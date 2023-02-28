ЄС має збільшити закупівлю боєприпасів для України, - міністр оборони Естонії Певкур

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур закликав ЄС зосередитися на якнайшвидшому придбанні боєприпасів для України для запуску промислового виробництва, замість того, щоб відправляти наявні запаси.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він написав у листі до глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"Ми, звичайно, повинні надати 155-мм боєприпаси з наявних запасів, але попит стимулює пропозицію лише тоді, коли підписуються нові контракти з промисловістю", - написав Певкур.

Міністр наголосив, що обсяги виробництва боєприпасів у Європі наразі є недостатніми не лише для постачання Україні, але й для поповнення запасів у довгостроковій перспективі, оскільки Росія за один день вистрілює місячний обсяг європейського виробництва артилерійських снарядів.

У листі додається, що закупівлі могли б здійснюватися не лише органом ЄС, але й державою-членом, що діє від імені блоку, якби це було більш швидким рішенням.

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