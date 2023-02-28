Росія не підготувала необхідну кількість ракет для масованої атаки на річницю вторгнення, - Ігнат

Російські війська не завдали масованого ракетного удару по Україні на річницю вторгнення, оскільки, ймовірно, не могли собі цього дозволити, адже атаки ворога залежать від кількості підготовлених ракет.

Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Питання в тому, що вони можуть собі дозволити в даний період випустити по Україні", - сказав Ігнат у відповідь на запитання, чому 24 лютого не було масованої ракетної атаки РФ по Україні.

Він зазначив, що Росія має багато кораблів-носіїв крилатих ракет у Чорному морі, а їхній сумарний залп становить понад 40 ракет.

"Жодного разу така кількість "Калібрів" не вилітала з кораблів у Чорному морі. Мова про 10-15 плюс-мінус цих "Калібрів". Більшість ракет летіло з носіїв повітряного базування, з Ту-95. Тому зміна застосування і ракет і "Шахедів", мабуть, пов'язана з їх наявністю та з тим, що вони можуть собі дозволити на цей час. У цьому і полягає вся їхня "тактика" і "стратегія", - пояснив Ігнат.

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