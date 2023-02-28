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У Санкт-Петербурзі через невідомий об’єкт у повітрі закривали аеропорт та піднімали винищувачі (оновлено)

петербург

У російському Санкт-Петербурзі підняли винищувачі через невідомий об’єкт у повітрі.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.

"У Санкт-Петербурзі запровадили план "Ковёр" через невідомий об'єкт у повітрі. Аеропорт Пулково не приймає літаки. Сигнал "Ковёр" подають при незаконному перетині кордону або появі НЛО", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Baza, у небо над містом підняли винищувачі. За даними з сервісу Flightradar, цивільні літаки не наближаються до Санкт-Петербурга.

За даними пропагандистського видання РИА Новости, обмеження повітряного простору в Санкт-Петербурзі знято.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У російській Адигеї зафіксували падіння "невстановленого літального апарату". ФОТО

У Санкт-Петербурзі через невідомий об’єкт у повітрі закривали аеропорт та піднімали винищувачі 01

Автор: 

безпілотник (4288) повітря (165) росія (65829) Санкт-Петербург (278)


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Топ коментарі
+28
Инопланетяне задолбались смотреть на этот гнойник на теле планеты земля?
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28.02.2023 09:56
+21
в пространство кацапов вошел МЕЖГАЛЛАКТИЧЕСКИЙ космический КРЕЙССЕР Украина с экипажем 50.000 доблестных Козаков Сечи... вот у кацапов и потекла сеча...
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28.02.2023 09:59
+20
Сигнал "Ковёр" подають при незаконному перетині кордону або появі НЛО.

Невже Україна теж вирішила погратися кульками з відбивачами? Виявляється, в цю гру можна грати вдвох?
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28.02.2023 09:56
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а шо такое?
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28.02.2023 09:55 Відповісти
в пространство кацапов вошел МЕЖГАЛЛАКТИЧЕСКИЙ космический КРЕЙССЕР Украина с экипажем 50.000 доблестных Козаков Сечи... вот у кацапов и потекла сеча...
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28.02.2023 09:59 Відповісти
Козаків Січі.
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28.02.2023 10:07 Відповісти
казаки со свечами в одном месте
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28.02.2023 13:07 Відповісти
Шаман с бурятии гавнолет слепил.
Счас упадет.
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28.02.2023 09:55 Відповісти
Инопланетяне задолбались смотреть на этот гнойник на теле планеты земля?
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28.02.2023 09:56 Відповісти
Неплохо бы. Взяли за ...уй Вову, Диму, всех руских нацистов, и об столб.
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28.02.2023 10:15 Відповісти
а лучше отсосать молча
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28.02.2023 13:09 Відповісти
вам подобається, то продовжуйте мовчки.
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28.02.2023 13:34 Відповісти
Сигнал "Ковёр" подають при незаконному перетині кордону або появі НЛО.

Невже Україна теж вирішила погратися кульками з відбивачами? Виявляється, в цю гру можна грати вдвох?
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28.02.2023 09:56 Відповісти
ta ni, do pitera daleko, ce vse NATO
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28.02.2023 10:02 Відповісти
Я теж спочатку так подумав, але з іншої сторони, літаки в Енгельсі дещо іншої думки
Може Україна і не сподівалася, що долетить аж так далеко, але узкоє ППО пропустило аж до Пітера?
А може то нова космічна програма і Ваньку по завєтам рогозіна з батута пробували запулити на місяць, а з військовими забули узгодити. Хто зна що в диких народів в голові.
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28.02.2023 10:07 Відповісти
treba blyadorus' proletity, hz...
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28.02.2023 10:33 Відповісти
Може на раїсі партизани прокинулись?
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28.02.2023 10:02 Відповісти
Там партизаны алкаши. Пока водка не закончится не прокинуться.
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28.02.2023 10:17 Відповісти
Все повинно бути по феншую..скульптури з гівна, водка теж..досвід Чонкіна нехай переймають
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28.02.2023 10:43 Відповісти
все партизаны в тайге майданируют
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28.02.2023 13:11 Відповісти
Он кажуть на раїсі повітряну запустили..ще б лебідине озеро по тєліку..
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28.02.2023 15:23 Відповісти
То старий Хоттабич розшукує Вовку ібн Володю..звізлюлєй дати хоче

Наркомани, блін..ковер..
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28.02.2023 10:00 Відповісти
при південно--західному вітру пускати туди тисячі кондомів із залізяччям - і кацапське ППО не буде скучати, і пасажирам Аерофлоту розвага - попаде шарик в турбіну чи не попаде
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28.02.2023 10:03 Відповісти
А що за кіпіш? їх ж попереджали про повітряну тривогк )))) а вони хакнули , хакнули
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28.02.2023 10:04 Відповісти
Хакнули і какнули (серануло).
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28.02.2023 10:22 Відповісти
Дурня якась.., так "цікаво" всім..
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28.02.2023 10:05 Відповісти
Тим часом у Туапсе горить-палає нафтобаза... Повідомляють про атаку дрінів.

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28.02.2023 10:06 Відповісти
Смысл сигнала "ковёр" заключается в том, что все гражданские борты немедленно приземляются, таким образом в воздухе остаётся только враг.
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28.02.2023 10:07 Відповісти
Нємєдлєнно, це просто вимикають двигуни й падають??? Так ще краще🤣
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28.02.2023 10:14 Відповісти
Та нема питань. За ППО на болотах же суровікіна поставили? Цей за старою звичкою там по цивільній інфраструктурі вдарить.
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28.02.2023 12:11 Відповісти
Невский проспект.
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28.02.2023 10:17 Відповісти
"Горад наш над нєвой весь пропах анашой членінград члєнінград наркоманамі богат". А я там на початку 80-х -три роки над прірвою...Як згадаю- так здригнуся...
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28.02.2023 12:48 Відповісти
Та було колись... "І в Лєтній сад гулять ходіл.." Шоб його рознесло нафіх..
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28.02.2023 10:22 Відповісти
Банальная проверка боеготовности....значит бздят.
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28.02.2023 10:19 Відповісти
Якийсь кацап по пьяні презерватив надув і гандони всполошились.
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28.02.2023 10:20 Відповісти
Адигея, свят-пётрград. На мордорі нашестя НЛО?
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28.02.2023 10:26 Відповісти
Это спецоперация.
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28.02.2023 10:28 Відповісти
Інопланетяни прилетіли глянути на Всегалактичних долбодятлів.
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28.02.2023 10:34 Відповісти
Доречі, може вони конкурс на титул дятлів проводили, а мокші виграли?? Летять мо нагороджувати...
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28.02.2023 10:45 Відповісти
Могьом павтаріть? 🤔 Так і до блокади з голодухою дійде.
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28.02.2023 10:41 Відповісти
Вейшнория прощупывает систему ПВО.
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28.02.2023 10:41 Відповісти
так то ж "бєлиє шари отряда пукіна"
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28.02.2023 10:50 Відповісти
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28.02.2023 10:52 Відповісти
Тю, та це ж кулька від ваших косооких братів завітала. Чого перелякалися?
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28.02.2023 10:58 Відповісти
То фанера поверталася з Парижу.
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28.02.2023 10:59 Відповісти
бойтесь,бойтесь твари поганые,это возмездие за ваше паскудство к вам идёт!
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28.02.2023 11:16 Відповісти
Из за излишка давления газа в Выборге насосная станция улетела в сторону Петербурга
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28.02.2023 12:28 Відповісти
Коверные...
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28.02.2023 12:29 Відповісти
Тунгусский метеорит прицеливается.
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28.02.2023 12:30 Відповісти
ну,так пора уже показать на болотах,что игры в одни ворота не будет.
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28.02.2023 14:08 Відповісти
Команда тараканам "Всем под ковер!"
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28.02.2023 14:09 Відповісти
 
 