У Санкт-Петербурзі через невідомий об’єкт у повітрі закривали аеропорт та піднімали винищувачі (оновлено)
У російському Санкт-Петербурзі підняли винищувачі через невідомий об’єкт у повітрі.
Про це повідомляє Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.
"У Санкт-Петербурзі запровадили план "Ковёр" через невідомий об'єкт у повітрі. Аеропорт Пулково не приймає літаки. Сигнал "Ковёр" подають при незаконному перетині кордону або появі НЛО", - йдеться в повідомленні.
За інформацією Baza, у небо над містом підняли винищувачі. За даними з сервісу Flightradar, цивільні літаки не наближаються до Санкт-Петербурга.
За даними пропагандистського видання РИА Новости, обмеження повітряного простору в Санкт-Петербурзі знято.
Топ коментарі
+28 Алексей Королевский #552373
показати весь коментар28.02.2023 09:56 Посилання
+21 VOLVO XC 70
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+20 Yevhen Tarnavskyi #551236
показати весь коментар28.02.2023 09:56 Посилання
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Счас упадет.
Невже Україна теж вирішила погратися кульками з відбивачами? Виявляється, в цю гру можна грати вдвох?
Може Україна і не сподівалася, що долетить аж так далеко, але узкоє ППО пропустило аж до Пітера?
А може то нова космічна програма і Ваньку по завєтам рогозіна з батута пробували запулити на місяць, а з військовими забули узгодити. Хто зна що в диких народів в голові.
Наркомани, блін..ковер..