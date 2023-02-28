Майже 100 чиновників прикордонники не пропустили за кордон від початку дії заборони на виїзд держслужбовців
Від початку дії заборони на виїзд державних службовців за кордон прикордонники не випустили за межі України вже приблизно 100 чиновників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного марафону новин
"На цей момент близько 100 осіб, які підпадають під ці категорії, що визначені в постанові уряду, були непропущені за межі України, бо вони не підпадали під вимоги пропуску", - йдеться в повідомленні.
Речник ДПСУ уточнив, що ці люди не їхали у службове відрядження, не підпадали під винятки, коли жінки або чоловіки, які є батьками-одинками, можуть їхати до своїх дітей, які перебувають за кордоном, і не потребували лікування за кордоном.
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