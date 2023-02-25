УКР
Хорватія вивела зі складу армії 14 вертольотів та планує надати їх Україні, - ЗМІ

Хорватія у березні має розпочати передачу Україні 14 транспортних гелікоптерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jutarnji list.

Наразі дванадцять гелікоптерів Ми-8МТВ-1 і два Ми-8Т було виведено зі складу Збройних сил Хорватії.

"За наявною інформацією, кілька гелікоптерів наразі перебувають на території авіаційно-технічного центру у Великій Гориці, де його співробітники займаються всією необхідною технічною підготовкою", - йдеться у матеріалі.

Крім іншого, з гелікоптерів знімається все існуюче маркування, при необхідності замінюється використаний матеріал, додається олія.

"Передбачається, що гелікоптери будуть готові до транспортування приблизно за десять днів. За нашою інформацією, сім вертольотів буде частково розібрано і перевезено наземним шляхом, а решта сім полетить до Польщі", - додали наостанок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хорватія планує передати Україні 14 вертольотів Мі-8 та Мі-8 МТВ, - ЗМІ

Щира подяка нашим друзям хорватам за допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼❤️‼️
25.02.2023 23:33
Hvala ti Hrvatska!
26.02.2023 00:00
Мастило.
25.02.2023 23:35
Мастило.
25.02.2023 23:35
Вертоліт, гвинтокрил, гелікоптер )))
25.02.2023 23:57
салідол - мастило, машинне масло - олива.
26.02.2023 00:23
26.02.2023 00:33
це не олива, це оливка
26.02.2023 09:00
МАСТИ́ЛО, а, сер.

1. техн. Жирова речовина для змащування поверхонь тертя механізмів і деталей машин; масло (у 3 знач.). Рідкі мастила використовують для змащування машин, які працюють на великих обертах (Слюсарна справа, 1957, 316); Надвечір полетів підшипник на третьому тракторі, вилізли назовні інші дефекти.. Що ж, можна сказати, погано мастили або мастило витекло? (Юрій Яновський, II, 1954, 134).

2. розм. Те саме, що http://sum.in.ua/s/mazj мазь 1. Юрась Хомаха.. вклоняється, показуючи всім свою голову, намащену якимись пахучими мастилами (Степан Чорнобривець, Визволена земля, 1950, 68); Був час, коли Сташка витрачала чималі кошти на різні мастила проти ластовиння (Ірина Вільде, Сестри.., 1958, 378).
26.02.2023 00:35
ОЛИВА, и, жін.

1. Вічнозелена субтропічна рослина родини маслинових з їстівними плодами, з яких одержують харчову і технічну олію; маслина. При самому березі голі, дикі, сіро-червоні скелі, далі узгір'я, поросле буйними зеленощами: лаврів, магнолій, олив, кипарисів і т. ін., цілий гай (Леся Українка, I, 1951, 157); Скрізь - пооранії ниви. Із землі ростуть зілля; Плід готується в оливи (Агатангел Кримський, Вибр., 1965, 59);
// Плід цієї рослини.

2. Нижчий ґатунок олії, який добувається з плодів цього дерева гарячим пресуванням і використовується для освітлення (перев. у лампадах), для змащування чого-небудь і т. ін. Дід Григорій, змастивши голову оливою з лампадки, пішов на кладовище до свого небіжчика-побратима (Олександр Довженко, I, 1958, 75).
♦ Доливати (долити) оливи до огню (в огонь), рідко - те саме, що Підливати (підлити) масла у вогонь (див. http://sum.in.ua/s/maslo масло ). Вибух явного повстання на Угорщині долив оливи до огню і прискорив катастрофу (Іван Франко, III, 1950, 323).

3. заст., рідко. Мастило. Звільна й легко порушилось могутнє колесо на своїй шліфованій і змащеній оливою осі (Іван Франко, VI, 1951, 254); Одно тільки виразно ясніє у пітьмі: одрізані пальці Андрія. Три жовтих цурпалки, в оливі, з прилиплим піском (Михайло Коцюбинський, II, 1955, 105).
26.02.2023 00:36
Моторна олива

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:MobileLanguages/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0 Мова https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0 Завантажити PDF https://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%92%D1%85%D1%96%D0%B4&returnto=%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0 Спостерігати https://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0&action=edit&section=0 Редагувати

Мото́рна оли́ва - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB мастильна олива для поршневих https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F двигунів внутрішнього згоряння та інших типів двигунівhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0#cite_note-1 [1] .

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Motor_oil_refill_with_funnel.JPG

Заливання моторної оливи з тари в автомобільний двигун

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Motor_oil.JPG

Моторна олива для https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD чотиритактних двигунів

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%93%D0%94-14%D0%9C.JPG

Олива МГД-14М для https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD двотактних бензинових двигунів . Рекомендоване об'ємне співвідношення олива/бензин 1:50

В залежності від призначення їх поділяють на оливи для https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD дизельних двигунів , оливи для бензинових двигунів та універсальні моторні оливи, що призначені для змащування двигунів обох типів. Оливи
26.02.2023 01:05
А знаєте у чому різниця?

У тому, що я привів цитату з http://sum.in.ua/ академічного словника Української мови , А Ви - з Вікіпедії!

Як гадаєте - де пишеться правільніше?
26.02.2023 01:51
@

100 згідний!

Намагання у всьому проштовхувати галичанські (саме так, навіть не галицькі) стандарти вже просто дратує.

Є літературна українська мова, основа якої - центрально-українська говірка.
Це - золотий стандарт, не потрібно плодити "новоязів".
26.02.2023 06:14
Ні панове, мова це живий організм. Правильно вживати і мастило і олива. Згоден, що олива це галицький діалект, але мова розвивається і постійно змінюється. А те що зараз галицький діалект і навіть галицька ідеологія поступово набирає більшу вагу в нашій державі це факт. І це ні добре, ні погано - це реальність. Так що тут не треба сваритися і когось протиставляти комусь. Зараз треба повбивати усіх окупантів на нашій землі, а вже потім обговорити тонкощі переходу діалектизмів у літературну норму.
26.02.2023 08:51
Так мова це живий організм і нажаль є люди, які з фанатичною жагою намагаються привити купу паразитарної херні власного виробництва. В повсякденному житті хоть матюками спілкуйся, а літературну мову не гвалтуй.
26.02.2023 09:15
@

>Ні панове, мова це живий організм. Правильно вживати і мастило і олива. Згоден, що олива це галицький діалект...

Дякую за спокійну цивілізовану відповідь.
26.02.2023 17:24
От троляка, ти вже в мовні питання вліз!
До чого тут галицькі- негвлицькі.
Ось читай, медведчуківький.
". Мастило. Звільна й легко порушилось могутнє колесо на своїй шліфованій і змащеній оливою осі (Іван Франко, VI, 1951, 254); Одно тільки виразно ясніє у пітьмі: одрізані пальці Андрія. Три жовтих цурпалки, в оливі, з прилиплим піском (Михайло Коцюбинський, II, 1955, 105)."
26.02.2023 12:40
@

> От троляка, ти вже в мовні питання вліз!

Від троляки чую

>До чого тут галицькі- негвлицькі

А до того: Іван Франко - зі Львова; Коцюбинський бував у Львові неодноразово, був знайомий з Франком і іншими галичанами і друкувався у місцевому галичанському журналі.
26.02.2023 17:41
Правильніше так як вживають носії мови. Правильно і так і так.
показати весь коментар
у вікіпедії правильно, бо той словник писали у часи совітської окпації України, і він сильно зрусифікований і не викликає довіри
26.02.2023 09:05
. Дякую. Ось продовження на академічному словникові про Оливу. Ви не дочитали.
"заст., рідко. Мастило. Звільна й легко порушилось могутнє колесо на своїй шліфованій і змащеній оливою осі (Іван Франко, VI, 1951, 254); Одно тільки виразно ясніє у пітьмі: одрізані пальці Андрія. Три жовтих цурпалки, в оливі, з прилиплим піском (Михайло Коцюбинський, II, 1955, 105)."
26.02.2023 12:37
Я навів повністю цитату, і цей уривок у тому числі.

Але зверніть увагу - "заст., рідко."!

Тобто не можно казати, що вживання слова "Олива" у значенні "Мастила" є нормою, скорше виключенням, а норма - це якраз "Мастило". Хоча б з тих міркувань, щоби одразу було зрозуміло, про що йдеться, чи про використання рослинної олії, чи про змащення вузлів і агрегатів.
26.02.2023 12:47
Я колись також так думав. Але потім, коли став більше цікавитися мова- живий організм. То що було унормовано ще десяток років тому, може бути застарілим і навпаки.
показати весь коментар
Стосовно розвитку мови - повністю з Вами погоджуюсь, але ж розвиток - це абсолютно не про спрощення - навпаки!

Словник Української мови налічує, дай Бог пам'яті, щось біля 300 тис. слів, і по цьому показнику залишає російську мову далеко позаду, передо всі саме завдяки тому, що на відміну від російської мови, в якій, до прикладу, є слово "Масло", і для уточнення, про яке саме масло йдеться, обов'язково треба додавати зайві слова, наприклад, "Растительное", "Машинное", "Сливочное" тощо, в Українській мові є окремі слова для різних масел, і одразу зрозуміло, про що мова - чи то про масло, чи про олію, чи про мастило.

Тож якщо ми будемо по прикладу російської знову ж таки збіднювати свою мову, аби в результаті прийти до необхідності уточнюючих слів, то який же це буде розвиток? Слово "Сир" Вам у приклад, до якого треба додавати "Твердий", чи "Домашній" або "Розсипчастий".
26.02.2023 14:08
- Русский язык адназначна багаче вашего украинского!
- Масло, олія, мастило!
- Не понял! Па-русски пажалуйста!
- Масло, масло, масло!
26.02.2023 14:43
Спробую вас усіх "розмирить" Історично першим "жиром" рослинного походження, який цивілізація Середземномор"я (предтеча європейської) стала вироблять та вживать, стала оливкова олія Звідси і її традиційна назва античного світу - "олеум" (по аналогії нафта іменувалася "олеум петрол" - олія кам"яна) Пізніше (під впливом фонетики різних народів та етногруп) слово "олеум" змінилося В старослов"янській мові воно стало звучать як "єлей" ("олей") На Чернігівщині та Черкащині по селах зберігся діалектизм "голєй" ("голія") ) В подальшому (з розвитком рослиинництва) в українській мові стало преважать слово "олія" Також воно розповсюдилося і на інші жири рослинного походження - лляну, рижієву, горіхову, гірчичну, конопляну, макову Потім - соняшникову та кукурудзяну В Західній Україні зберігся сильніший вплив католицизму Тому збереглося слово у формі "олива" Так що це просто різні форми вимови - у залежності від діалекту
26.02.2023 13:03
@

> Спробую вас усіх "розмирить"...

Толково.
26.02.2023 17:33
в Хорватії презедент - прокацапський ********, можуть бути проблеми... хоч і прем,єр там за Україну.
25.02.2023 23:32
Але нарід знає про Волю¡
25.02.2023 23:43
зазвичай у країнах Європи президент нижча фігура ніж премєр.
то тільку у зебіленді при парламентсько-презедентському устрою завдяки бубочці сонечко встає.
26.02.2023 00:02
так, тому Хорватія й має можливість передать Україні ті геліки. але собачий вой від преза буде мати.
26.02.2023 00:21
Хорватія це Парламентсько-Президентська республіка.
Президент там фігура номінальна.
26.02.2023 10:22
Щира подяка нашим друзям хорватам за допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼❤️‼️
25.02.2023 23:33
Hvala ti Hrvatska!
26.02.2023 00:00
Дякуємо дуже, друзі!!!)

Ми цих овцейобів вбємо, просто допоможіть будь ласочка!)

Бо інакше, вони і до вас доберуться(((
26.02.2023 00:07
Зачим до гелікоптерів додавати олію? Це ж не жарена бульба, і не салат!

Ліпше би мастило замінили!
26.02.2023 00:25
Головне,що прийдуть швидко і підготовлені. А про олію, то нехай хоть на деруни хоть щось піджарять. Усі ресурси повторили іменно олія, ніхто навіть не подумав чи вірно.
26.02.2023 01:05
А вы вспомните старый совковый мультик про козаков и инопланетян) И что они там искали) Именно Олію))) А верны будут все перечисленные выше варианты)
26.02.2023 01:51
Чим мультики наводити у якості доказу, ліпше подивіться значення обох слів у http://sum.in.ua/ Академічному словнику Української мови .
26.02.2023 01:55
Про олию рассмешили,это гугл перевод что ли)) Хорватам респектище!
26.02.2023 03:28
А ми казали: усташí, усташí!
26.02.2023 06:04
Коли був в Хорватії, то гід розказувала, що хорвати у 9-му столітті вийшли із території ******** Львівської області. І мова досить схожа.
26.02.2023 08:57
спасибо вам, братья-славяне... но хотелось-бы не транспортные а ударные вертушки
26.02.2023 09:12
Мі-8 можуть нести мінімум блоки НУРС
26.02.2023 11:49
На початку 90х наше КБ почало переводити креслення на навантажувач на укр. мову,так *маслопровод*назвали *олієпроводом*тоді виникнула така ж полеміка.
26.02.2023 12:24
 
 