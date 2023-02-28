Росіяни били з РСЗВ та артилерії по Очаківській і Куцурубській громаді Миколаївщини
Вчора та сьогодні зранку ворог бив з РСЗВ та інших видів артилерії по акваторії Очаківської громади та узбережжю Куцурубської громади.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора, 27 лютого, об 11:05, 16:05, 16:40, 18:23 та сьогодні зранку, 28 лютого, о 06:59 ворог завдавав ударів з РСЗВ та інших видів артилерії по акваторії Очаківської громади та узбережжю Куцурубської громади. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, ум. Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.
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