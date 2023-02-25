УКР
Реформа Ради безпеки ООН дала б їй нове життя, - постпред Естонії Таммсаар

Роботу Ради безпеки ООН зараз практично паралізовано через право вето Росії, реформа цього органу могла б дати йому нове життя.

Про це сказав постійний представник Естонії в ООН Рейн Таммсаар, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Зрозуміло, що якщо так продовжуватиметься й надалі, конфлікти можуть розростатися, а один із найважливіших органів всесвітньої організації не зможе їх вирішити", – зазначив дипломат. Тому, вважає він, реформа Ради безпеки дала йому нове життя.

Таммсаар зазначає, що ідея виключення Росії з Ради Безпеки ООН зараз звучить досить голосно, але "практичні кроки, як це можна було б зробити, поки не проглядаються".

Проте, за його словами, "цілком можливо забезпечити політичну ізоляцію Росії в різних міжнародних організаціях, але насамперед в ООН".

Таммсаар вважає, що певною мірою це вже вдалося, а в майбутньому потрібно працювати над тим, щоб запобігти включенню Росії до міжнародних інституцій та організацій.

То розженіть взагалі оту ''раду''! А за кілька днів створіть нову, тільки вже без мордору.
25.02.2023 21:08 Відповісти
nai povchat'sya u plepeiv... vony prosto zabraly rechi i pishly z Rymu... nai vsi derzhavy sho ne vhodyat' v RadBez - prosto pokynut' OON... nai sobi sydyat' v tomu OON yak klushi
25.02.2023 21:18 Відповісти
plebeiv*
25.02.2023 21:19 Відповісти
Це розуміють, і про необхідність реформування вже говорили представники кількох країн (в т.ч. і США) але поки що все залишається як є. По-факту, ООН застаріла, не відповідає ******** реаліям та не може приймати рішення через недосконалу систему накладання вето. Відтак, потрібне або повне реформування (яке відповідає **********), або повна ліквідація цієї структури.
25.02.2023 21:17 Відповісти
Надо просто оттуда парашу вышвырнуть (Китай следующий, если не дойдёт). Причём делается это элементарно: всем парашникам (и потом китайцам) аннулируются визы в США.
25.02.2023 21:19 Відповісти
prostishe krainam-plebeyam, sho ne vhodyat' v RadBez - vyity z OON
25.02.2023 21:20 Відповісти
Країна яка має 89-92 млн. населення і імперіалістичною диктатурою має право вето в ООН і диктує свої забаганки 8 млр. населення світу. Це ж абсурд!
25.02.2023 21:40 Відповісти
проблема блокування рішень радбезу членом/агресором має бути вирішена. Там не дурні люди сидять і вони напевно знають як це зробити. Ну!?
Невже все так корумповано?
25.02.2023 21:54 Відповісти
 
 