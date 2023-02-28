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Майже 100 чиновників прикордонники не пропустили за кордон від початку дії заборони на виїзд держслужбовців

кордон

Від початку дії заборони на виїзд державних службовців за кордон прикордонники не випустили за межі України вже приблизно 100 чиновників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного марафону новин

"На цей момент близько 100 осіб, які підпадають під ці категорії, що визначені в постанові уряду, були непропущені за межі України, бо вони не підпадали під вимоги пропуску", - йдеться в повідомленні.

Речник ДПСУ уточнив, що ці люди не їхали у службове відрядження, не підпадали під винятки, коли жінки або чоловіки, які є батьками-одинками, можуть їхати до своїх дітей, які перебувають за кордоном, і не потребували лікування за кордоном.

Також читайте: Держприкордонслужба про обмеження виїзду за кордон посадовцям та держслужбовцям: є низка винятків

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6104) кордон (4807) чиновник (803) держслужбовці (337) Демченко Андрій (357)


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*бухгалтерский* батальон
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28.02.2023 09:57 Відповісти
Не пропустили якусь мілкоту. Титуловані чиновники, криміналітет та посібники рашистів мають перепустки міноборони.
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28.02.2023 09:58 Відповісти
Ціничні потвори лізуть за кордон, а звичайних громадян вилавлюють по улицах на фронт.
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28.02.2023 10:01 Відповісти
"Не дивлячись на заборону РНБО, міські чиновники і депутати без проблем катаються за кордон.
Показово виїхали за кордон навіть секретар Київради і заступник голови КМВА Андронов. Регулярно їздить за кордон Оленич. Цікаво, як вдається депутатам Київради обходити заборону РНБО на виїзд за кордон депутатів та чиновників всіх рівнів? "
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28.02.2023 10:14 Відповісти
а как люся арестович смог выехать? дочь у него совершеннолетняя!
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28.02.2023 10:41 Відповісти
Ну взагалі-то потрібно троє неповнолітніх дітей. Може він всиновив трьох дітей? Хоча це з області фантастики, такої як, що він розвідник, експерт чи просто адекватна людина.
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28.02.2023 12:00 Відповісти
 
 