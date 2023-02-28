УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8881 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 241 5

Війна в Україні стане однією з головних тем на зустрічі глав МЗС країн G20 в Індії

g20

Війна в Україні стане однією з головних тем на зустрічі міністрів закордонних справ країн G20, яка відбудеться 1-2 березня у Нью-Делі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У заході візьмуть участь голови дипломатії Росії, США, Великої Британії та Китаю, а також представники 40 країн та міжнародних організацій. У межах зустрічі також планується кулуарна зустріч міністрів закордонних справ "четвірки" - США, Індії, Австралії та Японії.

Зазначається, що війна в Україні стане головним пунктом порядку денного. Крім цього, порушуватимуться питання змін клімату та зростання заборгованості третіх країн.

"Нью-Делі має намір продовжувати бути голосом глобального Півдня та порушувати питання, що стосуються регіону", - сказав представник міністерства закордонних справ Індії.

Експерт з дипломаті Аніл Вадхва вважає, що малоймовірно, що міністри закордонних справ G20 зможуть домовитись про загальні формулювання, які пропонують шляхи та механізми врегулювання ситуації в Україні.

"Причин багато, але найважливіша проблема полягає в тому, що ситуація в Україні стала надзвичайно нестабільною", - зазначив він.

Також читайте: Представники РФ на зустрічі G20 є співучасниками воєнних злочинів і винні у збитках, завданих війною світовій економіці, - міністерка фінансів США Єллен

Автор: 

G20 (323) Індія (688) Україна (5949) Аграрна партія України (8)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
говорящу коняку ***** з паРаші-намацковії ще хтось туди впускає ???
показати весь коментар
28.02.2023 07:11 Відповісти
да пофиг мнение двадцатки долбанной... китай и индия - они давно стали врагами Украины... с ними надо рвать все отношения... и не надо жевать сопли... аппендицит не лечат, его вырезают... чем быстрее вонючие китай с индией будут посланы по направлению кацапского корабля - тем лучше... тратить время на негодные дерьмовые страны типа индии и китая - самому себя не уважать...
показати весь коментар
28.02.2023 07:17 Відповісти
Одна з головних? **** індійська
показати весь коментар
28.02.2023 08:54 Відповісти
Одна з головних? Індійське гіменце
показати весь коментар
28.02.2023 08:55 Відповісти
 
 