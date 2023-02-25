Хорватія вивела зі складу армії 14 вертольотів та планує надати їх Україні, - ЗМІ

Хорватія у березні має розпочати передачу Україні 14 транспортних гелікоптерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jutarnji list.

Наразі дванадцять гелікоптерів Ми-8МТВ-1 і два Ми-8Т було виведено зі складу Збройних сил Хорватії.

"За наявною інформацією, кілька гелікоптерів наразі перебувають на території авіаційно-технічного центру у Великій Гориці, де його співробітники займаються всією необхідною технічною підготовкою", - йдеться у матеріалі.

Крім іншого, з гелікоптерів знімається все існуюче маркування, при необхідності замінюється використаний матеріал, додається олія.

"Передбачається, що гелікоптери будуть готові до транспортування приблизно за десять днів. За нашою інформацією, сім вертольотів буде частково розібрано і перевезено наземним шляхом, а решта сім полетить до Польщі", - додали наостанок.

