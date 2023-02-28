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Новини Війна
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Макрон казав, що "днями й ночами" дзвонитиме Путіну, але жодних запитів досі не було, - Пєсков

путін

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що лідери Франції та Німеччини не ініціювали контактів з Путіним останнім часом.

Про це повдідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Известия.

"Ми слухали п'ять чи шість заяв Макрона, що я буквально днями й ночами дзвонитиму Путіну і розмовлятиму, але не було жодних запитів. Це повинні всі знати: не було жодних запитів, жодних орієнтувань, жодних опрацювань можливих термінів такої розмови", - сказав він.

За словами Пєскова, Франція та Німеччина опосередковано "беруть участь у бойових діях на боці України, а це ставить під сумнів їхній посередницький потенціал у переговорах".

Також читайте: Пєсков відмовився коментувати можливість постачання китайської зброї Росії: Все було спростовано Пекіном

Автор: 

Пєсков Дмитро (1676) росія (65829) Макрон Емманюель (1509) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+26
Х@йло біля телефону сидить , чекає
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28.02.2023 09:33
+10


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28.02.2023 09:38
+10
Когда твари нападали на Украину звонков не слышали, предвкушая как захватите Киев за 3 дня и Европа приползет на коленях. Теперь же каждый день ***** мечтает чтобы кто то позвонил и попросил о перемирии. Но время уже не то и разговоры с кремлевским маньяком закончились.
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28.02.2023 09:41
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Х@йло біля телефону сидить , чекає
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28.02.2023 09:33 Відповісти
все как Маркес прописал:

"Полковнику никто не пишет звонит" и
"Сто лет одиночества"
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28.02.2023 09:38 Відповісти
заяви заявляти? це до нашого - відос 784 з 1:02...
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28.02.2023 09:48 Відповісти
"Сто лет одиночества в одиночной, в Гааге"
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28.02.2023 09:52 Відповісти
"Вєчная вєсна в адіночной камєрє..." Є.Лєтов
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28.02.2023 10:18 Відповісти


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28.02.2023 09:38 Відповісти
Эти русска-савецкие мемы кто-то никак из своих мозгов не может выковывырять, уж очень они хорошие и памятные, правильно?
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28.02.2023 12:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nnbTLFLcxKk Как ЭРДОГАН "упрашивал" путина вернуться к ЗЕРНОВОМУ Соглашению 😂 [ПАРОДИЯ]

В тему, як ніколи.
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28.02.2023 09:43 Відповісти
маньяк
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28.02.2023 09:33 Відповісти
не, телефонный хулиган Макрон
"днями й ночами" дзвонитиме Путіну

а воно ж, падло, чекає, а йому не дзвонять
"Ми слухали п'ять чи шість заяв Макрона, що я буквально днями й ночами дзвонитиму Путіну і розмовлятиму, але не було жодних запитів.
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28.02.2023 09:42 Відповісти
Беруть путю на понт .
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28.02.2023 09:34 Відповісти
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28.02.2023 09:35 Відповісти
"Говорит... и слушает Макрон"
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28.02.2023 09:44 Відповісти
плєшивий геополітеГ заскучав?
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28.02.2023 09:37 Відповісти
так воно ж жабри розтопирює, а об нього вже ноги витирають

абидно да, слушай, только вошел в/на Украину
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28.02.2023 09:48 Відповісти
Вже аж просять макарона зателефонувати *****

Позвони мне, позвони
Позвони мне ради бога
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28.02.2023 09:38 Відповісти
Я тебе позвоню... позже... может бьiть...
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28.02.2023 10:23 Відповісти
І це означає.. правильно, твого ***** вже списали вчисту і карта його бита
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28.02.2023 09:39 Відповісти
не дае спати *****.. так він там во множестве . будуть спати по черзі .да макрон не деголь ти
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28.02.2023 09:39 Відповісти
Когда твари нападали на Украину звонков не слышали, предвкушая как захватите Киев за 3 дня и Европа приползет на коленях. Теперь же каждый день ***** мечтает чтобы кто то позвонил и попросил о перемирии. Но время уже не то и разговоры с кремлевским маньяком закончились.
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28.02.2023 09:41 Відповісти
Лупоглазая ***** жалуется что его шлюхе хозяин не звонит))
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28.02.2023 09:41 Відповісти
і не буде запитів. після того як ху йло наїпало Макрона з вагнерами в Малі. )
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28.02.2023 09:42 Відповісти
найобувати "союзників" та "партнерів" - це скрєпа і культурноє наслєдіе. Вони там в своїх гейропах зовсім не розуміють "узкую душу".
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28.02.2023 09:54 Відповісти
********** це старе радіо, що скоро згорить, до нього не зателефонуєш.
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28.02.2023 09:43 Відповісти
Вам в бункере телефон за неуплату отключили, идиоты.
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28.02.2023 09:48 Відповісти
"За словами Пєскова, Франція та Німеччина опосередковано "беруть участь у бойових діях на боці України, а це ставить під сумнів їхній посередницький потенціал у переговорах".

У пєрєгаворах кого з ким і про що?
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28.02.2023 09:50 Відповісти
Нехай ***** спробує прийняти виклик від Макрона в Гаазі. Там зв'язок краще.
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28.02.2023 09:51 Відповісти
без роумінгу та й часу у буйла буде вдосталь, наговориться про судьби рассєі
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28.02.2023 09:55 Відповісти
не было ни единого разрыва!
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28.02.2023 09:54 Відповісти
...Ну це ж піськов , його - сприймати серйозно , це треба бути ідіотом . Це такий собі - придворний дурачок ..
Він же нічого і ніколи не знає , постійно - не в курсі , завжди відсилає журналюг кудись до інших джерел , коли вони його про щось запитують . Клоун одним словом .
Може Макрон і дзвонить , а цей олігофрен просто бреше . Це в його стилі .
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28.02.2023 09:57 Відповісти
Позвони мне , позвони....
Я сижу и плачу, сидя у окна....
Напиши мне письмо....Ждунвсеярашки
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28.02.2023 10:01 Відповісти
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28.02.2023 10:09 Відповісти
нихто не хоче балакати с довбойобами..да и о чем?путинкапут
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28.02.2023 10:19 Відповісти
Макрон негодяй.
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28.02.2023 10:23 Відповісти
он "противный"!
не звонит
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28.02.2023 10:50 Відповісти
поматросил и бросил
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28.02.2023 23:56 Відповісти
тепер я знаю чиї дзвінки-спам по ночах я збрасую...
макронич маньякує не в ту степ...
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28.02.2023 10:56 Відповісти
Положив Макрон на уйла, великий і товстий.
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28.02.2023 10:57 Відповісти
Бачиш, дебіле, навіть такий упоротий як Макрон і той вже не хоче з твоєю бабУшкою з тестикулами розмовляти...
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28.02.2023 11:04 Відповісти
То він так докладає Зелі щоб його заспокоїти.
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28.02.2023 11:31 Відповісти
грає на нервах. пісюха повинна хвилюватись
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28.02.2023 11:51 Відповісти
Лучше бы послал в Москву Фантомаса с спецзаданием.
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28.02.2023 12:13 Відповісти
Старшему москалику не хватает грубой мужской ласки? Макрон, позвони уже ему, а то только завтраками кормишь)
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28.02.2023 18:44 Відповісти
это он так звонок выпрашивает?
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28.02.2023 23:57 Відповісти
 
 