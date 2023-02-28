Посол у Болгарії Москаленко завершує роботу, а указ про новопризначену Ілащук досі не відкликано, - журналіст Сидоренко
Новопризначена посол у Болгарії Олеся Ілащук не має дипломатичного досвіду.
Про це у Facebook повідомив журналіст Сергій Сидоренко, передає Цензор.НЕТ.
"Що ж, посол України у Болгарії Москаленко завершує роботу, а указ про нову послицю Ілащук досі не відкликаний. А отже, з дуже високою імовірністю вона таки поїде до Софії. Про те, що це пічяль і умисна шкода державі та її інтересам - написано багато і давно, годі повторюватися. Питання у іншому. ЧОМУ це безглузде призначення так і не було скасоване? Що змушує Банкову стріляти собі в ногу? У мене є одна версія, але хз, чи вона коректна.
Складається враження, що ті, хто ухвалюють рішення, включно з Єрмаком, самі щиро повірили у придуманий ними виправдальний нарратив, який порівнює Ілащук і Маркарову. Мовляв, "подивіться яка Оксана ефективна, то чого ви критикуєте Олесю!". Хоча це - безглуздя, бо основна критика до Ілащук полягала як раз у тому, що вона НЕ МАЄ того досвіду, який потрібен для роботи представником держави, і який був у Маркарової, Шевченка та інших класних політичних послів. Хоча минулого тижня знову почув це безглуздя на Банковій. і звучало воно як цілком серйозний аргумент. Тож схоже, що там реально повірили у свою ж пропаганду... Інші логічні пояснення того, нащо ОПУ та МЗС так остервеніло шкодять самі собі у настільки складній державі, на думку не спадають. Лишаються тільки алогічні", - пояснив Сидоренко.
Нагадаємо, указ президента України Володимира Зеленського про призначення Олесі Костянтинівни Ілащук надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Болгарія, було опубліковано 23 грудня.
ЗМІ з’ясували, що Ілащук не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціонувалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас.
Згодом у Міністерстві закордонних справ вказали, що нова пані посол України в Болгарії має необхідну кваліфікацію для проходження дипломатичної служби.
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А щодо трудівниць найдревнішої професії, то що на вокзалах, що на Окружній біля столиці різниця між ними лише у розташуванні робочого місця. Коли йдеться про нашу Чудо-Послицю, то тут уже інший калібр - дорога, валютна. Така не піде обслуговувати якого-небудь шофера-далекобійника чи робітника-колійника. Та й у тих хлопів банально грошей на то не стане.
А щодо зовнішності тої мадами... Як би це висловитися, щоб право- та зоозахисники не всрались цеглою... В голодний рік за мішок бараболі я на таке не спокусився б. Навіть за два мішки. І за три також...
Он же на ней обещал назначить......
Зрадники, колаборанти, грабіжники, злодії, та беззаконники...
Цього достатньо щоб знести їх нахер, чі ще ні?!
Чому не уточнили, в чому саме вона має "кваліфікацію" і де вона її отримала?
проституткисексолога Илащук - невинное назначение. Тем более, что в Болгарии делают снаряды для Украины и открывают новый завод.
ей же обещали "в Париж", а пацан сказал - пацан сделал, если это, конечно, за счёт бюджета багатой зелёной Украины - руины из-за "мудрого кэрування" Найвэлычнившивого
Це вам не готові думки на паперах на засіданнях озвучувати…, без язика тут не обійшлося…