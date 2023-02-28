Втрата літака А-50 у Мачулищах ще більше обмежить повітряні операції РФ, - британська розвідка

Втрата російського літака А-50 внаслідок атаки на білоруському аеродромі в Мачулищах ще більше обмежить повітряні операції РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомило розвідувальне управління Міністерства оборони Британії у своєму зведенні у вівторок.

26 лютого 2023 року білоруська партизанська група BYPOL та лідери опозиції повідомили, що російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 зазнав пошкоджень внаслідок атаки безпілотників на авіабазі в Мащулищах, нагадує британське Міноборони.

Група BYPOL повідомила про два вибухи і пошкодження передньої і середньої секцій А-50, а також радіолокаційної антени.

Роль літака А-50 роль полягає у створенні розпізнаваної картини повітряної обстановки і забезпеченні координації дій сусідніх винищувачів.

Хоча пошкодження не були офіційно підтверджені, британське відомство зазначає, що втрата А-50 буде значною для РФ, оскільки літак є критично важливим для російських повітряних операцій для забезпечення картини повітряного простору.

"В результаті в строю, ймовірно, залишиться 6 справних А-50, що ще більше обмежить російські повітряні операції", - стверджується в огляді.

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