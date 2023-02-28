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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 149 240 осіб (+550 за добу), 3388 танків, 2383 артсистеми, 6630 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 28 лютого 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 149 240 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 149 240 (+550) осіб ліквідовано,
- танків - 3388 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 6630 (+9) од,
- артилерійських систем - 2383 (+3) од,
- РСЗВ - 478 (+3) од,
- засоби ППО - 247 (+0) од,
- літаків - 300 (+0) од,
- гелікоптерів - 288 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2051 (+3),
- крилаті ракети - 873 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5252 (+4) од,
- спеціальна техніка - 230 (+0).
"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+25 Русня Двухсотая
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+9 Kare Resa
показати весь коментар28.02.2023 08:20 Посилання
+8 Qq Qqq #455433
показати весь коментар28.02.2023 09:33 Посилання
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