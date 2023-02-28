Війна в Україні стане однією з головних тем на зустрічі глав МЗС країн G20 в Індії

Війна в Україні стане однією з головних тем на зустрічі міністрів закордонних справ країн G20, яка відбудеться 1-2 березня у Нью-Делі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У заході візьмуть участь голови дипломатії Росії, США, Великої Британії та Китаю, а також представники 40 країн та міжнародних організацій. У межах зустрічі також планується кулуарна зустріч міністрів закордонних справ "четвірки" - США, Індії, Австралії та Японії.

Зазначається, що війна в Україні стане головним пунктом порядку денного. Крім цього, порушуватимуться питання змін клімату та зростання заборгованості третіх країн.

"Нью-Делі має намір продовжувати бути голосом глобального Півдня та порушувати питання, що стосуються регіону", - сказав представник міністерства закордонних справ Індії.

Експерт з дипломаті Аніл Вадхва вважає, що малоймовірно, що міністри закордонних справ G20 зможуть домовитись про загальні формулювання, які пропонують шляхи та механізми врегулювання ситуації в Україні.

"Причин багато, але найважливіша проблема полягає в тому, що ситуація в Україні стала надзвичайно нестабільною", - зазначив він.

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