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Росіяни били з РСЗВ та артилерії по Очаківській і Куцурубській громаді Миколаївщини

миколаївщина

Вчора та сьогодні зранку ворог бив з РСЗВ та інших видів артилерії по акваторії Очаківської громади та узбережжю Куцурубської громади.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 27 лютого, об 11:05, 16:05, 16:40, 18:23 та сьогодні зранку, 28 лютого, о 06:59 ворог завдавав ударів з РСЗВ та інших видів артилерії по акваторії Очаківської громади та узбережжю Куцурубської громади. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ум. Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Також читайте: Минулої доби ворог обстріляв Куцурубську та Очаківську громади Миколаївщини, - ОВА

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Миколаївська область (2290) обстріл (28973) Кім Віталій (471)


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