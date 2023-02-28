УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8781 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України
453 0

Минулої доби окупанти обстріляли 25 населених пунктів Херсонщини, є поранені, - ОВА

херсонщина

27 лютого російські загарбники 119 разів обстріляли Херсонську область. Під ворожим вогнем опинилися 25 населених пунктів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ

"27.02.2023 противник здійснив – 119 обстрілів. Постраждали 25 населених пунктів області.
Місто Херсон ворог обстріляв 18 разів. Снаряди влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки та територію школи", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожих обстрілів три особи зазнали поранень..

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти обмежують пересування цивільних на Херсонщині, - Генштаб

"Попри постійні обстріли не припинялась евакуація населення. З деокупованої території області евакуйовано – 87 осіб", - додав Прокудін

Автор: 

обстріл (28973) Херсон (3416) Прокудін Олександр (183) Херсонська область (5847)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 