УКР
Всі силові підрозділи "ДНР" переводять на функціонування за російським законодавством. Анонсовані звільнення, - Генштаб

Російські окупанти переводять всі "силові структури" на окупованій Донеччині на функціонування за російським законодавством. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Усі підрозділи так званих "силових структур" Донецької області з 1 березня 2023 року переходять на функціонування за російським законодавством. В зв’язку з цим, анонсовано звільнення військовослужбовців 1 армійського корпусу (Горлівка), які досягнули граничних термінів перебування на військовій службі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти продовжують примусову паспортизацію громадян України на  Донеччині

окупація (6819) Донецька область (9341)
там не меблі потрібно тягати, а ****** міняти. )
показати весь коментар
25.02.2023 21:34 Відповісти
Навіщо нам ця інформація? Це щось типу-"Опариші у вигрібній ямі перемістилися з лівої сторони на праву".
показати весь коментар
25.02.2023 21:38 Відповісти
Слухай, а чим по твоєму має займатися Генштаб ВСУ, якщо всі його функції перебрав на себе Пентагон?
показати весь коментар
25.02.2023 21:56 Відповісти
Не ідеалізуй Пентагон. Особливо після Афганістану. Наш Генштаб ще ого-го👍
показати весь коментар
25.02.2023 22:09 Відповісти
То як ганебно залишали Афганістан це пройоб не Пентагону а Білого дому з втручанням політиків в операції по еавкуації
показати весь коментар
25.02.2023 22:14 Відповісти
О, давай це ісконнє ваше затягни ще за кремлівським вождьом про "внєшнєє управлєніє".
показати весь коментар
25.02.2023 23:01 Відповісти
Так ти ж не враховуєш "вишеньки на торті" - росіяни не визнаЮть "вислугу" "ДНР" та "ЛНР", а також військових звань та посад, які займали "командири" їх "військ" Враховуючи, що участь у бойових діях - "рік за три", ці "герої ДНР" могли претендувать на пенсію за вислугу років А "на виході" - залишаються "коло розбитого корита" Ні цивільної пенсії, ні військової А тих, хто має "граничний" вік - просто "викидають за борт без нічого"
показати весь коментар
26.02.2023 04:54 Відповісти
Выдают им чёрные пакеты парашного образца.
показати весь коментар
25.02.2023 21:44 Відповісти
Цензор
А що таке днр великої літери?
Може досить возаеличуаати те,чого не існує
Так само в з фамілією "*****" тобто як ви завжди пишете путін також з великої літери.
показати весь коментар
25.02.2023 21:59 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2023 22:01 Відповісти
да всем насрать
показати весь коментар
25.02.2023 22:04 Відповісти
А ось тут цікаво виходить..оті звільнені ..вони тепер куди? Я не хвилююсь за них, просто вони залишаються без засобів до існування, значить підуть грабувати бандами?
показати весь коментар
25.02.2023 22:20 Відповісти
Підпишіть, будь ласка, та поширюйте петицію, про довічне позбавлення корупціонерів права обіймати державні посади https://petition.president.gov.ua/petition/178836
показати весь коментар
25.02.2023 22:21 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2023 22:35 Відповісти
А шо такоє ?Нема більше дірки і лірки?Все отвоювалися касатіки.
показати весь коментар
25.02.2023 23:14 Відповісти
Эти совковые пенсы - самые упоротые!
показати весь коментар
26.02.2023 10:38 Відповісти
 
 