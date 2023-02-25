УКР
США намагаються залучити на свій бік нейтральних щодо війни в Україні членів ООН, - Блінкен

блінкен

США зробили нову спробу залучити на свій бік нейтральні та ті країни, які утрималися, закликаючи їх не піддаватися закликам Росії щодо тимчасового припинення вогню в Україні. Сполучені Штати застерегли, що "мирний план", запропонований Китаєм, містить "помилкову еквівалентність".

Про це пише The Guardian, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Держсекретар США Ентоні Блінкен виступив на засіданні Ради безпеки ООН після того, як понад 40 країн на Генеральній асамблеї відмовилися приєднатися до 141 країни, які закликають Росію вивести війська з України.

Він нагадав колегам-дипломатам, що російський представник лише рік тому відкинув його попередження про те, що Москва збирається вторгнутися в Україну. Блінкен намагався переконати нейтральні держави у тому, що утримання або заклики до миру за будь-яку ціну, означають схвалення вторгнення Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія намагається блокувати роботу ОБСЄ, - Блінкен

Зіткнувшись із новим закликом Китаю до припинення вогню, Блінкен попередив, що Росія використовує будь-яку паузу у боях, щоб консолідувати контроль над територією та поповнити свої сили. Глава Держдепу закликав не піддаватися на фальшиву еквівалентність заклику до обох сторін припинити боротьбу.

"Жоден член цієї ради не повинен закликати до миру, підтримуючи війну Росії проти України. У цій війні є агресор і є жертва. Ця війна - завоювання. Її почала одна людина - Володимир Путін, і одна людина може її закінчити", - зазначив Ентоні Блінкен.

Держдепартамент США (1673) ООН (3418) США (24070) Блінкен Ентоні (1157)
+3
"Зіткнувшись із новим закликом Китаю до припинення вогню, Блінкен попередив, що Росія використовує будь-яку паузу у боях, щоб консолідувати контроль над територією та поповнити свої сили."
Те, кто это не понял или делают вид, что не понял, прикормлены Ху#лом.
25.02.2023 22:15 Відповісти
+3
Дуже добре, що США намагаються залучити нейтральні країни, аби ті підтримали Україну. Нехай працюють, а Вова поки черговий відосик "запилить" бо війна війною, а рейтинги самі себе не зроблять.
25.02.2023 22:26 Відповісти
+1
Московитов начинают готовить к новым "жестам доброй воли". Уже и название придумали "Ловушка 22". Оруелл тихо курит в сторонке.

https://www.youtube.com/watch?v=ATqBq8LNshQ (19) Ловушка 22 - YouTube
25.02.2023 22:05 Відповісти
Противохуйловская коалиция уже практически больше антигитлеровской коалиции во Второй МВ. ***** стратег, однако
25.02.2023 22:02 Відповісти
Московитов начинают готовить к новым "жестам доброй воли". Уже и название придумали "Ловушка 22". Оруелл тихо курит в сторонке.

https://www.youtube.com/watch?v=ATqBq8LNshQ (19) Ловушка 22 - YouTube
25.02.2023 22:05 Відповісти
Что вы курите? Вот интересно откуда у нас все это?

Протитанкові керовані ракетні комплекси Javelin (США).
Переносні ЗРК Stinger (США).
Тактичні безпілотні літальні системи Switchblade (США).
155-мм гаубиці M777 (США).
Безпілотні повітряні системи ******* Ghost (США).
Ракетні установки HIMARS (США).
Зенітні керовані ракети класу "земля-повітря" Sea Sparrow (США).
Переносні зенітно-ракетні комплекси "Перун" (Польща).
Танки Т-72М/M1 (Польща).
Реактивна система залпового вогню БМ-21 "Град" (Польща).
Протитанкові комплекси NLAW (Велика Британія).
Переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak (Велика Британія).
Переносні ракетно-зенітні комплекси LMM Marlet (Велика Британія).
Мобільні зенітно-ракетні комплекси Stormer HVM (Велика Британія).
Ракети Brimstone (Велика Британія).
Зенітні самохідні установки FlakPz Gepard (Німеччина).
155-мм колісні самохідні артилерійські установки Caesar (Франція).
Протитанкові комплекси MILAN (Франція).
Самохідні артилерійські установки PzH 2000 (155-мм калібр) (Нідерланди).
Системи протиповітряної оборони С-300 (Словаччина).
Самохідна артилерійська установка Zuzana 2 калібром 155 мм (Словаччина).
Самохідні артилерійські установки DANA та DANA M2 (Чехія).
Реактивні системи залпового вогню RM-70 Vampire (Чехія).
Переносні зенітно-ракетні комплекси Mistral (Норвегія).
Буксирована гаубиця FH70 (Італія).
25.02.2023 23:32 Відповісти
Вибичте, я неуважно прочитав. Проти********* коаліцію я прийнів за *********, і подумав про Китай, Іран та Північну Корею
показати весь коментар
25.02.2023 23:36 Відповісти
26.02.2023 01:05 Відповісти
Підпишіть, будь ласка, та поширюйте петицію, про довічне позбавлення корупціонерів права обіймати державні посади https://petition.president.gov.ua/petition/178836
25.02.2023 22:10 Відповісти
Що там в Мелітополі намічається жест доброї волі?
25.02.2023 22:13 Відповісти
Дуже добре, що США намагаються залучити нейтральні країни, аби ті підтримали Україну. Нехай працюють, а Вова поки черговий відосик "запилить" бо війна війною, а рейтинги самі себе не зроблять.
25.02.2023 22:26 Відповісти
Да какая разница, что там происходит, в ООН. Чтоб оно провалилось. Никто бы и не заметил.
25.02.2023 23:00 Відповісти
 
 