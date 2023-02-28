Посол у Болгарії Москаленко завершує роботу, а указ про новопризначену Ілащук досі не відкликано, - журналіст Сидоренко

Новопризначена посол у Болгарії Олеся Ілащук не має дипломатичного досвіду.

Про це у Facebook повідомив журналіст Сергій Сидоренко, передає Цензор.НЕТ.

"Що ж, посол України у Болгарії Москаленко завершує роботу, а указ про нову послицю Ілащук досі не відкликаний. А отже, з дуже високою імовірністю вона таки поїде до Софії. Про те, що це пічяль і умисна шкода державі та її інтересам - написано багато і давно, годі повторюватися. Питання у іншому. ЧОМУ це безглузде призначення так і не було скасоване? Що змушує Банкову стріляти собі в ногу? У мене є одна версія, але хз, чи вона коректна.

Складається враження, що ті, хто ухвалюють рішення, включно з Єрмаком, самі щиро повірили у придуманий ними виправдальний нарратив, який порівнює Ілащук і Маркарову. Мовляв, "подивіться яка Оксана ефективна, то чого ви критикуєте Олесю!". Хоча це - безглуздя, бо основна критика до Ілащук полягала як раз у тому, що вона НЕ МАЄ того досвіду, який потрібен для роботи представником держави, і який був у Маркарової, Шевченка та інших класних політичних послів. Хоча минулого тижня знову почув це безглуздя на Банковій. і звучало воно як цілком серйозний аргумент. Тож схоже, що там реально повірили у свою ж пропаганду... Інші логічні пояснення того, нащо ОПУ та МЗС так остервеніло шкодять самі собі у настільки складній державі, на думку не спадають. Лишаються тільки алогічні", - пояснив Сидоренко.

Нагадаємо, указ президента України Володимира Зеленського про призначення Олесі Костянтинівни Ілащук надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Болгарія, було опубліковано 23 грудня.

ЗМІ з’ясували, що Ілащук не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціонувалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас.

Згодом у Міністерстві закордонних справ вказали, що нова пані посол України в Болгарії має необхідну кваліфікацію для проходження дипломатичної служби.

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