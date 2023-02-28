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Посол у Болгарії Москаленко завершує роботу, а указ про новопризначену Ілащук досі не відкликано, - журналіст Сидоренко

ілащук

Новопризначена посол у Болгарії Олеся Ілащук не має дипломатичного досвіду.

Про це у Facebook повідомив журналіст Сергій Сидоренко, передає Цензор.НЕТ.

"Що ж, посол України у Болгарії Москаленко завершує роботу, а указ про нову послицю Ілащук досі не відкликаний. А отже, з дуже високою імовірністю вона таки поїде до Софії. Про те, що це пічяль і умисна шкода державі та її інтересам - написано багато і давно, годі повторюватися. Питання у іншому. ЧОМУ це безглузде призначення так і не було скасоване? Що змушує Банкову стріляти собі в ногу? У мене є одна версія, але хз, чи вона коректна.

Складається враження, що ті, хто ухвалюють рішення, включно з Єрмаком, самі щиро повірили у придуманий ними виправдальний нарратив, який порівнює Ілащук і Маркарову. Мовляв, "подивіться яка Оксана ефективна, то чого ви критикуєте Олесю!". Хоча це - безглуздя, бо основна критика до Ілащук полягала як раз у тому, що вона НЕ МАЄ того досвіду, який потрібен для роботи представником держави, і який був у Маркарової, Шевченка та інших класних політичних послів. Хоча минулого тижня знову почув це безглуздя на Банковій. і звучало воно як цілком серйозний аргумент. Тож схоже, що там реально повірили у свою ж пропаганду... Інші логічні пояснення того, нащо ОПУ та МЗС так остервеніло шкодять самі собі у настільки складній державі, на думку не спадають. Лишаються тільки алогічні", - пояснив Сидоренко.

Нагадаємо, указ президента України Володимира Зеленського про призначення Олесі Костянтинівни Ілащук надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Болгарія, було опубліковано 23 грудня.

ЗМІ з’ясували, що Ілащук не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціонувалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас.

Згодом у Міністерстві закордонних справ вказали, що нова пані посол України в Болгарії має необхідну кваліфікацію для проходження дипломатичної служби.

Також читайте: ОП планує відкликати новопризначеного посла в Болгарії Ілащук, - журналіст Шлінчак

Автор: 

Болгарія (786) посол (1108)


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Топ коментарі
+29
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28.02.2023 09:16
+19
Тю. Галабаротька теж не мав політичного досвіду, а тепер бач генералісімус. Зелене шапіто на всі руки від скуки.
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28.02.2023 09:20
+16
Кулеба оказался простым овощем...
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28.02.2023 09:16
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28.02.2023 09:16 Відповісти
Мабуть в неі досвід в іншіи професіі .
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28.02.2023 09:16 Відповісти
Поэтому 73% и выбрали колени перед куйло.....все логично даже. Им Армия Мова Вера не нужна была.
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28.02.2023 09:53 Відповісти
Именно так. Сдаст она пост в Болгарии и в Киев, на родную Окружную дорогу, на своё место по своей старой, как мир, профессии.
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28.02.2023 10:31 Відповісти
Цього разу, колего, не погоджуся з Вами. Не плутайте дорогу повію з вокзальною курвою.
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28.02.2023 13:45 Відповісти
Коллега, вы видимо не из Киева, поэтому позволю себе вас поправить в том, что оно конечно, вокзальная скорее всего подешевле, но и на Окружной тот ещё лупанарий с букетами для неразборчивой и быдловатой клиентуры.
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28.02.2023 17:48 Відповісти
Власне, так і є: до Києва мені тре' добиратися щонайменше кілометрів 500 на північний схід.
А щодо трудівниць найдревнішої професії, то що на вокзалах, що на Окружній біля столиці різниця між ними лише у розташуванні робочого місця. Коли йдеться про нашу Чудо-Послицю, то тут уже інший калібр - дорога, валютна. Така не піде обслуговувати якого-небудь шофера-далекобійника чи робітника-колійника. Та й у тих хлопів банально грошей на то не стане.
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28.02.2023 18:00 Відповісти
Впрочем готов с вами согласиться, как ни как а в трудовой будет запись - посол в Болгарии. Хотя внешность отпугивающая, скорее даже противозачаточная, но и на такой товар свой любитель найдётся. А потом будет рассказывать в сауне дружбанам, - был в Киеве, и поимел мадаму посла, на ....баксов.
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28.02.2023 18:09 Відповісти
Саме так!
А щодо зовнішності тої мадами... Як би це висловитися, щоб право- та зоозахисники не всрались цеглою... В голодний рік за мішок бараболі я на таке не спокусився б. Навіть за два мішки. І за три також...
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28.02.2023 18:21 Відповісти
Кулеба оказался простым овощем...
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28.02.2023 09:16 Відповісти
кулеба попка. ермак рулить.. вот свою кошелку і пристроів
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28.02.2023 09:18 Відповісти
А может она прошла кастинг именно у него и он, как настоящий министр, должен её назначить?
Он же на ней обещал назначить......
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28.02.2023 09:23 Відповісти
Больше похоже на то, что кастинг она прошла у другого...
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28.02.2023 09:25 Відповісти
ви тільки це помітили???
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28.02.2023 09:59 Відповісти
вот настоящі кадри зеленого міністерства іностранних справ. квартал в захваті украіна в шоці
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28.02.2023 09:20 Відповісти
В захваті ДЛБ які привели до влади клоунів.
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28.02.2023 09:22 Відповісти
Саме страшне, що це правда - вони радіють і сцють кип'ятком.
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28.02.2023 09:26 Відповісти
Після вибрів одна знайома казала шо етому мальчіку не дадут ничего сделать. І продовжує молитись на нього.
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28.02.2023 09:29 Відповісти
Тю. Галабаротька теж не мав політичного досвіду, а тепер бач генералісімус. Зелене шапіто на всі руки від скуки.
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28.02.2023 09:20 Відповісти
От так завжди, обіцянка цяцянка, а лохи забудуть.
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28.02.2023 09:23 Відповісти
Зелена гнида ганьбить Україну своїми призначеннями.
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28.02.2023 09:24 Відповісти
Б*я зашквари цей тупой влади вже не смішать.
Зрадники, колаборанти, грабіжники, злодії, та беззаконники...
Цього достатньо щоб знести їх нахер, чі ще ні?!
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28.02.2023 09:25 Відповісти
а що хтось обіцяв відкликати? дебіли і такого посла схвалять.
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28.02.2023 09:26 Відповісти
Вона на низькому старті ше в Києві .
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28.02.2023 09:28 Відповісти
как же так... а кто же минутировать-мастурбировать будет... ну никак без сексопатолога посольство функционировать не может... все-таки лично зеленским назначена... а тот просто так кого ни попадя не назначает... лично проверяет...
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28.02.2023 09:31 Відповісти
а по большому счету, зеленский вместе с тем, кто ее предлагал и продвигал должен быть предан суду... хватит свистеть не на часи... твари подставляют страну на каждом шагу... пришло время навести порядок...
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28.02.2023 09:32 Відповісти
а їй і не треба - в кожного свій досвід.
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28.02.2023 09:34 Відповісти
"Згодом , що нова пані посол України в Болгарії має необхідну кваліфікацію для проходження дипломатичної служби"
Чому не уточнили, в чому саме вона має "кваліфікацію" і де вона її отримала?
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28.02.2023 09:42 Відповісти
Я думаю у нее квалификация "МИСС БАНКОВОЙ ГЛУБОКАЯ ГЛОТКА"
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28.02.2023 09:49 Відповісти
Ну да, надо было назначить бывшего сепара,потом регионала и наконец то ЕСовец Гончаренко или предателя родины Шайтанова,которого петя наградил орденом Богдана Хмельницкого.
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28.02.2023 09:42 Відповісти
Ти офісний бот на зарплаті чи біомасний зєлєбобік?
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28.02.2023 11:00 Відповісти
По сравнению с отозванной бригадой НГ из Гостомеля в феврале 2022 года, назначение проститутки сексолога Илащук - невинное назначение. Тем более, что в Болгарии делают снаряды для Украины и открывают новый завод.
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28.02.2023 09:48 Відповісти
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28.02.2023 09:54 Відповісти
способную девчушку влада дермаков готова пристроить любыми способами, та хоть и через задний проход..
ей же обещали "в Париж", а пацан сказал - пацан сделал, если это, конечно, за счёт бюджета багатой зелёной Украины - руины из-за "мудрого кэрування" Найвэлычнившивого
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28.02.2023 10:06 Відповісти
Журналіст мучиться запитанням: чому спеца по кама- сутрі і видах орального сексу призначили послом? Розглядаються різні версії, часто неймовірні, а відповідь на самій поверхні і банальна- єрмаку за неї заплатив її *****. Ото і все! Чи ми вже забули про плівки єрмака?
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28.02.2023 10:16 Відповісти
Указ про нову ослицю Ілащук досі не відкликаний.
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28.02.2023 10:42 Відповісти
Шлюха готова стати до роботи. На місці Кулєби я б застрелився.
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28.02.2023 11:01 Відповісти
Стефанчук-Зеленський-Шмигаль ще не вивчили усю глибину її підходу за спеціалізацією… та володіння язиком… Голохвастов уже казав про таких…
Це вам не готові думки на паперах на засіданнях озвучувати…, без язика тут не обійшлося…
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28.02.2023 11:13 Відповісти
Та хтож з повій має дипломатичну освіту ? Тільки Кулеба !
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28.02.2023 11:36 Відповісти
,,КАБАЕВА 2 В УКРАИНЕ,, продолжение сериала..............
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28.02.2023 18:46 Відповісти
 
 