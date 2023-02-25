Євросоюз запровадив нові санкції проти ПВК "Вагнер", у тому числі проти причетних до штурму Соледару

Рада ЄС вирішила запровадити додаткові санкції проти фізичних осіб та компаній, пов’язаних з "групою Вагнера", серед них є командири підрозділів, залучених у війні проти України.

Про це повідомили у пресслужбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

У комюніке зазначають, що зараз найманці групи Вагнера діють, окрім України, у Лівії, ЦАР, Малі й Судані.

"Діяльність групи Вагнера становить загрозу для людей в країнах, де вони діють, та для Євросоюзу. Вони ставлять під загрозу міжнародний мир і безпеку, оскільки діють за рамками будь-якого правового поля", - заявив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

До санкційного списку внесли вісім осіб та сім юридичних осіб у рамках спеціального санкційного механізму ЄС за порушення прав людини, одну особу - за санкційним режимом щодо Малі, двох - у зв’язку з діями, спрямованими на підрив територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спецслужби РФ створили ПВК "Яструб", щоб витіснити вагнерівців, - Генштаб

"Зазначені особи включають двох командувачів сил групи Вагнера, які брали активну участь у захопленні міста Соледар у січні 2023 року; керівника групи Вагнера у Малі, де найманці Вагнера брали участь у насильницьких діях і численних порушеннях прав людини, включно з позасудовими стратами, та низки важливих членів групи у ЦАР", - зазначають у комюніке.

Серед юридичних осіб, під обмеження потрапили компанії Meroe Gold, M-Invest та її керівник, Lobaye Invest Sarlu та Diamville, які пов’язані з діяльністю групи Вагнера у Судані й ЦАР. Окрім того, це також PR-структура групи Foundation for the Defence of National Values (FDNV) із керівником та радіостанція Lengo Sengo, останню вносять у список за операції інформаційного впливу в інтересах Росії та групи Вагнера.

Санкції передбачають замороження активів, заборону в’їзду і транзиту через країни ЄС та та заборону для громадян і компаній у ЄС надавати їм кошти.

Ці санкції додаються до заходів, погоджених у грудні 2021 року, які були спрямовані проти 8 фізичних і 3 юридичних осіб, а також групи Вагнера в цілому. Окрім того, тоді Рада ЄС створила окремий санкційний режим щодо причетних до загрози миру й стабільності у Малі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Скарги Пригожина" підтверджують, що його хизування незалежністю "Вагнера" від Міноборони РФ було брехнею, - ISW

Глобальний санкційний режим ЄС за порушення прав людини був заснований у грудні 2020 року.