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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 149 240 осіб (+550 за добу), 3388 танків, 2383 артсистеми, 6630 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 28 лютого 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 149 240 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 149 240 (+550) осіб ліквідовано,
  • танків - 3388 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 6630 (+9) од,
  • артилерійських систем - 2383 (+3) од,
  • РСЗВ - 478 (+3) од,
  • засоби ППО - 247 (+0) од,
  • літаків - 300 (+0) од,
  • гелікоптерів - 288 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2051 (+3),
  • крилаті ракети - 873 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5252 (+4) од,
  • спеціальна техніка - 230 (+0).

Також читайте: ЗСУ відбили понад 60 атак окупантів на п’яти напрямках, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 149 240 осіб (+550 за добу), 3388 танків, 2383 артсистеми, 6630 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17713) Генштаб ЗС (6728) ліквідація (4040) знищення (7468) техніка (1846)


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Топ коментарі
+25
Віримо, що таки буде 150 тис хароших руських на 1 березня
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28.02.2023 08:03
+9
Что-то они стали слабее умирать за Путина, за Медведева, за Вальку-стакан, нет былого патриотизма. Видимо и так всем понятно, что война проиграна. Сегодня по аналогии со второй мировой войной где-то 1944 год. Фашисты бегут там и сегодня, во Фюрера не верят.
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28.02.2023 08:20
+8
Але коли їх залишиться 200 це буде зовсім інше кіно ) Це не така проста арифметика, тут дуже багато невідомих ... Але віримо в ЗСУ! Переможемо!
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28.02.2023 09:33
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Віримо, що таки буде 150 тис хароших руських на 1 березня
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28.02.2023 08:03 Відповісти
это только фактически подтверждённых - за 150 тыс дохлых свиноцабак уже давно перевалили...
но да - ждём подтверждённых...!
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28.02.2023 08:33 Відповісти
Погоджуюсь. Бо об'являти мобілізацію в вересні при мільйонній арміі+добровольці+всякі вагнери+динири/линири+лінія фронту скоротилася-це не від гарного життя. І на многоходовочку це не схоже як би пуйло не казав😀
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28.02.2023 10:04 Відповісти
Мінус 550 за добу - це добре, але мало. Зараз кажуть про 400 тисяч орків. Якщо за добу, враховуючи поранених, ми знищуємо 1-1.5 тисяч, то для знищення цього угрупування знадобиться приблизно до року.
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28.02.2023 08:18 Відповісти
Можете відповісти звідки узялася ця цифра? Ресурси мордора також мають дно. Та і просто м'ясо не так легко зібрати, одягнути і чомусь навчити. Це також пропаганда і маніпуляція, ось тільки для чого.
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28.02.2023 08:31 Відповісти
Яка саме цифра? У попередньому дописі їх три.
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28.02.2023 09:35 Відповісти
Якщо про 400 000, то, наприклад, https://www.youtube.com/watch?v=zwCI-ZUANaI ось тут . Щоправда, це було днів 10 тому, і можна сподіватись, що їх, з урахуванням поранених (як вже не повернуться), десь 390 000.
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28.02.2023 10:34 Відповісти
Але коли їх залишиться 200 це буде зовсім інше кіно ) Це не така проста арифметика, тут дуже багато невідомих ... Але віримо в ЗСУ! Переможемо!
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28.02.2023 09:33 Відповісти
Что-то они стали слабее умирать за Путина, за Медведева, за Вальку-стакан, нет былого патриотизма. Видимо и так всем понятно, что война проиграна. Сегодня по аналогии со второй мировой войной где-то 1944 год. Фашисты бегут там и сегодня, во Фюрера не верят.
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28.02.2023 08:20 Відповісти
с другой стороны такие "средние" цифры показывают что атакуют уже не с таким ентузиазмом
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28.02.2023 08:32 Відповісти
Погода не сприяє.
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28.02.2023 09:36 Відповісти
Первого марта весна наступила

И Раша отметку в 150 тысяч пробила !
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28.02.2023 08:35 Відповісти
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28.02.2023 08:44 Відповісти
Версії дві, висновок один: ЗСУ вчергове "пАімелІ" сєпаров дирявих.
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28.02.2023 09:20 Відповісти
Сначала они овладели БТРом, потом он овладел ими. Прямо групповуха якась.
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28.02.2023 16:48 Відповісти
Взамен анонсированного Путиным "полного асвабаждения территории ЛДНР" к 1 марта получилось 150 тыс зашкваренных кацапов. В Рашке очень любят круглые цифры.
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28.02.2023 08:51 Відповісти
"Заменили коммунизм олимпиадой"
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28.02.2023 13:56 Відповісти
Наближається ******.
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28.02.2023 09:12 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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28.02.2023 09:29 Відповісти
Шикарна новина! Скоріш би вже 150К помножене хоча б на 10... Щоб на болотах репродуктивного біоматеріалу поменшало..
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28.02.2023 14:02 Відповісти
На эти данные можно смотреть вечно. Слава Украине!
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28.02.2023 14:45 Відповісти
 
 