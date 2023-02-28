В Росії за антивоєнний малюнок школярки проти батька порушили кримінальну справу

Відносно жителя міста Єфремов (Тульська область РФ) Олексія Москальова порушили кримінальну справу про "дискредитацію" російської армії після того, як його дочка, учениця шостого класу, намалювала антивоєнний малюнок на уроці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Медуза.

У квітні 2022 року на уроці вчителька попросила клас намалювати малюнки на підтримку російських військ в Україні. Дівчинка намалювала російський та український прапори; на російському було написано "Ні війні", на українському — "Слава Україні"; також на малюнку були жінка з дитиною, у яких летіли ракети з боку Росії.

Після звернення адміністрації школи до поліції, справою занялося ФСБ. Батько дівчинки, який виховує її один, спочатку був оштафований, а згодом став фігурантом кримінальної справи про дискредитацію армії (частина 1 статті 280.3 КК РФ). Тепер він побоюється, що його засудять до реального терміну, а дочку відправлять до притулку.

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