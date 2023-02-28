Макрон казав, що "днями й ночами" дзвонитиме Путіну, але жодних запитів досі не було, - Пєсков
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що лідери Франції та Німеччини не ініціювали контактів з Путіним останнім часом.
Про це повдідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Известия.
"Ми слухали п'ять чи шість заяв Макрона, що я буквально днями й ночами дзвонитиму Путіну і розмовлятиму, але не було жодних запитів. Це повинні всі знати: не було жодних запитів, жодних орієнтувань, жодних опрацювань можливих термінів такої розмови", - сказав він.
За словами Пєскова, Франція та Німеччина опосередковано "беруть участь у бойових діях на боці України, а це ставить під сумнів їхній посередницький потенціал у переговорах".
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"Полковнику никто не
пишетзвонит" и
"Сто лет одиночества"
одиночествав одиночной, в Гааге"
В тему, як ніколи.
"днями й ночами" дзвонитиме Путіну
а воно ж, падло, чекає, а йому не дзвонять
"Ми слухали п'ять чи шість заяв Макрона, що я буквально днями й ночами дзвонитиму Путіну і розмовлятиму, але не було жодних запитів.
абидно да, слушай, только вошел в/на Украину
Позвони мне, позвони
Позвони мне ради бога
У пєрєгаворах кого з ким і про що?
Він же нічого і ніколи не знає , постійно - не в курсі , завжди відсилає журналюг кудись до інших джерел , коли вони його про щось запитують . Клоун одним словом .
Може Макрон і дзвонить , а цей олігофрен просто бреше . Це в його стилі .
Я сижу и плачу, сидя у окна....
Напиши мне письмо....Ждунвсеярашки
не звонит
макронич маньякує не в ту степ...