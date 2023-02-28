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Новини
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Рішення РФ щодо "призупинення" участі в договорі про ядерне озброєння ще не набуло чинності, - Держдеп США

сша,держдеп,держдепартамент

Сполучені Штати вважають, що рішення Росії про так зване призупинення участі в Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) не набуло чинності, оскільки зобов’язання за ним і далі виконуються.

Про це під час заходу в Брукінгському інституті в понеділок заявила помічниця держсекретаря США з питань контролю над озброєннями, верифікації та дотримання зобов’язань Меллорі Стюарт, передажє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Призупинення ще офіційно не набуло чинності в тому сенсі, що ми все ще отримуємо повідомлення, як і сьогодні, згідно з договором, регулярні повідомлення. Та ми очікуємо: щойно це призупинення буде офіційно оформлене, вони припиняться", – сказала вона.

Стюарт додала, що США "намагаються простежити" за ходом переговорів із Росією, "щоб по-справжньому зрозуміти, що ще може передбачати призупинення (СНО-3), а що – може бути продовжене".

"Наразі ми очікуємо, що це будуть лише повідомлення про пуски відповідно до угоди 1988 року, і що вони пообіцяли дотримуватися фактичних кількісних обмежень (ядерної зброї)", – нагадала помічниця держсекретаря США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Призупинення" Росією участі в договорі про скорочення ядерних озброєнь є новим елементом тиску, - прем’єрка Литви Шимоніте

Автор: 

Держдепартамент США (1645) росія (65829) США (23290) ядерна зброя (1165) ядерна безпека (566)


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Топ коментарі
+5
І що це дає?ООН прийняв резолюцію по Україні. Орки вийшли? Те що на папері уже давно не відповідає дійсності і критеріям значимості.
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28.02.2023 07:45
+4
Та кацапи просто лякають, щоб США відмовилися допомагати Україні, а договір вони як не виконували, так і не будуть виконувати. Невже було мало тих договорів, які напідписувала росія і жодного не виконала, тільки волала, щоб виконували інші. Ніколи не вірте кацапам.
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28.02.2023 07:47
+3
Американцям треба розповісти українське прислів'я: "Дурень думкою багатіє".
Втім, нехай і надалі щось там вважають і сподіваються, замість того, щоб діяти на випередження. Імпотентні сцикливі політикани зі США та стурбованого ЄС (за невеликими винятками) - ви всі виростили біснуватого кремлівського фюрера, як і 80 років тому. Тепер жеріть наслідки, не подавіться
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28.02.2023 08:13
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І що це дає?ООН прийняв резолюцію по Україні. Орки вийшли? Те що на папері уже давно не відповідає дійсності і критеріям значимості.
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28.02.2023 07:45 Відповісти
Стурбовані політики з ООН не можуть виключити кацапстан зі складу Радбезу. То про що з цими імпотентами можна розмовляти?
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28.02.2023 08:37 Відповісти
Я взагалі про документи,меморандуми, домовленості...усе це фата Моргана на сьогодні
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28.02.2023 08:38 Відповісти
фата моргана це Дойчланд, який готові захищати лише 20 % громадян та бундесвер із 200 танками на ходу, а решта техніки в ремонті

жирно їли та сладко спали німці під ненависною ядерною парасолькою Америки
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28.02.2023 09:18 Відповісти
Діду Рейган вмикнув "Зоряні війни" і на цих понтах розвалив се-ре-сер

Вмикайте гонку озброєнь !
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28.02.2023 08:46 Відповісти
Ця опція давно актуальна і працює на Україну. Також Європа озброюється. Ви хочете зруйнувати казкою від нелоха чий розум?
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28.02.2023 08:54 Відповісти
Рейган зруйнував се-ре-сер ось цим

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28.02.2023 09:12 Відповісти
Стратеги́ческая оборо́нная инициати́ва (СОИ, SDI - Strategic Defense Initiative), также известная как «Звёздные войны» - объявленная президентом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4 Рональдом Рейганом https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 23 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1983 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0#cite_note-1 [1] долгосрочная программа научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Основной целью СОИ являлось создание научно-технического задела для разработки широкомасштабной системы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 противоракетной обороны (ПРО) с элементами космического базирования, исключающей или ограничивающей возможное поражение наземных и морских целей из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE космоса .
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28.02.2023 09:20 Відповісти
Та кацапи просто лякають, щоб США відмовилися допомагати Україні, а договір вони як не виконували, так і не будуть виконувати. Невже було мало тих договорів, які напідписувала росія і жодного не виконала, тільки волала, щоб виконували інші. Ніколи не вірте кацапам.
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28.02.2023 07:47 Відповісти
Згадайте крилатий вислів про вартість договорів з росією і все стане на свої місця. Мордор ніколи не виконував вимоги цього договору, про що ведучі західні ЗМІ наводили докази, проте сам вимагав від заходу бузумовного виконання його умов. Так що нема за чим жаліти, для кремля міжнародні договори завжди були фікцією.
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28.02.2023 07:47 Відповісти
Американцям треба розповісти українське прислів'я: "Дурень думкою багатіє".
Втім, нехай і надалі щось там вважають і сподіваються, замість того, щоб діяти на випередження. Імпотентні сцикливі політикани зі США та стурбованого ЄС (за невеликими винятками) - ви всі виростили біснуватого кремлівського фюрера, як і 80 років тому. Тепер жеріть наслідки, не подавіться
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28.02.2023 08:13 Відповісти
Вибачте, але чому тоді Україна в 2019 заново почала годувати ботоксного? А про нового диктатора,то на сьогодні ви зрощуєте шута і даєте йому владу над законами України. Досить кидати каміння на грядку інших.
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28.02.2023 08:41 Відповісти
ботоксного Захід та США годували та взрощували ще з 208, з Грузії, та з 2014, з Криму
та й тепер мікрони з вашими шольцами не проти знову замирити з ботоксним душогубом, страуси обані !

а зі своїм клоуном ми якось розберемось, коли "на часі" буде
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28.02.2023 08:56 Відповісти
Що знову на другий термін виберете? Коли звинувачуєте Європу,подумайте, а що робила Україна в цей час. Весілля дочки Тимошенко з ботоксним святкувала чи свою зброю кромсала.
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28.02.2023 09:01 Відповісти
А до чого тут Україна? Я теж Україна. Не маю ніякого відношення до весіль, зброї, холостяків, холостячок, сватів, кухонь різних, тощо
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28.02.2023 09:09 Відповісти
Свинособакам плевать на все договора и бумажки. Жаль что досих пор мало до кого это доходит.
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28.02.2023 11:06 Відповісти
 
 