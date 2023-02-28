Рішення РФ щодо "призупинення" участі в договорі про ядерне озброєння ще не набуло чинності, - Держдеп США
Сполучені Штати вважають, що рішення Росії про так зване призупинення участі в Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) не набуло чинності, оскільки зобов’язання за ним і далі виконуються.
Про це під час заходу в Брукінгському інституті в понеділок заявила помічниця держсекретаря США з питань контролю над озброєннями, верифікації та дотримання зобов’язань Меллорі Стюарт, передажє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Призупинення ще офіційно не набуло чинності в тому сенсі, що ми все ще отримуємо повідомлення, як і сьогодні, згідно з договором, регулярні повідомлення. Та ми очікуємо: щойно це призупинення буде офіційно оформлене, вони припиняться", – сказала вона.
Стюарт додала, що США "намагаються простежити" за ходом переговорів із Росією, "щоб по-справжньому зрозуміти, що ще може передбачати призупинення (СНО-3), а що – може бути продовжене".
"Наразі ми очікуємо, що це будуть лише повідомлення про пуски відповідно до угоди 1988 року, і що вони пообіцяли дотримуватися фактичних кількісних обмежень (ядерної зброї)", – нагадала помічниця держсекретаря США.
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жирно їли та сладко спали німці під ненависною ядерною парасолькою Америки
Вмикайте гонку озброєнь !
Втім, нехай і надалі щось там вважають і сподіваються, замість того, щоб діяти на випередження. Імпотентні сцикливі політикани зі США та стурбованого ЄС (за невеликими винятками) - ви всі виростили біснуватого кремлівського фюрера, як і 80 років тому. Тепер жеріть наслідки, не подавіться
та й тепер мікрони з вашими шольцами не проти знову замирити з ботоксним душогубом, страуси обані !
а зі своїм клоуном ми якось розберемось, коли "на часі" буде