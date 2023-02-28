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Новини Війна
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Росія не підготувала необхідну кількість ракет для масованої атаки на річницю вторгнення, - Ігнат

ігнат

Російські війська не завдали масованого ракетного удару по Україні на річницю вторгнення, оскільки, ймовірно, не могли собі цього дозволити, адже атаки ворога залежать від кількості підготовлених ракет.

Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Питання в тому, що вони можуть собі дозволити в даний період випустити по Україні", - сказав Ігнат у відповідь на запитання, чому 24 лютого не було масованої ракетної атаки РФ по Україні.

Він зазначив, що Росія має багато кораблів-носіїв крилатих ракет у Чорному морі, а їхній сумарний залп становить понад 40 ракет.

"Жодного разу така кількість "Калібрів" не вилітала з кораблів у Чорному морі. Мова про 10-15 плюс-мінус цих "Калібрів". Більшість ракет летіло з носіїв повітряного базування, з Ту-95. Тому зміна застосування і ракет і "Шахедів", мабуть, пов'язана з їх наявністю та з тим, що вони можуть собі дозволити на цей час. У цьому і полягає вся їхня "тактика" і "стратегія", - пояснив Ігнат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Повітряних силах розповіли, навіщо Україні F-16 або інша бойова авіація: Наявні літаки вдвічі старші за пілотів, "наймолодший" - ровесник незалежності

Автор: 

армія рф (17713) обстріл (28973) ракети (4048) Повітряні сили (2726) Ігнат Юрій (797)


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Топ коментарі
+5
А хто ж нашепотів Подоляку про три хвилі ракет?
Розвідник Буданов чи Єрмак?

"РФ хоче запустити три хвилі ракет 24 лютого": Подоляк пояснив плани Путіна.

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28.02.2023 08:52
+5
а з чого всі взяли, що вони повинні були на річницю закидати нас бомбами?
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28.02.2023 08:56
+5
Мне вспомнилось 9 мая прошлого года... Тогда тоже в наших "СМИ" была истерия по поводу ракетных ударов. Все кричали типа 100500 ракет выпустят, "священная дата" и т.д. А по факту не было ничего. Так что не стоит зацикливаться на датах.
P.s. Складывается впечатление что некоторые представители зе-манды чуть ли не просят что бы РФ нанесла очередной ракетный удар. А то без массированного удара, у граждан начинается потихоньку прозрение, начинают задавать всякие неудобные вопросы власти.
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28.02.2023 09:04
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24 лютого уже минуле, ви думайте про сьогодні і завтра, а то коли читаєш про виснаження ППО, бачиш,як ракети збивають дрони, а президент на Ф-16хоче знищувати Герань, то думаєш, а навіщо формували антидронові бригади з антидроновою зброєю...
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28.02.2023 08:51 Відповісти
А хто ж нашепотів Подоляку про три хвилі ракет?
Розвідник Буданов чи Єрмак?

"РФ хоче запустити три хвилі ракет 24 лютого": Подоляк пояснив плани Путіна.

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28.02.2023 08:52 Відповісти
Подоляк провидець і екстрасекс.
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28.02.2023 08:54 Відповісти
Так, але в лапках.
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28.02.2023 08:58 Відповісти
а з чого всі взяли, що вони повинні були на річницю закидати нас бомбами?
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28.02.2023 08:56 Відповісти
Щоб відволікати увагу українців. Що не зрозуміло?
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28.02.2023 09:42 Відповісти
Гадати на козячому гороху може і баба Параска.
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28.02.2023 09:00 Відповісти
Шо летить треба збивати а шо шевелиться і...ти .
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28.02.2023 09:00 Відповісти
Сам *** кацапа, я брезгую.
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28.02.2023 09:41 Відповісти
В переносному -- можна і з калаша в"і..ти .
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28.02.2023 09:43 Відповісти
в- можна, ї- не можна.
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28.02.2023 09:49 Відповісти
Мне вспомнилось 9 мая прошлого года... Тогда тоже в наших "СМИ" была истерия по поводу ракетных ударов. Все кричали типа 100500 ракет выпустят, "священная дата" и т.д. А по факту не было ничего. Так что не стоит зацикливаться на датах.
P.s. Складывается впечатление что некоторые представители зе-манды чуть ли не просят что бы РФ нанесла очередной ракетный удар. А то без массированного удара, у граждан начинается потихоньку прозрение, начинают задавать всякие неудобные вопросы власти.
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28.02.2023 09:04 Відповісти
Учора почула фразу,коли щось не так,то викидають інформацію відволікання від глобального. Чому так часто читаємо пусте на фоні прощупування точки зору людей на домовленості. Звинувачування усіх партнерів, образи до чогось таки приведуть. На сьогодні оп готує далеко не їстівне меню для України. А ці майбутні батальйони поліції.
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28.02.2023 09:09 Відповісти
Відволікали від роковин "********". Від розмінованого Чонгара, від Маріуполя, Бучі та ін. "досягнень" зеленої плісняви. Вони думають, що ми це забудемо, якщо перемкнути увагу на супер-пупер ракетний обстріл. Не забудемо.
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28.02.2023 11:34 Відповісти
9 травня https://www.slovoidilo.ua/2022/05/10/novyna/suspilstvo/raketnyj-obstril-odesy-zyavylosya-foto-naslidkiv
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28.02.2023 09:13 Відповісти
Отсмеялись искадеры, да, *****?
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28.02.2023 09:05 Відповісти
Ігнат ти за 10 днів майже 100%обіцяв саме 22-24 лютого на цензорі кілька раз було,і укрєнерго також задавався 3 тижня зі сітлом,але мовляв якщо будуть удари то світло знову вирублять,майже щодня ніби запрошували,вчора несчасні 14 дронів, 3 влучили в Хмельницький але знов не по енергообьекту,ну не пруха що же ти поробиш
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28.02.2023 09:08 Відповісти
Таке відчуття, що в них якісь свої зиски з цих ракетних ударів. Цей енерготеррор, який ахмєтовці влаштували народу зимою, коли ціни на генератори та ін. обладнання взлетіли до небес, це ж не просто так.
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28.02.2023 11:28 Відповісти
Яка різниця коли вони підготують новий удар. Ми повинні готувати удар на випередження. Тільки жертви з російської сторони послаблюють росію
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28.02.2023 09:13 Відповісти
Кацапы копят ракеты чтобы мстить за Приднестровье, никаких других рычагов влияния у них нет). Пусть копят, патриоты станут в строй+ новая техника из Италии/Франции и кацапам станет совсем-совсем грустно. Факт в том, что сейчас у Украины будет такое ПВО о котором до войны не мечтали даже самые проженные оптимисты.
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28.02.2023 09:24 Відповісти
а може вони й не збиралися їх пуляти, коли вся Україна на них чекала, вони закинуть коли не чекають.
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28.02.2023 09:32 Відповісти
Битва екстрасенсів плаче за такими. То буде, то не буде, то залишилось, то не залишилось.
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28.02.2023 09:38 Відповісти
В чому вина ЗСУ?
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28.02.2023 10:04 Відповісти
"Виновата не Россия" - та тож довбень на якого на Борщаговці і собака ногу нe підніме - зелений елехторат!
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28.02.2023 10:08 Відповісти
Стиралки кончились. Будет стрелять младенцами бурятов из кацапульт.
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28.02.2023 12:14 Відповісти
 
 