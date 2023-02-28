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В Росії за антивоєнний малюнок школярки проти батька порушили кримінальну справу

Відносно жителя міста Єфремов (Тульська область РФ) Олексія Москальова порушили кримінальну справу про "дискредитацію" російської армії після того, як його дочка, учениця шостого класу, намалювала антивоєнний малюнок на уроці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Медуза.

В Росії за антивоєнний малюнок школярки проти батька порушили кримінальну справу 01

У квітні 2022 року на уроці вчителька попросила клас намалювати малюнки на підтримку російських військ в Україні. Дівчинка намалювала російський та український прапори; на російському було написано "Ні війні", на українському — "Слава Україні"; також на малюнку були жінка з дитиною, у яких летіли ракети з боку Росії.

Після звернення адміністрації школи до поліції, справою занялося ФСБ. Батько дівчинки, який виховує її один, спочатку був оштафований, а згодом став фігурантом кримінальної справи про дискредитацію армії (частина 1 статті 280.3 КК РФ). Тепер він побоюється, що його засудять до реального терміну, а дочку відправлять до притулку.

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Автор: 

діти (5127) репресії (1623) росія (65829)


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Топ коментарі
+29
Фашизм - Любые антивоенные действия преследуются властью.
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28.02.2023 02:02
+26
Звичайний фашизм
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28.02.2023 02:06
+23
Натуральный фашизм. За такие вещи ФСБ-шников нужно в печах сжигать.
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28.02.2023 02:02
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дебіли.
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28.02.2023 01:57 Відповісти
Філософськаа сентенція:
"Кокошнік - це такий ґаджет, щоб воші не падали в щі". Отож бо й воно, замість придумати мило, мокшани придумали кокошнік...
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28.02.2023 06:00 Відповісти
Дочка?
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28.02.2023 01:58 Відповісти
Такий мій син. Друга ріка.
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28.02.2023 01:59 Відповісти
Натуральный фашизм. За такие вещи ФСБ-шников нужно в печах сжигать.
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28.02.2023 02:02 Відповісти
залишиться зе на другий термін, і у нас буде те ж саме
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28.02.2023 08:55 Відповісти
он уже сейчас френч Адольфа примеряет... скоро будет по утрам кричать Хайль Глав кловун ты наш без штанов Слава еврейскому Рейху в Украине...
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28.02.2023 09:43 Відповісти
Може ж таки на третій?
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28.02.2023 14:35 Відповісти
Фашизм - Любые антивоенные действия преследуются властью.
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28.02.2023 02:02 Відповісти
Куйло фашист.
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28.02.2023 02:06 Відповісти
Є слівце гірше і огидніше, ніж "фашист". Це слівце "чекіст".
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28.02.2023 07:59 Відповісти
Всі проти війни
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28.02.2023 02:05 Відповісти
Далеко не всі. Кацапи, просякнуті пропагандонською "величчю" та імперіалістичною зверхністю фанатично підтримують фашизм ************ типу. Навіть, коли на фронтах в Україні гинуть їхні діти, батьки, родичі, вони в тих смертях обвинувачують не їхнього ***** з його бандою, не себе, а "праклятих укров-біндєравцов".
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28.02.2023 08:02 Відповісти
Звичайний фашизм
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28.02.2023 02:06 Відповісти
Я дивлюся І бачу.
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28.02.2023 02:11 Відповісти
Не сплю.
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28.02.2023 02:12 Відповісти
кацапи денацифікують її.
не звезло дівчинкі - в гімні народилася...
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28.02.2023 02:31 Відповісти
+
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28.02.2023 02:47 Відповісти
народитися на кацапії - це саме страшне що може злупипитися з дитями....
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28.02.2023 03:02 Відповісти
Так, так. А починається все з закриття "нєугодних" каналів. Ми хочемо цього дебілізму?
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28.02.2023 03:04 Відповісти
як вибрали то хочете мабуть...
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28.02.2023 03:06 Відповісти
Це хворе суспільство.
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28.02.2023 03:08 Відповісти
Дуже хворе. Війна і мир.
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28.02.2023 03:30 Відповісти
через 5 років буде як всі - у кокошніку і за війну за мир.
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28.02.2023 03:18 Відповісти
Все буде добре. Настане нас час.
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28.02.2023 03:32 Відповісти
настане, дочекатися б тільки ...
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28.02.2023 03:39 Відповісти
Не спіши. Хай вона зачекає. Ще мить. https://www.youtube.com/watch?v=7Yv61tiXUaY
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28.02.2023 03:41 Відповісти
Щемить.
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28.02.2023 03:49 Відповісти
Тримайтесь лишньохромосомі, ЗСУ вже близько
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28.02.2023 06:32 Відповісти
Які 5 років, за 2 роки такої країни як лишньохромосома підо.рашка не буде, єдинороси і *********** всі підуть під евтаназію. А кокошники в музеях рашизму тільки показуватимуть. А от у батьків цієї дівчинки є реальний шанс потрапити в керівництво якоїсь понад 30 країн, що виникнуть на базі ззапореюрика
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28.02.2023 06:28 Відповісти
Москальова. Розумію.
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28.02.2023 03:29 Відповісти
"порушили кримінальну справу про "дискредитацію" російської армії "
Зєлупа порушив кримінальні справи проти Антоненка, Дугарь та Кузьменко взагал ні за що.
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28.02.2023 03:48 Відповісти
кацапи - а распніть її разом з батьком за мир!
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28.02.2023 04:32 Відповісти
кареокий германець? - це попіл....
https://www.youtube.com/watch?v=6w1gc8hHnC8
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28.02.2023 04:38 Відповісти
Нафуя ти пхаєш на цензор цю рососіянську лицемірну падлу?
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28.02.2023 05:19 Відповісти
ти зеленобаран без мозоку?
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28.02.2023 05:27 Відповісти
мінусую знак питання...
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28.02.2023 05:29 Відповісти
Слухаєш і рекламуєш рососіянського імперця тут ти...
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28.02.2023 12:46 Відповісти
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28.02.2023 05:18 Відповісти
Дякую тобі дитя......
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28.02.2023 08:00 Відповісти
На фото Ґрета Тумберґ.
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28.02.2023 08:25 Відповісти
Акакаяразница)))
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28.02.2023 09:42 Відповісти
Ну, просто Крупская в детстве.
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28.02.2023 08:21 Відповісти
Этой страны не должно быть!
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28.02.2023 06:36 Відповісти
это уже не страна,это концлагерь,в котором заключённые хотят не свободы,а стать вертухаями.
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28.02.2023 07:42 Відповісти
Таваріщ путін, праізашла чудовіщная ашібка
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28.02.2023 08:20 Відповісти
Хорошая дочь, смелая. Какой замечательный, актуальный рисунок. Жаль ее, и ее отца. Остается надеяться, что репрессии в отношении них, будут минимальны. И безчеловечный путинизм падет раньше.
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28.02.2023 08:31 Відповісти
його засудять до реального терміну, а дочку відправлять до притулку.

традиція мордувати людей ще з Золотої Орди та Івана Грозного
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28.02.2023 09:06 Відповісти
Якщо ви хочете дізнаться, чи є в якійсь країні фашизм, напишіть на плакаті - "НІ - фашизму!" і вийдіть з ним на вулицю Там, де вас, за цей плакат, затримають, поб"ють, зпхнуть у КПЗ та засудять - й існує фашизм!
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28.02.2023 08:57 Відповісти
Про такі випадки треба максимально поширювати інформацію у світі, щоб усі розуміли, що росіяни - не люди
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28.02.2023 09:07 Відповісти
Є корисна настанова для всіх тих, хто бореться з режимом на рашистській пітьмі у ЗМІ, на ютюбканалах, в соцмережах й інших локаціях: як не втрапити у лапи її так званої "правоохоронної системи", своєчасно довідавшись чи оголосили людину в розшук, чи відкрили проти неї кримінальну справу, чи випустять з пітьми за кордон тощо.
Веб-посилання - тут:
https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1626549584674553858?t=zVOGKcFdWbhSj_svK2Mw5Q&s=19
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28.02.2023 09:29 Відповісти
Я завжди казав, що навіть у племені диких людожерів є нормальні люди. Серед какцапів також є, але дуже мало...
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28.02.2023 12:00 Відповісти
 
 