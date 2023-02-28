ЗСУ мають можливості для контрнаступу на Запоріжжі та спроби "відрізати" Крим від материкової частини РФ, - ISW
Українські військові мають можливості, аби перейти у контрнаступ на Запоріжжі та спробувати відрізати окупований Крим від материкової частини Росії
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що українські військові продовжують реагувати на занепокоєння Заходу щодо можливостей України звільнити окуповані території. Зокрема, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що українські війська будуть готові до контрнаступу навесні 2023 року, а стратегічною метою України є розділення російської лінії фронту між Кримом і материковою частиною Росії.
Ця заява пролунала на тлі того, що західні офіційні особи та ЗМІ нещодавно висловили певний сумнів щодо спроможності українських сил вести контрнаступ та здатності Заходу надавати Україні довгострокову військову допомогу.
"Попередні оцінки ISW російських військових можливостей уздовж лінії фронту в Запорізькій області свідчать про те, що для України існують можливості для проведення контрнаступу в цьому стратегічно важливому регіоні", - підсумували в ISW.
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Ізнов бачу, що украйїнський мова йє дуже важке.
З такого підходу - і тут муситимуть,щоб не опинитись в Азовському морі
Я знаю можна написати, що нам ніхто нічого не винен. Добре, але тут ми говоримо про допомогу і її ефективність. І те що на словах декларується все дуже правильно, але дії не такі рішучі.
Щодо того що хтось нам повинен надати багато зброї. Пан Байден заявляв, що надасть все необхідне для перемоги. Якщо це не планується то не треба робити такі заяви. І зброю можна не постачати, щоб захищати Україну. Володимир Володимирович цього тільки і чекає. Років через десять українці і білоруси, що штурмують Варшаву - ця мрія ***** стане ще на крок ближчою.
Неможливо перемогти зовнішнього ворога, який керує вашими діями і контролює вас зсередини.
История повторяется. Скоро российская армия будет снова покидать украинский Крым. Будем надеяться, что она будет вовремя драпать с Крыма и не испытает подобные ужасы всего того, что она сама натворила.
Досвід херсонського драпа стане у нагоді
треба мати один танк на 100м фронту, - 10 танків на 1 км.
Ось чому главком Залужний просить мати ще 300-400шт.
А що дають друзі? Усього збируть --100-130 шт.-- це мало.
і бпла і супутники і рідіорозвідка....
Сумний теоретичний прогноз, а там, хтозна як воно буде, може і не так, може, вже цією весною блискавичними ударами ВСУ звільнить всі захоплені території.