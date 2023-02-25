Реформа Ради безпеки ООН дала б їй нове життя, - постпред Естонії Таммсаар

Роботу Ради безпеки ООН зараз практично паралізовано через право вето Росії, реформа цього органу могла б дати йому нове життя.

Про це сказав постійний представник Естонії в ООН Рейн Таммсаар.

"Зрозуміло, що якщо так продовжуватиметься й надалі, конфлікти можуть розростатися, а один із найважливіших органів всесвітньої організації не зможе їх вирішити", – зазначив дипломат. Тому, вважає він, реформа Ради безпеки дала йому нове життя.

Таммсаар зазначає, що ідея виключення Росії з Ради Безпеки ООН зараз звучить досить голосно, але "практичні кроки, як це можна було б зробити, поки не проглядаються".

Проте, за його словами, "цілком можливо забезпечити політичну ізоляцію Росії в різних міжнародних організаціях, але насамперед в ООН".

Таммсаар вважає, що певною мірою це вже вдалося, а в майбутньому потрібно працювати над тим, щоб запобігти включенню Росії до міжнародних інституцій та організацій.