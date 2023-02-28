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Втрата літака А-50 у Мачулищах ще більше обмежить повітряні операції РФ, - британська розвідка

мачулищі

Втрата російського літака А-50 внаслідок атаки на білоруському аеродромі в Мачулищах ще більше обмежить повітряні операції РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомило розвідувальне управління Міністерства оборони Британії у своєму зведенні у вівторок.

26 лютого 2023 року білоруська партизанська група BYPOL та лідери опозиції повідомили, що російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 зазнав пошкоджень внаслідок атаки безпілотників на авіабазі в Мащулищах, нагадує британське Міноборони.

Група BYPOL повідомила про два вибухи і пошкодження передньої і середньої секцій А-50, а також радіолокаційної антени.

Роль літака А-50 роль полягає у створенні розпізнаваної картини повітряної обстановки і забезпеченні координації дій сусідніх винищувачів.

Хоча пошкодження не були офіційно підтверджені, британське відомство зазначає, що втрата А-50 буде значною для РФ, оскільки літак є критично важливим для російських повітряних операцій для забезпечення картини повітряного простору.

"В результаті в строю, ймовірно, залишиться 6 справних А-50, що ще більше обмежить російські повітряні операції", - стверджується в огляді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На аеродромі "Мачулищі" в Білорусі чули вибухи: нібито пошкоджено літак, - ЗМІ

Автор: 

Білорусь (7959) Велика Британія (5639) розвідка (3877) літак (2935)


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https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Считалось, что для уничтожения такого самолета, как А-50 нужен авиаполк. С учетом его сопровождения, возможностей РЭБ и дальности, на которой он видит угрозу. Просто уйдет раньше, чем истребители смогут подойти на дистанцию применения своего оружия. Такие машины производили всего три страны на планете - США (АВАКСы), СССР/Россия - А-50 и Китай - KJ-2000, но на базе российского Ил-76. Есть модели поменьше, например, израильские, но у них и характеристики сильно скромнее.

Украинцы подошли к этому вопросу с присущей им смекалкой. Чего гоняться за этим призраком в небе, когда вот он - стоит на земле в Мичулищах. Уронили на купол радара гранатку с дрона или дрон-камикадзе стоимостью меньше, чем одно колесо шасси этого монстра и привет - летающий радар превратился в бесполезный, хоть и все еще способный подняться в воздух, хлам. Но без радара от него толку никакого, только топливо жрать.

Чрезмерное знание не приводит к простым решениям.
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28.02.2023 09:14 Відповісти
а тута бздинь і опа....
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28.02.2023 09:24 Відповісти
Хватает и пару гусей в турбинах при взлёте. Можно и кацапских.
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28.02.2023 12:21 Відповісти
На видео, которое оказалось в распоряжении ВЧК-ОГПУ, заместитель главнокомандуюшего Сухопутными войсками, экс-полпред президента РФ Александр Матовников, который является старшим оперативной группы Сухопутных войск Вооруженных Сил РФ в Белоруссии. Заядлый ценитель минских ресторанов и дам генерал Матовников любит перекладывать отвественность за принятие решений на подчиненных ему офицеров. Генерал больше увличен созданием подобного видеоконтента для своих подруг.

Россия отправила на поддержку Александра Григорьевича "лучших" представителей генералитета.
Поэтому случившемуся на аэродроме Мачулищи в Белоруссии удивляться не стоит.

На видео генерал демонстрирует на камеру центр принятия решений...
https://t.me/vchkogpu/36843
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28.02.2023 09:33 Відповісти
Предполагаем что их всех теперь анально карает ФСБ.
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28.02.2023 12:23 Відповісти
Русня! Шо с ***... с передней частью верхней головы, так сказать?
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28.02.2023 09:44 Відповісти
Ну почему сразу "втрата"?
А-50 - это много цветных металлов, запчастей, которые можно примотать к другим самолётам.
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28.02.2023 12:35 Відповісти
Гарна тенденція. Треба її продовжувати
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28.02.2023 12:59 Відповісти
 
 