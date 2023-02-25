УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5325 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
1 950 17

Євросоюз запровадив нові санкції проти ПВК "Вагнер", у тому числі проти причетних до штурму Соледару

єс

Рада ЄС вирішила запровадити додаткові санкції проти фізичних осіб та компаній, пов’язаних з "групою Вагнера", серед них є командири підрозділів, залучених у війні проти України.

Про це повідомили у пресслужбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

У комюніке зазначають, що зараз найманці групи Вагнера діють, окрім України, у Лівії, ЦАР, Малі й Судані.

"Діяльність групи Вагнера становить загрозу для людей в країнах, де вони діють, та для Євросоюзу. Вони ставлять під загрозу міжнародний мир і безпеку, оскільки діють за рамками будь-якого правового поля", - заявив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

До санкційного списку внесли вісім осіб та сім юридичних осіб у рамках спеціального санкційного механізму ЄС за порушення прав людини, одну особу - за санкційним режимом щодо Малі, двох - у зв’язку з діями, спрямованими на підрив територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спецслужби РФ створили ПВК "Яструб", щоб витіснити вагнерівців, - Генштаб

"Зазначені особи включають двох командувачів сил групи Вагнера, які брали активну участь у захопленні міста Соледар у січні 2023 року; керівника групи Вагнера у Малі, де найманці Вагнера брали участь у насильницьких діях і численних порушеннях прав людини, включно з позасудовими стратами, та низки важливих членів групи у ЦАР", - зазначають у комюніке.

Серед юридичних осіб, під обмеження потрапили компанії Meroe Gold, M-Invest та її керівник, Lobaye Invest Sarlu та Diamville, які пов’язані з діяльністю групи Вагнера у Судані й ЦАР. Окрім того, це також PR-структура групи Foundation for the Defence of National Values (FDNV) із керівником та радіостанція Lengo Sengo, останню вносять у список за операції інформаційного впливу в інтересах Росії та групи Вагнера.

Санкції передбачають замороження активів, заборону в’їзду і транзиту через країни ЄС та та заборону для громадян і компаній у ЄС надавати їм кошти.

Ці санкції додаються до заходів, погоджених у грудні 2021 року, які були спрямовані проти 8 фізичних і 3 юридичних осіб, а також групи Вагнера в цілому. Окрім того, тоді Рада ЄС створила окремий санкційний режим щодо причетних до загрози миру й стабільності у Малі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Скарги Пригожина" підтверджують, що його хизування незалежністю "Вагнера" від Міноборони РФ було брехнею, - ISW

Глобальний санкційний режим ЄС за порушення прав людини був заснований у грудні 2020 року.

Автор: 

росія (67242) санкції (12573) Євросоюз (14007) ПВК Вагнер (1546)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Важливе питання - куди прямували угорські війська 25 лютого 2022 року?
показати весь коментар
25.02.2023 20:55 Відповісти
+7
показати весь коментар
25.02.2023 20:52 Відповісти
+2
Потрібно добиватися визнання вагнерівців террористичною організацією у всьому світі, бо це найшвидший шлях до винзнання Росії країною-спонсором тероризму і в такому разі вже кожна західна компанія повинна бути вийти з Росії, бо нікому вже не дозвлять співпрацювати з офіційно визнаним терористом у обличчі цілої країни. І до того ж терористи Пригожина не мають жодного відношення, до збройних сил Росії, формального відношення - а це те, що треба - тож можна сміливо залучати війська НАТО до їх знищення і ми впевнено можемо вимагати піти іх на такий амбітний крок. І хай верещать потім рашисти - вони нічого не зможуть пред'явити НАТО на міжнародному рівні та в ООН і навіть зробити щось у відповідь, бо по-перше терористи поза законом та в рашистів кишка тонка зв'язуватися з НАТО та вже і відповісти нічим - на Україні зав'язло 90% усієї іх армії. Тож знищення перших вагнерівців це чудовий і цілком адекватний та обгрунтований привід прийняти бойове хрещення НАТО у цій війні і нам потрібно схиляти їх до цього і переконувати в тому, що наслідків зовсім не буде
показати весь коментар
25.02.2023 21:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
25.02.2023 20:52 Відповісти
Важливе питання - куди прямували угорські війська 25 лютого 2022 року?
показати весь коментар
25.02.2023 20:55 Відповісти
В инете уже писали за этот случай. Мол мадьяр думали шо Рашка захватит Киев за 3 дня и они зайдут в Закарпатье.Може у них з Рашкой договорняк был, а може хотели под шумок.Потом это дело "заговорили"и замяли-мадьяры мол хотели защитить своих земляков в Закарпатье.
показати весь коментар
25.02.2023 22:16 Відповісти
Известно, что путлер предлагал Дуде способ "вернуть Львов и область", если Польша поддержит их "поход" в Украину. По словам Дуды, он был шокирован таким предложением и резко отверг его. Это было в 2022 году.
Судя по всему, Орбан купился на аналогичное предложение "вернуть Закарпатье с этническими венграми". Тогда понятно поведение и риторика Орбана. Долго надеялся поучаствовать в дерибане Украины и стать "собирателем венгерских земель"... Продажный холуй! Загодя готовился *******: к украинской границе подтащил войска и технику. 🤬
показати весь коментар
25.02.2023 22:18 Відповісти
Шо там з групою кілограмояєць, будуть санкції?
показати весь коментар
25.02.2023 21:00 Відповісти
Ну какие санкции в своём государстве?
Санкции если ты его по закону не можешь наказать,то просто отказываешься с ним общаться,торговать,в гости приглашать.
А яйца-уголовное дело.
показати весь коментар
25.02.2023 21:08 Відповісти
То може приїдуть з торбою і заберуть цих поців в Штати, щоб там розповіли вони братському народу - нахєра вони ще й штатівські бакси тирять.
показати весь коментар
25.02.2023 21:43 Відповісти
И главное как во время, неожиданно, удар ниже пояса! Что там интересно творится в штабах вагнера?! Волосы рвут и везде. Жалеют что связались! Вот сегодня прошло от Бломберга---сильная контора. что в реале раха получала 74 дол за нефть не смотря на санкции и ограничительный минимум! Да срали они все на эти санкции! Но подлость в ином для нас. Да знали на Западе всё это заранее.
показати весь коментар
25.02.2023 21:42 Відповісти
Та не кажи. Лише два місяця діють санкції, а ефект вражаючий - той же Бломберг пише, що нафтогазові доходи впали аж на 50%. І це лише початок. Початок кінця Росії і дали санкційний зашморг буде затягувався ще сильніше. Захід вже перейшов від пустих санкцій до реально діючих і буде їх подовжувати їх нарощувати та знищувати усі шляхи до їх обходу, а в нього є для цього усі можливості.
показати весь коментар
25.02.2023 22:01 Відповісти
Все санкции Запад делает под себя---что бы раха не сдохла. Она им нужна---а мы нет. Им нужен природный ресурс и сбыт своей продукции тяжелой индустрии, выпускающее то оборудование, что и добывает углеводороды опять же для Запада. Счет на сотни миллиардов в год и давно. Такова истинная картина. Нам предстоит тяжкий путь и тяжкие решения. Но и не Запад тут виноват. А кацапы только отчасти виновны.
показати весь коментар
25.02.2023 22:25 Відповісти
Заходу потрібно, щоб здох Путінський режим і після цього весь світ отримає дешеві та доступні російські природні ресурсі, тобто по ринковим справедливим цінам і тому знищення путінського режиму це передусім вигідна справа і тому Захід буде іти до кінця, не шкодуючи грошей та зброї , бо цей захід окупитсья у майбутньому і все, те, що він зараз витрачае він поверне в рази більше, а допомога Укрїні це копійки у американській та європейських економіках
показати весь коментар
25.02.2023 22:34 Відповісти
Та это ясно как по умолчанию по пу. Но он вершина айсберга. Там угар путинизма и не вчера началось. А лет 10 назад. И говорилось это везде и даже в рахе и громко. Но дело не пошло от шума. Они почти все там стали микро-путиным каждый. Это хуже всего. И всё это кодло рядом с нами по жизни. 2 тыс км границы с ними! Днями один независимый эксперт по финансам и экономике привёл цифры по войне по рахе. Они реально тратят на войну сегодня 1% ввп своего. Воюй сколько хочешь. Абы не работать. Решение у нас только одно---ЕС и НАТО и сразу. Один раз можно так сделать. Или хотя бы НАТО. Турки в НАТО с 1955г. Но до сих пор не в ЕС. И живут не бедно. А так как нравится им.
показати весь коментар
25.02.2023 22:49 Відповісти
Росіяни у своїй більшості - це аморальні істоти, в яких не те що путінізму, а і патріотизму не залишилось.
А Z-бидло - це меншість іх суспільства, бо більшості росіян начхати як на батьківщину, так на Путіна - вони живуть лише заради грошей і матір рідну готові продати за гроші. І менше слухай цих ватних експертів - лише два місяця як діють санкції, а вони втратили вже 50% нафтогазових доходів. І ракети за мільони доларів та сотні тисяч снарядів, якими вони вщент руйнували наші міста, тисячі танків, які в низ згоріли теж не безкоштовні, тож не може там бути 1% ввп. А скільки ще треба платити всяким орбанам, трампам та агентурі по всьому світу - там мільнони доларів не день, бо за російську зарплатню ніхто не стане за кордоном ризикувати решту життя провести за гратами. А як вони воюють - лише рік пройшов -ми вже бачимо - снаряди закінчуються, танки згоріли і своїх свої солдат вони ведуть в атаку як худобу на забій без броні та приктриття артилерією. А так не вдастся воювати скільки забажаєш - бо з таким безрадним командуванням з Ху#лом начолі скоро воювати буде нічим і ніхто вже не піде вмирати за Ху#ла окім зеків-смертників, яких тортурами та стратами ще можуть якось примусити наступати, а більшість чмобіків - не підуть вмирати за Ху#ла і лише бунтують та тікають з полю бою. Тому доб'ємо решту рашистів під Бахмутом, потім вже вступимо до НАТО, бо з НАТО чи без ми повинні безперервно воювати і іншого вибору немає, бо інакше ворог знищить Україну і українців
показати весь коментар
25.02.2023 23:20 Відповісти
Да, много мы чего не знаем, нам это и не скажут. Смотрел сегодня про" 11 сентября"(башни близнецы), выложила ролик какая то ESMERALDA,каменты на английском и испанском.Читал через переводчик. В теракт никто не верит, все грешат на спецслужбы. Вот два из них:
"Т акого обмана небыло со времен Перл-Харбора". (З Перл-Харбором тоже какой то мутняк).
"Бог есть, это расплата за 11 сентября 1973г. в Чили"(помнят).
показати весь коментар
25.02.2023 23:16 Відповісти
Ватка, не фантазируй не под своим флагом.
показати весь коментар
26.02.2023 07:33 Відповісти
Потрібно добиватися визнання вагнерівців террористичною організацією у всьому світі, бо це найшвидший шлях до винзнання Росії країною-спонсором тероризму і в такому разі вже кожна західна компанія повинна бути вийти з Росії, бо нікому вже не дозвлять співпрацювати з офіційно визнаним терористом у обличчі цілої країни. І до того ж терористи Пригожина не мають жодного відношення, до збройних сил Росії, формального відношення - а це те, що треба - тож можна сміливо залучати війська НАТО до їх знищення і ми впевнено можемо вимагати піти іх на такий амбітний крок. І хай верещать потім рашисти - вони нічого не зможуть пред'явити НАТО на міжнародному рівні та в ООН і навіть зробити щось у відповідь, бо по-перше терористи поза законом та в рашистів кишка тонка зв'язуватися з НАТО та вже і відповісти нічим - на Україні зав'язло 90% усієї іх армії. Тож знищення перших вагнерівців це чудовий і цілком адекватний та обгрунтований привід прийняти бойове хрещення НАТО у цій війні і нам потрібно схиляти їх до цього і переконувати в тому, що наслідків зовсім не буде
показати весь коментар
25.02.2023 21:50 Відповісти
 
 