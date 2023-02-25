США намагаються залучити на свій бік нейтральних щодо війни в Україні членів ООН, - Блінкен

США зробили нову спробу залучити на свій бік нейтральні та ті країни, які утрималися, закликаючи їх не піддаватися закликам Росії щодо тимчасового припинення вогню в Україні. Сполучені Штати застерегли, що "мирний план", запропонований Китаєм, містить "помилкову еквівалентність".

Про це пише The Guardian, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Держсекретар США Ентоні Блінкен виступив на засіданні Ради безпеки ООН після того, як понад 40 країн на Генеральній асамблеї відмовилися приєднатися до 141 країни, які закликають Росію вивести війська з України.

Він нагадав колегам-дипломатам, що російський представник лише рік тому відкинув його попередження про те, що Москва збирається вторгнутися в Україну. Блінкен намагався переконати нейтральні держави у тому, що утримання або заклики до миру за будь-яку ціну, означають схвалення вторгнення Росії.

Зіткнувшись із новим закликом Китаю до припинення вогню, Блінкен попередив, що Росія використовує будь-яку паузу у боях, щоб консолідувати контроль над територією та поповнити свої сили. Глава Держдепу закликав не піддаватися на фальшиву еквівалентність заклику до обох сторін припинити боротьбу.

"Жоден член цієї ради не повинен закликати до миру, підтримуючи війну Росії проти України. У цій війні є агресор і є жертва. Ця війна - завоювання. Її почала одна людина - Володимир Путін, і одна людина може її закінчити", - зазначив Ентоні Блінкен.