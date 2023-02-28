Макрон казав, що "днями й ночами" дзвонитиме Путіну, але жодних запитів досі не було, - Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що лідери Франції та Німеччини не ініціювали контактів з Путіним останнім часом.

Про це повдідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Известия.

"Ми слухали п'ять чи шість заяв Макрона, що я буквально днями й ночами дзвонитиму Путіну і розмовлятиму, але не було жодних запитів. Це повинні всі знати: не було жодних запитів, жодних орієнтувань, жодних опрацювань можливих термінів такої розмови", - сказав він.

За словами Пєскова, Франція та Німеччина опосередковано "беруть участь у бойових діях на боці України, а це ставить під сумнів їхній посередницький потенціал у переговорах".

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