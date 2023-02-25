Всі силові підрозділи "ДНР" переводять на функціонування за російським законодавством. Анонсовані звільнення, - Генштаб
Російські окупанти переводять всі "силові структури" на окупованій Донеччині на функціонування за російським законодавством.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Усі підрозділи так званих "силових структур" Донецької області з 1 березня 2023 року переходять на функціонування за російським законодавством. В зв’язку з цим, анонсовано звільнення військовослужбовців 1 армійського корпусу (Горлівка), які досягнули граничних термінів перебування на військовій службі".
А що таке днр великої літери?
Може досить возаеличуаати те,чого не існує
Так само в з фамілією "*****" тобто як ви завжди пишете путін також з великої літери.