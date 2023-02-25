УКР
Санкції проти РФ будуть продовжуватися, щоб від потенціалу російської армії нічого не лишилося, - Зеленський

Санкції проти РФ запроваджуватимуться й надалі, щоб нічого не залишилося від потенціалу російської агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський сказав у відеозверненні.

Зеленський зазначив: "Сьогодні затверджено десятий пакет санкцій ЄС проти росії за війну. Десятий і, очевидно, не останній пакет. Санкції будуть запроваджуватись і надалі, щоб нічого не залишилось від потенціалу російської агресії.

Зараз у десятому пакеті є нові санкційні кроки, потужні, проти військової промисловості та фінансового сектору держави-терориста і проти пропагандистів, які втопили у брехні російське суспільство, намагаються поширити свою брехню на весь світ. У них це точно не вийде.

Наші дипломати й уся держава працюють над тим, щоб розширити глобальні і, зокрема, європейські санкції ще на російську атомну галузь, на "росатом", всіх, хто причетний до ракетної програми і ядерного шантажу держави-терориста. Вже є відповідні кроки партнерів: Сполучених Штатів, Британії. Очікуємо відповідних кроків і від Європейського Союзу.

Звичайно, ми продовжимо роботу над санкціями України проти російських суб’єктів та всіх, хто їм допомагає. Будуть відповідні рішення".

Зеленський Володимир (25153) санкції (12573)
+11
Щось воно сьогодні кварталить не на жарт. Тільки ж пресуха була, відпочинь віслюче, і дай людям відпочити від твого потоку несвідомості.
показати весь коментар
25.02.2023 21:56 Відповісти
+3
А он тут при чём?
Санкционёр сраный.Забыли его спросить как другие санкции будут вводить,пока он тут видосики выпускает.
показати весь коментар
25.02.2023 22:44 Відповісти
+3
Щось забагато зеленського останніми днями.
Остапа панєсло?
показати весь коментар
25.02.2023 23:01 Відповісти
Бойовий медик з позивним "Дарина" побувала в "найгарячіших точках". Раніше це була Херсонщина, зараз - Бахмутський напрямок з 46-ю окремою аеромобільною бригадою ДШВ Збройних Сил України. В інтерв'ю "Телеграфу" вона розповіла, що зараз відбувається на тому напрямку, в яких умовах доводиться рятувати поранених і яка ситуація з медициною у ворога.

Історія Героїні: https://telegraf.com.ua/ukr/obshhestvo/2023-01-26/5776782-viyskoviy-medik-z-soledaru-ryatuvati-poranenikh-dovoditsya-i-v-poli-i-v-okopi-i-navit-v-boloti?fbclid=IwAR3kMCXJAjoTHeLQzvFJioAxuPvcCGR1YZl_2epEJMztRZNlEl-IPEUaNQ4 https://telegraf.com.ua/.../5776782-viyskoviy-medik-z...
показати весь коментар
25.02.2023 21:54 Відповісти
Пролонгована дія хімічної сполуки
показати весь коментар
25.02.2023 22:55 Відповісти
Чому це зроблено тільки сьогодні??
"Оборонну смугу вздовж українського кордону з Росією та Білоруссю збільшать до двох кілометрів. Майже вся ця територія буде замінованою. Про таке йдеться у повідомленні від Державної прикордонної служби України, текст якого https://dpsu.gov.ua/ua/news/verhovna-rada-ukraini-progolosuvala-zmini-do-deyakih-zakoniv-ukraini-shchodo-zahistu-derzhavnogo-kordonu/ розміщено на офіційному порталі відомства."
показати весь коментар
25.02.2023 22:05 Відповісти
Є куди швидший спосіб зменшити потенціал кацапської армії: це знищення військової потужності, виробництва, бази, склади, аеродроми, нафтосховища.. на самій росії. Але я розумію тебе, ти не того рівня щоб це забезпечити..
показати весь коментар
25.02.2023 22:10 Відповісти
Он того уровня шо нех.я не забеспечуе,а рассказывает круглые сутки шо другим делать.
показати весь коментар
25.02.2023 22:45 Відповісти
Є два способи зіпсувати фрукт - розчавити або залишити в несприятливих для збереження умовах, тобто дати йому згнити самостійно. Кацапів ізолюють і полишать. Кацапи не здатні на органічну модернізацію (ну от не мають вони ніяких вітчизняних досягнень в ******** технологіях!) і тому їх чекає застій і загнивання, чим усе людство з радістю скористається.
показати весь коментар
25.02.2023 22:23 Відповісти
Вова, не бери на себе функції Байдена. )
показати весь коментар
26.02.2023 00:46 Відповісти
Залишаться рожки да ножки -- було б непогано .
показати весь коментар
26.02.2023 09:47 Відповісти
 
 