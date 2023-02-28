У Санкт-Петербурзі через невідомий об’єкт у повітрі закривали аеропорт та піднімали винищувачі (оновлено)

У російському Санкт-Петербурзі підняли винищувачі через невідомий об’єкт у повітрі.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.

"У Санкт-Петербурзі запровадили план "Ковёр" через невідомий об'єкт у повітрі. Аеропорт Пулково не приймає літаки. Сигнал "Ковёр" подають при незаконному перетині кордону або появі НЛО", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Baza, у небо над містом підняли винищувачі. За даними з сервісу Flightradar, цивільні літаки не наближаються до Санкт-Петербурга.

За даними пропагандистського видання РИА Новости, обмеження повітряного простору в Санкт-Петербурзі знято.

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