Путін намагається створити інформаційні умови для звинувачення України і Заходу у загрозі існуванню РФ, - ISW

Американські аналітики припускають, що риторика президента Росії Володимира Путіна зводиться до намагання звинуватити Україну і Захід у загрозі існуванню РФ у відповідь на невдачі загарбників на полі бою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW)

Російські офіційні особи просувають інформаційну операцію, яка помилково представляє війну Росії в Україні як критично важливу для подальшого існування Російської Федерації.

У звіті нагадують, що в інтерв'ю телеканалу "Россия-1" Путін сказав, що не знає, чи зможе "такий етнос, як російський народ, вижити в тому вигляді, в якому він існує сьогодні", якщо Заходу вдасться "зруйнувати Російську Федерацію і встановити контроль над її осколками".

Крім того, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв звинуватив Захід у розпалюванні нинішньої ситуації в Україні з часів розпаду Радянського Союзу і зробив висновок, що "спокійна міць нашої великої країни і авторитет її партнерів є запорукою збереження майбутнього всього нашого світу".

Риторика "Путіна і Медведєва є частиною інформаційної операції, яка представляє війну в Україні як екзистенціально важливу для подальшого виживання пострадянської Російської Федерації, що, ймовірно, є спробою представити війну як таку, що має більш високі ставки для Росії і Заходу, ніж є насправді", – йдеться у звіті.

Експерти припускають, що Путін сподівається створити інформаційні умови для звинувачення України і Заходу в тому, що вони загрожують існуванню Російської Федерації у відповідь на російські військові невдачі і підтримку Заходом українських перемог.

"Мова Путіна покликана підживлювати підтримку війни в Росії і розпалювати на Заході побоювання щодо нестабільності, яка настане після розпаду Росії, щоб стримувати західну підтримку України і переконати Захід примусити Київ прийняти російські вимоги", – зазначають фахівці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни можуть зникнути як етнос, - Путін визнав загрозу розпаду РФ