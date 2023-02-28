Минулої доби окупанти обстріляли 25 населених пунктів Херсонщини, є поранені, - ОВА

27 лютого російські загарбники 119 разів обстріляли Херсонську область. Під ворожим вогнем опинилися 25 населених пунктів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"27.02.2023 противник здійснив – 119 обстрілів. Постраждали 25 населених пунктів області.

Місто Херсон ворог обстріляв 18 разів. Снаряди влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки та територію школи", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожих обстрілів три особи зазнали поранень..

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"Попри постійні обстріли не припинялась евакуація населення. З деокупованої території області евакуйовано – 87 осіб", - додав Прокудін