Санкції проти РФ будуть продовжуватися, щоб від потенціалу російської армії нічого не лишилося, - Зеленський

Санкції проти РФ запроваджуватимуться й надалі, щоб нічого не залишилося від потенціалу російської агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський сказав у відеозверненні.

Зеленський зазначив: "Сьогодні затверджено десятий пакет санкцій ЄС проти росії за війну. Десятий і, очевидно, не останній пакет. Санкції будуть запроваджуватись і надалі, щоб нічого не залишилось від потенціалу російської агресії.

Зараз у десятому пакеті є нові санкційні кроки, потужні, проти військової промисловості та фінансового сектору держави-терориста і проти пропагандистів, які втопили у брехні російське суспільство, намагаються поширити свою брехню на весь світ. У них це точно не вийде.

Наші дипломати й уся держава працюють над тим, щоб розширити глобальні і, зокрема, європейські санкції ще на російську атомну галузь, на "росатом", всіх, хто причетний до ракетної програми і ядерного шантажу держави-терориста. Вже є відповідні кроки партнерів: Сполучених Штатів, Британії. Очікуємо відповідних кроків і від Європейського Союзу.

Звичайно, ми продовжимо роботу над санкціями України проти російських суб’єктів та всіх, хто їм допомагає. Будуть відповідні рішення".

