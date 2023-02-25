Санкції проти РФ будуть продовжуватися, щоб від потенціалу російської армії нічого не лишилося, - Зеленський
Санкції проти РФ запроваджуватимуться й надалі, щоб нічого не залишилося від потенціалу російської агресії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський сказав у відеозверненні.
Зеленський зазначив: "Сьогодні затверджено десятий пакет санкцій ЄС проти росії за війну. Десятий і, очевидно, не останній пакет. Санкції будуть запроваджуватись і надалі, щоб нічого не залишилось від потенціалу російської агресії.
Зараз у десятому пакеті є нові санкційні кроки, потужні, проти військової промисловості та фінансового сектору держави-терориста і проти пропагандистів, які втопили у брехні російське суспільство, намагаються поширити свою брехню на весь світ. У них це точно не вийде.
Наші дипломати й уся держава працюють над тим, щоб розширити глобальні і, зокрема, європейські санкції ще на російську атомну галузь, на "росатом", всіх, хто причетний до ракетної програми і ядерного шантажу держави-терориста. Вже є відповідні кроки партнерів: Сполучених Штатів, Британії. Очікуємо відповідних кроків і від Європейського Союзу.
Звичайно, ми продовжимо роботу над санкціями України проти російських суб’єктів та всіх, хто їм допомагає. Будуть відповідні рішення".
Санкционёр сраный.Забыли его спросить как другие санкции будут вводить,пока он тут видосики выпускает.
Остапа панєсло?