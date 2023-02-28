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Російські загарбники минулої доби обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області, - ОВА

обстріл

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі 16 населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізьку ОВА

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Червоне, Новоданилівка, Малинівка, Чарівне, Залізничне, Гуляйполе, Білогір'я, Новоандріївка, Ольгівське, Мала Токмачка, Червоне, Полтавка, Оріхів, Кам'янське, Степове, Малі Щербаки.

"Надійшло 4 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - йдеться в повідомленні.

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