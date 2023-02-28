Втрата літака А-50 у Мачулищах ще більше обмежить повітряні операції РФ, - британська розвідка
Втрата російського літака А-50 внаслідок атаки на білоруському аеродромі в Мачулищах ще більше обмежить повітряні операції РФ.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомило розвідувальне управління Міністерства оборони Британії у своєму зведенні у вівторок.
26 лютого 2023 року білоруська партизанська група BYPOL та лідери опозиції повідомили, що російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 зазнав пошкоджень внаслідок атаки безпілотників на авіабазі в Мащулищах, нагадує британське Міноборони.
Група BYPOL повідомила про два вибухи і пошкодження передньої і середньої секцій А-50, а також радіолокаційної антени.
Роль літака А-50 роль полягає у створенні розпізнаваної картини повітряної обстановки і забезпеченні координації дій сусідніх винищувачів.
Хоча пошкодження не були офіційно підтверджені, британське відомство зазначає, що втрата А-50 буде значною для РФ, оскільки літак є критично важливим для російських повітряних операцій для забезпечення картини повітряного простору.
"В результаті в строю, ймовірно, залишиться 6 справних А-50, що ще більше обмежить російські повітряні операції", - стверджується в огляді.
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Считалось, что для уничтожения такого самолета, как А-50 нужен авиаполк. С учетом его сопровождения, возможностей РЭБ и дальности, на которой он видит угрозу. Просто уйдет раньше, чем истребители смогут подойти на дистанцию применения своего оружия. Такие машины производили всего три страны на планете - США (АВАКСы), СССР/Россия - А-50 и Китай - KJ-2000, но на базе российского Ил-76. Есть модели поменьше, например, израильские, но у них и характеристики сильно скромнее.
Украинцы подошли к этому вопросу с присущей им смекалкой. Чего гоняться за этим призраком в небе, когда вот он - стоит на земле в Мичулищах. Уронили на купол радара гранатку с дрона или дрон-камикадзе стоимостью меньше, чем одно колесо шасси этого монстра и привет - летающий радар превратился в бесполезный, хоть и все еще способный подняться в воздух, хлам. Но без радара от него толку никакого, только топливо жрать.
Чрезмерное знание не приводит к простым решениям.
Россия отправила на поддержку Александра Григорьевича "лучших" представителей генералитета.
Поэтому случившемуся на аэродроме Мачулищи в Белоруссии удивляться не стоит.
На видео генерал демонстрирует на камеру центр принятия решений...
https://t.me/vchkogpu/36843
А-50 - это много цветных металлов, запчастей, которые можно примотать к другим самолётам.