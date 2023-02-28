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Минулої доби росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині, 9 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби, 27 лютого, російські окупанти вбили 1 мирного жителя Донецької області.

Про це в телеграмі повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 27 лютого росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Курахівці.

Ще 9 людей в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни вбили 3 цивільних на Донеччині, 4 особи зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині, 9 осіб зазнали поранень, - ОВА 01

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жертви (1810) Донецька область (8724) Кириленко Павло (907)


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