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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Путін намагається створити інформаційні умови для звинувачення України і Заходу у загрозі існуванню РФ, - ISW

путін

Американські аналітики припускають, що риторика президента Росії Володимира Путіна зводиться до намагання звинуватити Україну і Захід у загрозі існуванню РФ у відповідь на невдачі загарбників на полі бою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW)

Російські офіційні особи просувають інформаційну операцію, яка помилково представляє війну Росії в Україні як критично важливу для подальшого існування Російської Федерації.

У звіті нагадують, що в інтерв'ю телеканалу "Россия-1" Путін сказав, що не знає, чи зможе "такий етнос, як російський народ, вижити в тому вигляді, в якому він існує сьогодні", якщо Заходу вдасться "зруйнувати Російську Федерацію і встановити контроль над її осколками".

Крім того, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв звинуватив Захід у розпалюванні нинішньої ситуації в Україні з часів розпаду Радянського Союзу і зробив висновок, що "спокійна міць нашої великої країни і авторитет її партнерів є запорукою збереження майбутнього всього нашого світу".

Риторика "Путіна і Медведєва є частиною інформаційної операції, яка представляє війну в Україні як екзистенціально важливу для подальшого виживання пострадянської Російської Федерації, що, ймовірно, є спробою представити війну як таку, що має більш високі ставки для Росії і Заходу, ніж є насправді", – йдеться у звіті.

Експерти припускають, що Путін сподівається створити інформаційні умови для звинувачення України і Заходу в тому, що вони загрожують існуванню Російської Федерації у відповідь на російські військові невдачі і підтримку Заходом українських перемог.

"Мова Путіна покликана підживлювати підтримку війни в Росії і розпалювати на Заході побоювання щодо нестабільності, яка настане після розпаду Росії, щоб стримувати західну підтримку України і переконати Захід примусити Київ прийняти російські вимоги", – зазначають фахівці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни можуть зникнути як етнос, - Путін визнав загрозу розпаду РФ

Автор: 

пропаганда (2819) путін володимир (24060) ISW (653)


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Топ коментарі
+16
Как то же Германия существует после поражения во второй мировой?
И довольно не бедненько живут. Хотя отстроили все после разрухи. Выплатили репарации и контребуции. Но для этого нужно осознать свои ошибки
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28.02.2023 06:45
+16
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28.02.2023 06:54
+12
"Биліни" та "сказанія" створить - талант потрібен! А звідки він в Росії? Вони живилися лише талантами представників тих народів яких собі підкорили А всі свої таланти лише губили (якщо вони не встигали з Росії втекти)
До речі - "биліни" створені були на території України І описують вони, практично, лише події та життя на території Великого князівства Київського Вони чудом збереглися лише на узбережжі Білого моря, куди втекли рештки розгромлених московитами новгородців А до них вони потрапили з Києва - бо там селилися вихідці з Києва Адже "посадниками" в Новгороді були "Добриничі" - потомки дядька Володимира І А там помори переказували їх, навіть не розуміючи сенсу деяких слів Наприклад, про "гусли яровчатые" Питав кацапських "лінгвістів" : "Что означает - "яровчатые?" Відповідь: "Не знаем…. Архаизм какой-то…." А українські етнографи та виробники музичних інструментів знають, що в Україні "деки" гуслів та інших струнних інструментів робилися з деревини білого клена-явора (вона щільна та однорідна) Тобто "гуслі яворчаті" - зроблені з "явора" Але на території Росії це дерево не росте! Тому його там не знають От і вся відповідь!
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28.02.2023 08:24
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Решение о ликвидации рф уже принято.
Субьектам рф сделано следующее предложение:
"В случае провозглашения независимости мы позаботимся о Вашей политической 'чистоте', т.е. на Вас не будут распространяться ответственность за преступления кремлевского режима, (в т.ч. и война с Украиной), как и выплата репараций Украине и другим странам; также на Вас не перейдет выплата долговых обязательств по долгам рф".
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28.02.2023 06:42 Відповісти
Та ну, щось багато всяких НЕ.
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28.02.2023 06:44 Відповісти
Такой бред мог написать только пропагандист или идиот. Западный мир так устроен, что подобные предложения не возможны по определению
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28.02.2023 06:52 Відповісти
Но должна по полной программе ответить главный преступник т.е. какая-то московская республика в границах от западных границ до волги, все эти питеры, москва, ростов и т.д.
Хотя скорее всего правильнее отвечать всем субъектам.
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28.02.2023 08:55 Відповісти
Просто виявиться , що багато регіонів та народів - самі є нагло окуповані і приєднані до цієі недоімперії
Наприклад - Чечня , Дагестан , Осетія і т.д. , і т.п.
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28.02.2023 09:44 Відповісти
пан афєрістовіч нік свій змінив?
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28.02.2023 09:52 Відповісти
Тобто буряти, тувінці, чеченці, які вбивали цивільних, гвалтували, мародерили, будуть ні при чому???!!!
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28.02.2023 11:14 Відповісти
Це якась фігня. Якщо суб'єкти не винні, то хто винен? Немає у списку суб'єктів параші власне росії.
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28.02.2023 13:11 Відповісти
Как то же Германия существует после поражения во второй мировой?
И довольно не бедненько живут. Хотя отстроили все после разрухи. Выплатили репарации и контребуции. Но для этого нужно осознать свои ошибки
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28.02.2023 06:45 Відповісти
Фрагментировалась, т.е. разделилась на мелкие части.
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28.02.2023 07:12 Відповісти
Ніхто в тодішній пісдявоєнній Німеччині нічого не усвідомив.
Не було кому усвідомлювать.Армія була знищена або в полоні,скрізь були військові адміністрації країн-переможців.
Усвідомили вже наступні покоління.
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28.02.2023 07:34 Відповісти
Германия существует, а вот арийская раса ждёт русских в котле.
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28.02.2023 09:11 Відповісти
Ну як виплатили.. Он Польща на офіційному рівні зазначає, що планує взернутися за репараціями до Німеччини, Греція теж вимоги висуває щодо цього. І це пройшло вже більше 70 років
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28.02.2023 09:28 Відповісти
Тобто рф шукає виправдання для погроз ядеркою. Ну тоді треба як найшвидше превентивний удар по рф, поки там ядерна дубінка ще в руїнах (хто не вірить гугліть відео 15В52У), щоб не дійшло до того моменту коли виправдання буде знайдено і рф почне відновлювати та готуватись до застосування.
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28.02.2023 06:54 Відповісти
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28.02.2023 06:54 Відповісти
Та ладно,в білінах і сказаніях залишиться назавжди.Так що не сціть -розпадайтесь.
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28.02.2023 07:08 Відповісти
"в білінах і сказаніях "
радше в небилицях та анекдотах
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28.02.2023 07:29 Відповісти
"Биліни" та "сказанія" створить - талант потрібен! А звідки він в Росії? Вони живилися лише талантами представників тих народів яких собі підкорили А всі свої таланти лише губили (якщо вони не встигали з Росії втекти)
До речі - "биліни" створені були на території України І описують вони, практично, лише події та життя на території Великого князівства Київського Вони чудом збереглися лише на узбережжі Білого моря, куди втекли рештки розгромлених московитами новгородців А до них вони потрапили з Києва - бо там селилися вихідці з Києва Адже "посадниками" в Новгороді були "Добриничі" - потомки дядька Володимира І А там помори переказували їх, навіть не розуміючи сенсу деяких слів Наприклад, про "гусли яровчатые" Питав кацапських "лінгвістів" : "Что означает - "яровчатые?" Відповідь: "Не знаем…. Архаизм какой-то…." А українські етнографи та виробники музичних інструментів знають, що в Україні "деки" гуслів та інших струнних інструментів робилися з деревини білого клена-явора (вона щільна та однорідна) Тобто "гуслі яворчаті" - зроблені з "явора" Але на території Росії це дерево не росте! Тому його там не знають От і вся відповідь!
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28.02.2023 08:24 Відповісти
Классный исторический коммент.
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28.02.2023 08:58 Відповісти
Я до 2014-го часто в "Одноглазніках" з кацапів "стібався" часто, саме з питань лінгвістики та етнографії:
- Украинский язык - "испорченный русский"!
- Ясно! Что такое "жерлянка"?
- Лягушка такая маленькая, тёмно-серая, с аранжевыми крапинками на животе Живёт в лесных родниках!
- Ясно Почему "жерлянкой" называется?
- Не знаем Какое-то древнее название
- Ясно В украинском языке "родник" называется "джерело" Эта лягушка именуется "джерелянка" - жительница "джерела" Так кто чей язык испортил?
- А-а-а! "Бандера!!!
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28.02.2023 11:17 Відповісти
Та яка там загроза, це він дуркує. Адже просто сказано - вивід військ з України, репарації, Гаага і все! Живи собі в резервації "русский мир"
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28.02.2023 07:26 Відповісти
Сам же заварив цю бодягу, шизофренік!
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28.02.2023 07:28 Відповісти
Правильно він боїться.Треба було хоч трохи подумати перед тим,як проти всього світу перти.
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28.02.2023 07:27 Відповісти
Не пер пуйло проти всього світу. Він пер приструнити украінців за Майдан та, взагалі, за непокору. А тут такий "нежданчик"... Та ше й НАТО "підписалося" за Украіну післі Маріуполя/Бучі.
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28.02.2023 10:03 Відповісти
Типа, если угрожает существованию, то согласно доктрине иЯО можно применить. Ожидается, что именно так это будет подано СМИ на страх западного обывателя. Но и своих идиотов пугнуть лишний раз не повредит: нас побить, побить хотели, побить собиралися. К вопросу о роли ***** в истории. Ведь всем понятно, что *****. Его собственному окружению понятно, что он *****, устроивший аццкий ******. А ничего не поделаешь, повязаны. С ****** поведешься, в ***** превратишься. Это уж такой закон природы.
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28.02.2023 07:30 Відповісти
війна в іншій державі а загроза параші?

хтось десь там загрожує що параша не може встати с колєн
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28.02.2023 07:32 Відповісти
Самогубці путін та ведмедєв оголосили передсмертну записку-заповіт.Земля скловатою нелюдям.
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28.02.2023 07:50 Відповісти
В Росію визнана "екстремістською" церква ЄХБ ("свідки Єгови) які не визнають насилля та відмовляються брать у руки зброю Єдина країна що це робила - гітлерівська Німеччина Питання - "Хто тоді "нацисти"?"!
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28.02.2023 08:02 Відповісти
Разве можно развалить страну, скреплённую такой неподдельной дружбой народов ?
Тем более, стараниями какого-то прогнившего гейского Запада ?
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28.02.2023 08:05 Відповісти
Агресор переформатовує себе в жертву - банальна тактика. ХУЦПА
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28.02.2023 08:26 Відповісти
В мене сусід є, спокійний та тихий. А може мені йому морду піти набити, а то раптом його на думку спаде мене колись вдарити?
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28.02.2023 08:39 Відповісти
існуванню рф загрожує тільки сама рф.Знаючи про це її керівництво намагається перекласти провину на інших і заодно створити ілюзію загрози в головах свого населення , щоб всі кинулися защищать на чужій території своє отєчєство
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28.02.2023 08:53 Відповісти
Я боюсь що вони хочуть таки влупити ядеркою разок кудись бо відчувають що програли. Тому і розмови про загрозу існування росії
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28.02.2023 09:13 Відповісти
Там, здається, вже немає чим влупити, ось вони й закрутилися, як воші на гребінці.
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28.02.2023 11:19 Відповісти
Как.., не будет касабспой *********???
Вай, вай, вай, я сейчас заплачу, горькими слезами! =) Не будет сраны террориста! =((=
PS: ***** не жуй сопли, ищи свою родену русскостан! Уверен на одном из островов моря Лаптевых! А может ещё, в Монголии???
PPS: ***** хорошее себе позывайло придумало "путь in", как "лень in" или "сталь in"! Не жаль ли тебе, семью Путиных?
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28.02.2023 09:55 Відповісти
Для конченных жителей кацапии все едино, они любое говно путнское сожрут причмокивая и прося добавки. А вот у здравомыслящих людей подобный бред вызывает исжогу.
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28.02.2023 18:42 Відповісти
 
 