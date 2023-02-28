Російські загарбники минулої доби обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області, - ОВА
За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі 16 населених пунктів Запорізької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізьку ОВА.
"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Червоне, Новоданилівка, Малинівка, Чарівне, Залізничне, Гуляйполе, Білогір'я, Новоандріївка, Ольгівське, Мала Токмачка, Червоне, Полтавка, Оріхів, Кам'янське, Степове, Малі Щербаки.
"Надійшло 4 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль