Росіяни кинули у наступ в районі Бахмуту найбільш підготовлені штурмові загони Вагнера, - Сирський

Ситуація під Бахмутом вкрай напружена. Ворог кинув туди найбільш підготовлені штурмові загони терористичної організації "Група Вагнера".

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.

"Ситуація в районі Бахмуту вкрай напружена. Попри суттєві втрати, ворог кинув у наступ найбільш підготовлені штурмові загони Вагнера, які намагаються прорвати оборону наших військ та оточити місто.



У боях за Бахмут наші воїни показують численні приклади стійкості, мужності та героїзму", - зазначив Сирський.

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