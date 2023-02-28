Ворог продовжує обстрілювати Харківщину, у Чугуївському районі чоловік підірвався на міні, - ОВА

Окупанти продовжують обстрілювати цивільних людей та інфраструктуру прикордонних населених пунктів Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вчора, після 12:00, внаслідок обстрілу с. Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджено 8 житлових будинків та господарчі споруди. На щастя, без постраждалих.

У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

"В області зберігається висока мінна небезпека. Сьогодні зранку в с. Волохів Яр Чугуївського району на протипіхотній міні "Пелюстка" підірвався 60-річний чоловік, який перебував на своїй земельній ділянці. Госпіталізований з осколковим пораненням", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника регіону, на лінії зіткнення наші військові продовжують давати відсіч окупантам та завдають їм відчутних втрат.

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