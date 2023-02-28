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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росіяни кинули у наступ в районі Бахмуту найбільш підготовлені штурмові загони Вагнера, - Сирський

бахмут

Ситуація під Бахмутом вкрай напружена. Ворог кинув туди найбільш підготовлені штурмові загони терористичної організації "Група Вагнера".

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  Military Media Center.

"Ситуація в районі Бахмуту вкрай напружена. Попри суттєві втрати, ворог кинув у наступ найбільш підготовлені штурмові загони Вагнера, які намагаються прорвати оборону наших військ та оточити місто.

У боях за Бахмут наші воїни показують численні приклади стійкості, мужності та героїзму", - зазначив Сирський. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація на Бахмутському напрямку стає складнішою, - Зеленський

Автор: 

Бахмут (1562) ПВК Вагнер (1541) Сирський Олександр (637)


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Топ коментарі
+22
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28.02.2023 09:13
+22
Мона зробити з таким гарніром
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28.02.2023 09:13
+20
Все правильно! Бо спливає строк контракту і треба буде виконувать умову амністування тих що вижили А вже "амністовані" УЖЕ почали по Росії "гастролі" - грабежі та вбивства Так що чим менше їх виживе у боях - тим спокійніше себе будуть почувать кацапи
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28.02.2023 09:13
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28.02.2023 09:07 Відповісти
Мона зробити з таким гарніром
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28.02.2023 09:13 Відповісти
Нестача снарядів мінометів -- якщо підходять до наших окопів .
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28.02.2023 09:10 Відповісти
бійцова пітушня вмирає так саме як і звичяйна...
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28.02.2023 09:10 Відповісти
Пане Сирський, не повторіть Іловайськ та Маріуполь, будь ласка.
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28.02.2023 09:13 Відповісти
Не порівнюйте Іловайськ і Маріуполь, це як небо і земля. Під Іловайськом 366 загинуло, 429 поранено і 24 пропали без вісті. Взято в полон 300 військових. Іловайск не знищено. А в Маріуполі тільки цивільних загинуло більше 80 тисяч громадян,(і це не точна, чи не повна цифра), скільки поранених і без вісті зниклих не відомо. Відомо, що біля трьох тисяч наших найкращих Верховний здав у полон, сказавши, що то контролтьована евакуація.
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28.02.2023 11:08 Відповісти
Так не буває, дійсно, можливо і більше, можливо менше, але там десятки тисяч. Я цю цифру не видумав, її називав мер міста.
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28.02.2023 12:31 Відповісти
За кількістю поховань, які можна було побачити на аерофотозйомці, встановлено, що в Маріуполі загинуло 22 тисячі людей, проте різні джерела оцінюють число загиблих, виходячи з масштабів руйнувань, від 50 до 80 тисяч чоловік.Проте в Маріуполі розповсюджується інформація, що кількість загиблих та померлих в результаті військового нападу росії сягнула 138 тисяч чоловік.Про це 0629 повідомив маріуполець, який щойно поховав свою дружину. Під час оформлення дозволів на поховання один з працівників маріупольського моргу повідомив йому, що з 24 лютого по теперішній день в Маріуполі загинули та померли з різних причин 138 тисяч чоловік. В цих даних, за словами працівника моргу, враховані всі смерті, в тому числі через голод та ненадання медичної допомоги.Але перевірити цю інформацію не має можливості. Точні дані щодо кількості загиблих можна буде встановити лише після звільнення Маріуполя. Наразі росія веде роботу щоб приховати сліди своїх злочинів, і будівництво, а також тотальний демонтаж будівель - це спосіб приховати свої злодіяння.
https://www.0629.com.ua/news/3478679/po-mariupolu-hodat-cutki-so-kilkist-zagiblih-sagnula-bilse-130-tisac-colovik
Президент Маріупольського телебачення, волонтер, громадський діяч Микола Осиченко розповів, що, згідно з інсайдерською інформацією, зараз у Маріуполі у моргах задокументовано 87 тисяч загиблих, одначе ці дані далеко не є повними. Його цитує https://dnipro.tv/dumka-eksperta/mykola-osychenko-prezydent-mariupolskoho-telebachennia-volonter-hromadskyi-diiach-rozpoviv-iak-rozhortalysia-podii-v-mariupoli-na-pochatku-viiny/?fbclid=IwAR0btsZnZ2Kc4Wa9FeluQE_cBsVpvydPiNETkUKiFxuprfpbgr0yoaMfKgc видання ДніпроTV .
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28.02.2023 12:39 Відповісти
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28.02.2023 09:13 Відповісти
Все правильно! Бо спливає строк контракту і треба буде виконувать умову амністування тих що вижили А вже "амністовані" УЖЕ почали по Росії "гастролі" - грабежі та вбивства Так що чим менше їх виживе у боях - тим спокійніше себе будуть почувать кацапи
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28.02.2023 09:13 Відповісти
Тих хто дивом вижив залишають на окупованих територіях.
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28.02.2023 09:20 Відповісти
Для чого? "Для арганизации Движения сапративления"? Але ніякий Рух опору в тилу противника не виживе, коли його не підтримує місцеве населення А кацапи наробили місцевим стільки біди, що їх підтримувать ніхто не буде Значить - перейдуть до грабунків та погроз А це призведе до того, що їх "здадуть" самі місцеві Саме тому німці навіть не робили спроб зробить подібне, залишаючи окуповані території Навіть на території самої Німеччини "Вервольф" реально ніякої ролі не відіграв!
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28.02.2023 09:28 Відповісти
Для зміни населення для чого ж ще? як після Голодомору.чекістів розселили по кубанських станицях.
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28.02.2023 13:41 Відповісти
эксперДы говорят то что хотят услышать
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28.02.2023 09:23 Відповісти
Ага! І найбільш "наполегливі" у своїх ствердженнях саме ті, що менше всього тямлять у тому, про що говорять При цьому ніяких аргументів не приводять - одні "емоції"
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28.02.2023 09:37 Відповісти
А як же так? "Експерти" з телеекранів нам вже кілька тижнів розповідають, що "вагнери" на 70-80% знищені...
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28.02.2023 09:14 Відповісти
Вони не нескінчені, іх добряче прорідили і більше не буде, по півня Пригожина розкусили і контачити з цим півнем відтепер западло. Тож треба триматися і добити решту, вони неодмінно скінчаться, а решта - сотні тисяч чмобіків не хочуть вмирати за Ху#ла та олігарїів і лише бунтують та тікають з полю бою
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28.02.2023 09:18 Відповісти
У перші роки незалежності вчився заочно у одній групі з в/ч "спецури" Так він казав що у середовищі їх офіцерів розмови були такого характеру: "Будет в Украине серьёзная "заваруха" - берём банк и с деньгами - за границу!" Думаєш - "Вагнеровці" такий варіант не прораховують? Тільки в Росії?
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28.02.2023 09:32 Відповісти
Ви й досі дивитесь - телемарахвон ?
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28.02.2023 09:30 Відповісти
Зрозуміло,як мосьввоку не крути -результат як завжди.
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28.02.2023 09:15 Відповісти
Поки що Бахмут готують до здачі лише російські тролі, які влаштували справжню навалу на Цензор
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28.02.2023 09:20 Відповісти
зіцеркова ******** вилізла і бліє.
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28.02.2023 09:27 Відповісти
Російські тролі вже Америку відкрили - заходять з канадських VPN
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28.02.2023 09:34 Відповісти
так-так мівінним зе-орденаносним асенізаторам з деокупації Києва, що США, що Канада все їм яка різниця.)))
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28.02.2023 09:43 Відповісти
БОЄЦЬ ЗСУ "МАДЯР": АВІАЦІЯ розвалює БАХМУТ НА ЩЕПКИ! прорив рф на півночі, сил для наступу немає

https://www.youtube.com/@pryamiy

https://www.youtube.com/@pryamiy Телеканал Прямий

2.47M subscribers
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28.02.2023 11:04 Відповісти
Я дуже хочу переглянути це відео, перходжу за посинням, а там нічого немає
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28.02.2023 11:58 Відповісти
зайди в ютьюб и в поиске набири слово - мадяр, все просто минимум 5 каналов сделали его репост
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28.02.2023 12:08 Відповісти
Дякую!
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28.02.2023 12:37 Відповісти
Мужество и героизм - это прекрасно...., если есть достаточно соответствующего вооружения и боеприпасов!
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28.02.2023 09:20 Відповісти
Вистачило зброї звільнити Слов'янськ, Краматорськ, Київщину, Сумщину, Харківщину, Херсон, Зміїний - вистачить і звільнити Крим, Донеччину, Херсонщину, Луганщину і Запоріжжя, а якщо і не вистачає зброї, то нестачу перекриває мужність. А ось партнерів обов'зково дотиснемо - і все вони нам нададуть, нікуди не дінуться
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28.02.2023 09:29 Відповісти
Українська 80-ка це самі підготовлені, ЗСУ, а не зеки і крадії. Не потрібно свою стратегію прикривати бойовими мистецтвами орків. Сам зе говорив,що Бахмут має усе, а на сьогодні що сталося? По техніці і чисельності особливого складу було усе норм.
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28.02.2023 09:24 Відповісти
І зараз норм - дохнуть там рашисти тільки так
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28.02.2023 09:40 Відповісти
Не понятно почему ПВО не прыкрывает Бахмут, и Мадьяр делает блоги под бомбежкой, почему дают "кучу дронов " Украине , а Мадьяр вынужден собирать на них донаты ?????
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28.02.2023 09:26 Відповісти
Це чисто моя диванна думка. Серйозне ППО типу якогось буку, там близько не розмістиш бо Бахмут і околиці прострілюється артою. По суті орки з флангів пройшли вже за нього. Оце бутилочне горло через яке йде постачання Бахмута в найвужчому місці 5 км. Приблизно така ж ситуація була в Сєвєродонецьку. Проти авіації тут хіба оси, стінгер і ТД., тобто пзрк.
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28.02.2023 09:32 Відповісти
Украина получила британские аналоги стингеров с пасивной РЛС на бронемашинах, но может это была пиар компания, Украина получила дроны камикадзе почему ими не давится арта под Бахмутом или это тоже пиаркомпания, Украина получила 700 мощных дронов из Тайваня где они ? или это тоже ****** ? Все время пишут получили кучу всего, а потом показывают солдат под Бахмутом с калашами которые собирают донаты на мавики где помощь ?
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28.02.2023 09:45 Відповісти
Якби було те озброєння - то воно було б там, але вже мабуть нема.
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28.02.2023 10:00 Відповісти
Агонія на на Лубянці - наступ захлинається, снаряди скінчуються, чмобіки бунтують і російські тролі тут істерять щоб ми здали Бахмут, бо розуміють, що ім його не взяти і там їх чекає ганебна поразка
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28.02.2023 09:37 Відповісти
З Бахмуту пишеш?
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28.02.2023 10:02 Відповісти
ось він безпосередньо з Бахмуту розповідає: https://www.youtube.com/watch?v=nORJ6xEvMwg
я постійно слідкую за відеоматеріалами цього воїна з 93-ї бригади, і якщо ще місяць тому він з оптимізмом ставився до ситуації, то зараз з повною безнадійністю.https://www.youtube.com/watch?v=nORJ6xEvMwg

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28.02.2023 19:26 Відповісти
Те що там ситуація фігова кажуть всі і це не новина, але ніхто не збирається звідти тікати.
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28.02.2023 21:50 Відповісти
фігова ситуація там була місяць тому. особисто знайомий з двома військовими, які зараз там, вже кілька днів чекають наказу на відступ, бо повна жопа.
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01.03.2023 07:41 Відповісти
Іншими словами це означає, що оборона Бахмуту завершується?
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28.02.2023 09:29 Відповісти
Завершується добивання смертників, а з ними і великий російський наступ, бо сотні тисяч чмобіків не підуть за ними вмирати
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28.02.2023 09:38 Відповісти
Це означає лише те що - росіяни кинули у наступ в районі Бахмуту найбільш підготовлені штурмові загони Вагнера Джерело: )) і більш нічого ..
Як вже до цього кидали - найбільш підготовлені підрозділи ВДВ ..
Сам Бахмут їм не по зубам , а от на флангах - проблеми в нас є .
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28.02.2023 09:38 Відповісти
https://deepstatemap.live/#13/48.6013/37.9950 Бахмут, стан на вчора
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28.02.2023 09:41 Відповісти
Треба відходити бо потім буде пізно. І людей втратимо і техніку що там залишилась.
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28.02.2023 10:23 Відповісти
По карті видно, що кацапи потроху оточують, точніше беруть у кліщі, щоб прострілювати всі дороги забезпечення Бахмуту. Невже немає сил контратакувати на флангах? Кацапи просто Бахмут і все навкруги перетворюють в груду розвалин.
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28.02.2023 11:25 Відповісти
Я з вами згоден, настрій те ж такий, але орки так само влітку брали Сєвєр і Лисичанськ. А через місяць їх вигнали майже з усієї Харківської області. Якби Залужний кинув тоді сили на утримання тих двох міст, то харківська операція навряд була б можлива. Не має в нас ресурсу і втримувати все скрізь і готувати наступ. Але ситуація важка, що там говорити.
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28.02.2023 09:39 Відповісти
В том то и дело, что харьковская операция была нежданом для орков и они там были тупо не готовы. А сейчас со всех утюгов про юг трубят.
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28.02.2023 10:30 Відповісти
тю,после отхода с лисичанска освободили харьковскую область (почти всю) и херсон правобережье....одно другому не мешает
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28.02.2023 09:42 Відповісти
Буде нєжданчик для Рашистів - поки вони там виздихають під Бахмутом - а тут наші вже під Мелітополем. І подивомось, чи будуть вони тікати з-під Бахмуту до Мелітополя, щоб його утримувати
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28.02.2023 09:54 Відповісти
"Тебе бы, начальник, романы писать..."
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28.02.2023 10:03 Відповісти
Це троль кацапський
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28.02.2023 10:24 Відповісти
Цікава ситуація, сили на наступ маєм, а провести контрнаступ під Бахмутом сил не має, а все зводиться до пасивної оборони.
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28.02.2023 10:40 Відповісти
Після таких наступів, де рогами впираються орки в одну крапку і отримують пірову перемогу, потім звільняють чергову область. З більшим супротивником, маневр на виснаження.
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28.02.2023 09:36 Відповісти
О, Господи! То вагнер вже здох, то в них воюють "найбільш підготовлені штурмові загони"! Це щоб українське суспільство з глузду з'їхало! Задовбали своїми гойдалками!
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28.02.2023 09:42 Відповісти
ну есть два вида вагнера мясо тупое одноразовое и в чистом виде проф.наемники(как в африке)
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28.02.2023 09:57 Відповісти
Терміново ддя оборони Бахмута направити з Ставки татарова. Він, за словами зеленодупих, захистив Київ, тепер потрібно захистити Бахмут.
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28.02.2023 09:47 Відповісти
Сюда же, в тему, свЕжее... https://t.me/pecherhill/854
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28.02.2023 10:12 Відповісти
Читаю коменти, людям потрохи потрібно зняти рожеві окуляри про чмобіків алкашів і т.д.

а потрібно дивитись що у ворога на разі перевага в арті авіації і дронах в тому числі ударних...., чмобіків готували 3 місяці і до того у них є досвід попередньої служби, у нас недостатньо *********** і ппо для прикриття нашої арти від ворожих дронів...

Також сильно хромає підготовка, місяць явно недостатньо для без досвіду і піджаків, резерви створюються поспіхом, напевно через відсутність озброєння і обмундирування... та і з попереднім досвідом в армії у нас мало резервів...

Така сама ситуація була на початку війни і в Северодонецьку.... Як тільки Захід допоможе з ************ і ппо, та сформуються резерви.... ситуація покращиться але на разі маємо те що маємо...
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28.02.2023 10:21 Відповісти
А головне - у України повністю програшна стратегія пасивного сидіння під обстрілами, що видається за героїзм...
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28.02.2023 10:28 Відповісти
Півтори тисячі рашистів на день загибається від цієї стратегії
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28.02.2023 10:47 Відповісти
Ну так ми ж в активній обороні, орки атакують ми їх знищуємо в більшому співвідношенні. Мета оборони в Бахмуті саме така. По іншим напрямкам - куди достає хімарс у нас перевага в точності, кацапи потерпають від того, і протидіяти немають як. Під час накопичення сил для звільнення Херсону, також активно працювала високоточна арта.
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28.02.2023 10:50 Відповісти
Все так але трохи не так, рашисти напевно від косооких отримали технологію ударних дронів той же ланцет та коректованих БП чи від Ірану і наші склади і арта також потерпає, від того і така недостача під Бахмутом
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28.02.2023 11:27 Відповісти
Та хоч командосів з них готували - головне, що сотні тисяч з них не хочуть вмирати за Ху#ла і тому вони бунтують та тікають з полю бою незалежно від рівня підготовки. Подивись на гори трупів, які публікує сам Пригожин і посяснює для таких як ти, що це через брак снарядів І почитай у західних джерелах, що в них взагалі закінчуються снаряди і вони не можуть їх поповнювати у достатній кількості. І не рівняй Сіверодонецьк у часи, коли ворог мав снаряди у необмежені кількості і в нас не було Хаймарсів, які нищать склади його снарядів
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28.02.2023 10:52 Відповісти
Все так тільки у нас цвинтарі також швидко ростуть і це мотивовані і підготовлені ще до війни бійці а взамін приходять ті кого ловлять по вулицях і ще совкове ТЦК добавляє реально хворих людей які фізично не можуть воювати і сидять по госпіталях..
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28.02.2023 11:24 Відповісти
Ну давай дави на жалість та залякуй. Думає всі злякаються та здадуть тобі Бахмут? Не дочекаєшся!
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28.02.2023 11:33 Відповісти
Я про жалість не пишу а лишень про те що готувати потрібно завчасно, іде 8 рік війни а 1 рік конфронтації, а дальше немає підготовлених резервів а все робиться похапцем....

Люди попадаючи на передову не знають елементарних речей виживання там, тому що за місяць підготовки неможливо навчити всіх нюансів а тим більше інструкторами які самі не брали участь в тих боях... А про хворих взагалі мовчу бо то диверсія...

Те саме і з БК, має бути якесь планування витрат а не почали говорити в прессі і вже тоді похапцем рішати, як і з дронами які рік блокувала митниця
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28.02.2023 12:01 Відповісти
Наші резерви потрібно готувати навіть якщо немає обмундирування чи озброєння, особливо людей які не були в армії і піджаків, але готувати мають обстріляні бійці а не інструктори хто пороху не нюхали...

Немає озброєння і коштів на утримання резерву, можна хочаб обов'язкові онлайн курси вести з бійцями з передової, і фіз підготовку, тих кого облікові дані поновлені і сказали сидіти вдома...
це реалізувати реально...
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28.02.2023 11:33 Відповісти
Зі стратегічного боку оборона Бахмута виконала поставлену ціль - знищення атакувального потенціалу противника.
Втрати рашистів неспівмірні з нашими.
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28.02.2023 15:34 Відповісти
 
 