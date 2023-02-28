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ЗСУ мають можливості для контрнаступу на Запоріжжі та спроби "відрізати" Крим від материкової частини РФ, - ISW

війна,зсу

Українські військові мають можливості, аби перейти у контрнаступ на Запоріжжі та спробувати відрізати окупований Крим від материкової частини Росії

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що українські військові продовжують реагувати на занепокоєння Заходу щодо можливостей України звільнити окуповані території. Зокрема, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що українські війська будуть готові до контрнаступу навесні 2023 року, а стратегічною метою України є розділення російської лінії фронту між Кримом і материковою частиною Росії.

Ця заява пролунала на тлі того, що західні офіційні особи та ЗМІ нещодавно висловили певний сумнів щодо спроможності українських сил вести контрнаступ та здатності Заходу надавати Україні довгострокову військову допомогу.

"Попередні оцінки ISW російських військових можливостей уздовж лінії фронту в Запорізькій області свідчать про те, що для України існують можливості для проведення контрнаступу в цьому стратегічно важливому регіоні", - підсумували в ISW.

Також читайте: Окупанти нарощують оборону Криму, для виконання інженерних робіт із Челябінської області прибуло 150 російських строковиків, - Генштаб

Автор: 

Запоріжжя (2290) Крим (14183) ЗСУ (7638) ISW (653)


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Топ коментарі
+22
Осточортіла ця балаканина.
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28.02.2023 07:38
+15
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28.02.2023 08:01
+14
Тоді про контрнаступ потрібно забути ще на пів року. Де логіка? Ми не наступаєм, бо не маємо літаків. Ми не маємо літаків,бо не пройшли ще навчання. Якщо не будемо наступати, то допомога зменшиться. Оце і усе на ресурсах. А ще кацапські підприємства в Україні, корупція і президент блогер, якому усе рівно,аби кошти отримувати.
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28.02.2023 07:42
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ЗСУ мають можливості та спроби?
Ізнов бачу, що украйїнський мова йє дуже важке.
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28.02.2023 07:19 Відповісти
Шоб наступати треба добре прикриття з повітря -- штурмовики вертольоти - бо попалять наші танки .
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28.02.2023 07:25 Відповісти
Звичайно потрібні і побільше, але харківщину чудово звільнили і без них
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28.02.2023 07:31 Відповісти
Там було друге -- раптовість а на Півдні вони вже збудували багатоешеловановану оборону -- як на донбасі - так шо з кондачка іх не візьмеш .
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28.02.2023 07:41 Відповісти
В Херсоні теж була така оборона і взяли тільки так. І тоді не було західних танків та це російсього ленд-лізу з Харківщини, який в нас з'явився
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28.02.2023 07:47 Відповісти
Мусіли відіити -- шоб не опинитися в Дніпрі .
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28.02.2023 07:51 Відповісти
Не мусили.
З такого підходу - і тут муситимуть,щоб не опинитись в Азовському морі
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28.02.2023 10:55 Відповісти
Крим Ростов -- бігтимуть світ за очі .
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28.02.2023 11:14 Відповісти
Мабуть вони її встигли збудувати поки ви, замість вибивати москаля, зерно возили щоб нагодувати іранців, африканців, які зараз підтримують парашу
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28.02.2023 14:09 Відповісти
Для нас це не малі гроші.
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01.03.2023 01:37 Відповісти
Для вас чи спекулянтів? Скільки бюджет отримав від спекулянтів за цю торгівлю вам відомо? Навіть державний порт Усть-Дунайськ прихватизували під час війни за символічну ціну через запаморочення від прибутків
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01.03.2023 02:07 Відповісти
не завжди з повітря, є приклад харьківщини та київщини рік тому звільнення не думаю що орки будуть стояти і обороняти стіною якщо почнеться контрнаступ як завжди побіжять але літаки звичайно краще ніж без них
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28.02.2023 07:37 Відповісти
Тоді про контрнаступ потрібно забути ще на пів року. Де логіка? Ми не наступаєм, бо не маємо літаків. Ми не маємо літаків,бо не пройшли ще навчання. Якщо не будемо наступати, то допомога зменшиться. Оце і усе на ресурсах. А ще кацапські підприємства в Україні, корупція і президент блогер, якому усе рівно,аби кошти отримувати.
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28.02.2023 07:42 Відповісти
Чисто моя думка. Захід дає те що дає. З різних причин. Але ідея в тому, що або робіть щось з тим що є або домовляйтесь. Столітня війна навряд входе в їх плани.
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28.02.2023 07:56 Відповісти
Світ не бездонна бочка зброї. Ніхто до такої війни не готувався, окрім кацапів. Але,якщо на сьогодні не зупинити орків в Україні, то паркани на кордонах з мордором не врятують Європу від війни. Потрібно реально оцінювати ситуацію, а не публікувати різноманітну інформацію. ОП має припинити зомбування населення, а уже починати думати про Україну без образ донорів
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28.02.2023 08:25 Відповісти
Я написав, що є різні причини такої кількості зброї. Одна з них те що в багатьох країнах її запаси не великі в неналежному стані. Але. Поцікавтесь скільки в США тих же бмп Бредлі. Це тисячі на озброєнні і тисячі на зберіганні. Нам офіційно надають 109 шт. Далі. Має значення не тільки те яку зброю надають, але і час коли це роблять. Перші танки леопард зайшли в Україну декілька днів назад. Погодьтесь ніщо не заважало почати навчання екіпажів влітку чи восени. І передати машини раніше.
Я знаю можна написати, що нам ніхто нічого не винен. Добре, але тут ми говоримо про допомогу і її ефективність. І те що на словах декларується все дуже правильно, але дії не такі рішучі.
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28.02.2023 09:05 Відповісти
Про танки і зброю....тільки після декількох нагадувань Німеччини, що зброю потрібно замовити, а не говорити з відео про неї,справа пішла. Чому ви вирішили,що хтось повинен вам надати багато,дуже багато зброї? А самим закупити, для цього є міністр оборони з великим штатом. Молдова також звернулася за допомогою до НАТО.
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28.02.2023 09:14 Відповісти
Пані Валентино, в нашому випадку, те замовляння зброї це суто формальна процедура. Наш бюджет на 70 відсотків це гроші союзників. Чи вони замовлять напряму чи ми розмістимо те замовлення за їхні гроші не так важливо.
Щодо того що хтось нам повинен надати багато зброї. Пан Байден заявляв, що надасть все необхідне для перемоги. Якщо це не планується то не треба робити такі заяви. І зброю можна не постачати, щоб захищати Україну. Володимир Володимирович цього тільки і чекає. Років через десять українці і білоруси, що штурмують Варшаву - ця мрія ***** стане ще на крок ближчою.
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28.02.2023 09:23 Відповісти
Ми не знаємо що,скільки і коли надходить. Інформація поступає від укрресурсів, а це далеко не реальність. Якщо ЗСУ тримаються, то значить є чим, а решта воплі оп.
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28.02.2023 09:36 Відповісти
Існують формальні документальні процедури, яких прийнято дотримуватись у цивілізованому світі. Але трускавецькі прахвесорА цього не знають, або роблять вигляд, що не знають.
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28.02.2023 10:09 Відповісти
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28.02.2023 08:01 Відповісти
Шоб наступати, перш за все, треба мати політичну волю і відсутність зрадників у владі. Ні першого ні другого в Україні немає. Усе тримається на вмотивованому героїзмі патріотів.
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28.02.2023 11:01 Відповісти
Осточортіла ця балаканина.
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28.02.2023 07:38 Відповісти
Устали от войны?
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28.02.2023 08:10 Відповісти
ну куди нам до французів невтомних
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28.02.2023 11:49 Відповісти
Ну так расслабьтесь и принимайте удовольствие... При капитуляции ваше мнение никого интересовать не будет...
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28.02.2023 21:16 Відповісти
беспокоишсья за меня?)) шагай клоун мавзолейный, без тебя разберемся, **** ты сюда приперся?
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01.03.2023 13:44 Відповісти
для чого про це писать ? чи тактика і стратегія вже померли ?
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28.02.2023 08:10 Відповісти
наш найвеличніший ****** за рік війни і світової підтримки не укомплектував армію важкою наступальною технікою.чим наступати ? кабакою ?
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28.02.2023 11:20 Відповісти
Після здачі півдня, проваленого наміру здачі всієї лівобережної України зрадниками й ворожими агентами впливу у вищих ешелонах влади уже немає жодних сумнівів про їх злочинну домовленість з рашистами проти України та її народу.
Неможливо перемогти зовнішнього ворога, який керує вашими діями і контролює вас зсередини.
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28.02.2023 14:21 Відповісти
Мають, але Зелі це не треба !
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28.02.2023 08:12 Відповісти
Не відрізати Крим, а звільняти
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28.02.2023 08:52 Відповісти
Та звісно, ідрізати від московії з метою звільнення.
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28.02.2023 10:58 Відповісти
12 ноября 1920 года в портах Крыма началась погрузка военнослужащих Русской армии и гражданских беженцев, не пожелавших остаться в России под властью большевиков. Эмоционально описывал обстановку один из самых известных белогвардейских офицеров, командир Антон Туркул; «Брошенные кони, бредущие табунами, брошенные пушки, перевернутые автомобили, костры, железнодорожное полотно, забитое десятками верст вереницами вагонов; разбитые интендантские склады, или взрывы бронепоездов, или беглецы, уходящие с нами; измерзшие дети, обезумевшие женщины, пожары мельниц в Севастополе или офицер, стрелявший на нашем транспорте «Херсон»; или наши раненые, волоча куски оползших бинтов, набрякших от крови, ползущие к нам по канатам на транспорт, пробиравшихся на костылях в толчее подвод.. и т.д.
История повторяется. Скоро российская армия будет снова покидать украинский Крым. Будем надеяться, что она будет вовремя драпать с Крыма и не испытает подобные ужасы всего того, что она сама натворила.
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28.02.2023 09:00 Відповісти
Цього разу срусьня буде драпати на своїх двох по залізничній колії кримського мосту.
Досвід херсонського драпа стане у нагоді
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28.02.2023 09:29 Відповісти
Що вони шляються по різних шхерах! То Індонезія, то Індія! Понабирали до себе всіляких старців! Це триндець якийся!
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28.02.2023 09:36 Відповісти
А чи дозволить це Дєрьмак зробити?
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28.02.2023 09:45 Відповісти
бахмут почти все.(
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28.02.2023 09:51 Відповісти
Спочатку треба зруйнувати міст, щоб через нього не перли своє залізо з м'ясом.
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28.02.2023 09:58 Відповісти
Згідно старого уставу, при прориві оборони супротивника ,
треба мати один танк на 100м фронту, - 10 танків на 1 км.
Ось чому главком Залужний просить мати ще 300-400шт.
А що дають друзі? Усього збируть --100-130 шт.-- це мало.
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28.02.2023 10:22 Відповісти
Это норматив для общего наступления тв,тр..На направлении главного удара к-во бтт на узком участке обороны орков сосредотачивается больше,что дает возможность прорваться и ввести в прорыв вторые эшелоны..Главное,что бы противник был в неведении где и когда он будет наноситься
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28.02.2023 12:41 Відповісти
хіба в наш час щось можна зробити щоб ворог був в "неведении" ?
і бпла і супутники і рідіорозвідка....
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28.02.2023 16:14 Відповісти
На Харківщині змогли-ж. Правда там і лісів набагато більше, ніж на півдні. Залишаються промзони Запоріжжя і дніпровські плавні, тим більше, що в першу чергу треба повертати Енергодар. А може знову з Харківщини вдарять через Луганщину і аж на Новоазовська ? Тим більше, що досвід такого "рейду," мають з 2014 і вже через кордон РФ не вдарить бо нічим з того боку бити - всі війська і так в Україні вже. Ото буде кацапам біда - тікатимуть через Крим.
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01.03.2023 07:55 Відповісти
на то в нас є Залужний з іншими вельми поважними людьми - вірю в ЗСУ
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01.03.2023 08:16 Відповісти
скільки експертів розвелося... а что скажеть таварісч Арєстовіч?
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28.02.2023 11:12 Відповісти
Знищення цвіту української нації фізичне, а далі несподівано "жест доброї волі" вивід всіх військ РФ та відновлення територіальної цілісності країни. І це не найгірший варіант. Найгірший, це коли не буде "жесту доброї волі" а замість нього якийсь договір про припинення вогню що потім перетворюється на розділення України, спочатку фізично, а потім і юридично.
Сумний теоретичний прогноз, а там, хтозна як воно буде, може і не так, може, вже цією весною блискавичними ударами ВСУ звільнить всі захоплені території.
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28.02.2023 11:45 Відповісти
надіюсь Залужний має план і дійсно щось готується, бо щось мені не подобаються останні заяви як від зелі так і від партнерів.
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28.02.2023 11:52 Відповісти
Залужний таки має план, а всі офіційні заяви розглядайте як іпсо, яке має добросовісно проводитись і проводиться
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28.02.2023 16:17 Відповісти
Для підтримки танкового прориву потрібна штурмова авіація літаки А10, Thunderbolt II.
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28.02.2023 16:31 Відповісти
А було б ліпше, щоб про таке менше пиз...ли!
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28.02.2023 22:31 Відповісти
Чесно?
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24.04.2023 09:35 Відповісти
 
 