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Росіяни кинули у наступ в районі Бахмуту найбільш підготовлені штурмові загони Вагнера, - Сирський
Ситуація під Бахмутом вкрай напружена. Ворог кинув туди найбільш підготовлені штурмові загони терористичної організації "Група Вагнера".
Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.
"Ситуація в районі Бахмуту вкрай напружена. Попри суттєві втрати, ворог кинув у наступ найбільш підготовлені штурмові загони Вагнера, які намагаються прорвати оборону наших військ та оточити місто.
У боях за Бахмут наші воїни показують численні приклади стійкості, мужності та героїзму", - зазначив Сирський.
Топ коментарі
+22 Прощай немытая раССея
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+20 Яр Холодний
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https://www.0629.com.ua/news/3478679/po-mariupolu-hodat-cutki-so-kilkist-zagiblih-sagnula-bilse-130-tisac-colovik
Президент Маріупольського телебачення, волонтер, громадський діяч Микола Осиченко розповів, що, згідно з інсайдерською інформацією, зараз у Маріуполі у моргах задокументовано 87 тисяч загиблих, одначе ці дані далеко не є повними. Його цитує https://dnipro.tv/dumka-eksperta/mykola-osychenko-prezydent-mariupolskoho-telebachennia-volonter-hromadskyi-diiach-rozpoviv-iak-rozhortalysia-podii-v-mariupoli-na-pochatku-viiny/?fbclid=IwAR0btsZnZ2Kc4Wa9FeluQE_cBsVpvydPiNETkUKiFxuprfpbgr0yoaMfKgc видання ДніпроTV .
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я постійно слідкую за відеоматеріалами цього воїна з 93-ї бригади, і якщо ще місяць тому він з оптимізмом ставився до ситуації, то зараз з повною безнадійністю.https://www.youtube.com/watch?v=nORJ6xEvMwg
Як вже до цього кидали - найбільш підготовлені підрозділи ВДВ ..
Сам Бахмут їм не по зубам , а от на флангах - проблеми в нас є .
а потрібно дивитись що у ворога на разі перевага в арті авіації і дронах в тому числі ударних...., чмобіків готували 3 місяці і до того у них є досвід попередньої служби, у нас недостатньо *********** і ппо для прикриття нашої арти від ворожих дронів...
Також сильно хромає підготовка, місяць явно недостатньо для без досвіду і піджаків, резерви створюються поспіхом, напевно через відсутність озброєння і обмундирування... та і з попереднім досвідом в армії у нас мало резервів...
Така сама ситуація була на початку війни і в Северодонецьку.... Як тільки Захід допоможе з ************ і ппо, та сформуються резерви.... ситуація покращиться але на разі маємо те що маємо...
Люди попадаючи на передову не знають елементарних речей виживання там, тому що за місяць підготовки неможливо навчити всіх нюансів а тим більше інструкторами які самі не брали участь в тих боях... А про хворих взагалі мовчу бо то диверсія...
Те саме і з БК, має бути якесь планування витрат а не почали говорити в прессі і вже тоді похапцем рішати, як і з дронами які рік блокувала митниця
Немає озброєння і коштів на утримання резерву, можна хочаб обов'язкові онлайн курси вести з бійцями з передової, і фіз підготовку, тих кого облікові дані поновлені і сказали сидіти вдома...
це реалізувати реально...
Втрати рашистів неспівмірні з нашими.