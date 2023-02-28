УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8687 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 113 6

ЄС має збільшити закупівлю боєприпасів для України, - міністр оборони Естонії Певкур

певкур

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур закликав ЄС зосередитися на якнайшвидшому придбанні боєприпасів для України для запуску промислового виробництва, замість того, щоб відправляти наявні запаси.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він написав у листі до глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"Ми, звичайно, повинні надати 155-мм боєприпаси з наявних запасів, але попит стимулює пропозицію лише тоді, коли підписуються нові контракти з промисловістю", - написав Певкур.

Міністр наголосив, що обсяги виробництва боєприпасів у Європі наразі є недостатніми не лише для постачання Україні, але й для поповнення запасів у довгостроковій перспективі, оскільки Росія за один день вистрілює місячний обсяг європейського виробництва артилерійських снарядів.

У листі додається, що закупівлі могли б здійснюватися не лише органом ЄС, але й державою-членом, що діє від імені блоку, якби це було більш швидким рішенням.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Міністр оборони Естонії Певкур прибув до Києва та передав пакет допомоги для ССО. ФОТОрепортаж

Автор: 

боєприпаси (2290) Україна (5949) Естонія (1642) Євросоюз (13616)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бо наше Найзеленіше не закупило ні одного снаряда за 4 роки свого царювання.
показати весь коментар
28.02.2023 09:02 Відповісти
був занят.. в очі ***** не міг надивитися
показати весь коментар
28.02.2023 09:10 Відповісти
Болгарія вже снаряди клепає .
показати весь коментар
28.02.2023 09:03 Відповісти
Невеликі країни які були під кацапською окупацією розуміють що таке мордор порівняно з ''глибинкою'' Европи
показати весь коментар
28.02.2023 09:03 Відповісти
кто відправив тупе кацапеня арестовича в командіровку за кордон.піднімати авторитет мародерів за кордоном з пріцелом на слідуючі вибори. принизити авторітет зсу і украіни.. кто може відправити звичайного проходімця за кордон всуперечь закону.
показати весь коментар
28.02.2023 09:09 Відповісти
 
 