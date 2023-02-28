Путін намагається створити інформаційні умови для звинувачення України і Заходу у загрозі існуванню РФ, - ISW
Американські аналітики припускають, що риторика президента Росії Володимира Путіна зводиться до намагання звинуватити Україну і Захід у загрозі існуванню РФ у відповідь на невдачі загарбників на полі бою.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW)
Російські офіційні особи просувають інформаційну операцію, яка помилково представляє війну Росії в Україні як критично важливу для подальшого існування Російської Федерації.
У звіті нагадують, що в інтерв'ю телеканалу "Россия-1" Путін сказав, що не знає, чи зможе "такий етнос, як російський народ, вижити в тому вигляді, в якому він існує сьогодні", якщо Заходу вдасться "зруйнувати Російську Федерацію і встановити контроль над її осколками".
Крім того, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв звинуватив Захід у розпалюванні нинішньої ситуації в Україні з часів розпаду Радянського Союзу і зробив висновок, що "спокійна міць нашої великої країни і авторитет її партнерів є запорукою збереження майбутнього всього нашого світу".
Риторика "Путіна і Медведєва є частиною інформаційної операції, яка представляє війну в Україні як екзистенціально важливу для подальшого виживання пострадянської Російської Федерації, що, ймовірно, є спробою представити війну як таку, що має більш високі ставки для Росії і Заходу, ніж є насправді", – йдеться у звіті.
Експерти припускають, що Путін сподівається створити інформаційні умови для звинувачення України і Заходу в тому, що вони загрожують існуванню Російської Федерації у відповідь на російські військові невдачі і підтримку Заходом українських перемог.
"Мова Путіна покликана підживлювати підтримку війни в Росії і розпалювати на Заході побоювання щодо нестабільності, яка настане після розпаду Росії, щоб стримувати західну підтримку України і переконати Захід примусити Київ прийняти російські вимоги", – зазначають фахівці.
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Субьектам рф сделано следующее предложение:
"В случае провозглашения независимости мы позаботимся о Вашей политической 'чистоте', т.е. на Вас не будут распространяться ответственность за преступления кремлевского режима, (в т.ч. и война с Украиной), как и выплата репараций Украине и другим странам; также на Вас не перейдет выплата долговых обязательств по долгам рф".
Хотя скорее всего правильнее отвечать всем субъектам.
Наприклад - Чечня , Дагестан , Осетія і т.д. , і т.п.
И довольно не бедненько живут. Хотя отстроили все после разрухи. Выплатили репарации и контребуции. Но для этого нужно осознать свои ошибки
Не було кому усвідомлювать.Армія була знищена або в полоні,скрізь були військові адміністрації країн-переможців.
Усвідомили вже наступні покоління.
радше в небилицях та анекдотах
До речі - "биліни" створені були на території України І описують вони, практично, лише події та життя на території Великого князівства Київського Вони чудом збереглися лише на узбережжі Білого моря, куди втекли рештки розгромлених московитами новгородців А до них вони потрапили з Києва - бо там селилися вихідці з Києва Адже "посадниками" в Новгороді були "Добриничі" - потомки дядька Володимира І А там помори переказували їх, навіть не розуміючи сенсу деяких слів Наприклад, про "гусли яровчатые" Питав кацапських "лінгвістів" : "Что означает - "яровчатые?" Відповідь: "Не знаем…. Архаизм какой-то…." А українські етнографи та виробники музичних інструментів знають, що в Україні "деки" гуслів та інших струнних інструментів робилися з деревини білого клена-явора (вона щільна та однорідна) Тобто "гуслі яворчаті" - зроблені з "явора" Але на території Росії це дерево не росте! Тому його там не знають От і вся відповідь!
- Украинский язык - "испорченный русский"!
- Ясно! Что такое "жерлянка"?
- Лягушка такая маленькая, тёмно-серая, с аранжевыми крапинками на животе Живёт в лесных родниках!
- Ясно Почему "жерлянкой" называется?
- Не знаем Какое-то древнее название
- Ясно В украинском языке "родник" называется "джерело" Эта лягушка именуется "джерелянка" - жительница "джерела" Так кто чей язык испортил?
- А-а-а! "Бандера!!!
хтось десь там загрожує що параша не може встати с колєн
Тем более, стараниями какого-то прогнившего гейского Запада ?
Вай, вай, вай, я сейчас заплачу, горькими слезами! =) Не будет сраны террориста! =((=
PS: ***** не жуй сопли, ищи свою родену русскостан! Уверен на одном из островов моря Лаптевых! А может ещё, в Монголии???
PPS: ***** хорошее себе позывайло придумало "путь in", как "лень in" или "сталь in"! Не жаль ли тебе, семью Путиных?