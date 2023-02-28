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Новини Агресія Росії проти України
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Західні компоненти для зброї продовжували надходити до Росії і після повномасштабного вторгнення, - дослідження

калібр

Компоненти товарів подвійного використання західного виробництва продовжували надходити до Росії ще тривалий час після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Російська крилата ракета "Калібр" містить компоненти 11 західних компаній.

Про це йдеться у звіті Міжнародного партнерства з прав людини (МППЛ) та Незалежної антикорупційної комісії (NAKO, організація в рамках Transparency International), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

Компоненти західного виробництва в зброї, яку Росія використовує у війні проти України та для скоєння воєнних злочинів, постачаються до країни-агресора протягом місяців після повномасштабного вторгнення.

"Три західні технологічні компанії у листопаді 2022 року продовжували експортувати до Росії тисячі компонентів на мільйони доларів. Дві з цих компаній виробляють компоненти подвійного призначення, які Росія шукає для виробництва та ремонту свого військового обладнання, а одна з них виготовляє різноманітні специфічні компоненти, необхідні російським військовим. Дані з торгівлі товарами свідчать про те, що компоненти, вироблені Harting, Trimble і TE Connectivity, продовжують імпортуватися в Росію: через офіційних дистриб’юторів або через треті країни, такі як Гонконг та Туреччина", - йдеться у звіті. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підприємство Дерипаски постачало до РФ компоненти, які можуть використовувати в ракетобудуванні, - ДБР

За висновками звіту чотири ключові російські збройні системи, що використовуються для здійснення ймовірних воєнних злочинів, наприклад – ударів по житлових будинках, цивільній інфраструктурі та електростанціях, в різній мірі залежать від компонентів західного виробництва.

При цьому існуючі санкції, правила та їх правозастосування, спрямовані на обмеження доступу Росії до західних технологій подвійного призначення, недостатні, про що свідчить той факт, що експорт до Росії компаніями, що виробляють такі компоненти, які потрібні Кремлю, продовжується.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Японія запроваджує санкції проти РФ: у списку 48 фізичних осіб, 73 організації і банк

Автор: 

зброя (7505) росія (65829) санкції (12043) експорт (4508)


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Топ коментарі
+19
Найвеличніший діяч всєя Галактики і її окрєсностєй виконував Оманський договорняк і катало асфальтовані та освітлені дороги замість того щоб озброювати армію.
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28.02.2023 10:46
+18
Вистояла Україна, а не він. Генерал Кривонос зіпсував злітну смугу маслом. Тому і не втік, порушивши проти нього кримінальну справу. Герой поневолі.
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28.02.2023 11:50
+15
А де наші ракети?
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28.02.2023 10:18
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це все що треба знати про діряві санкції . бізнес нічого особистого ...
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28.02.2023 10:18 Відповісти
дотепний чоловічок,який тільки що прокинувся у реальності))) санкції це не 100% гарантія,то раз німаки в Другу світову купували нікель в Британії через Швецію,і нічого,совок теж багато чого добував в обхід всіляких ембарго,то чому кацапи не зможуть?завдання саенкцій зменшитиабо в ідеалі припинити постачання,але ж українці все більше перетворюється на нарід-баганосєц,як на кацапії,ледь шо ,зразу всі кругом винні,бо недостатньо помагають...
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28.02.2023 14:46 Відповісти
А де наші ракети?
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28.02.2023 10:18 Відповісти
Я не командую Оборонпромом. Для цього є Найверховніше командуюче.
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28.02.2023 10:26 Відповісти
Найвеличніший діяч всєя Галактики і її окрєсностєй виконував Оманський договорняк і катало асфальтовані та освітлені дороги замість того щоб озброювати армію.
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28.02.2023 10:46 Відповісти
Згадай скільки бруду лили зебіли і не тільки на нього. Тепер все повертається сторицею і не кажи що мало.
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28.02.2023 11:00 Відповісти
Було таке, але від Зелі ніхто не очікував, що країна вистоїть. Якби не війна, я би напевно так само себе поводив, але не зараз.
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28.02.2023 11:07 Відповісти
Вистояла Україна, а не він. Генерал Кривонос зіпсував злітну смугу маслом. Тому і не втік, порушивши проти нього кримінальну справу. Герой поневолі.
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28.02.2023 11:50 Відповісти
Ну да , НЕНАЧАСІ

А країна вистояла не дякуючи ЗЄлі, а багато в чому всупереч

Дякуючи нашим збройним силам, волонтерам, патріотам
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28.02.2023 12:20 Відповісти
Причем здесь "страна выстояла" и человек, два месяца получавший новости в бункере по телефону? Напомнить что заявлял тогда Ермак?

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28.02.2023 12:43 Відповісти
Особливо всі в захваті були від "Зеліної" заяви, як він НайвеличністьБоневтік власноруч деокупував Київ! Мабуть ще одну книжку забабахає для зелохторату про цей героїчний подвиг!
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28.02.2023 19:00 Відповісти
А як перекрити ? Туреччина ж не під санкціями -- купила і перепродала рашці . Тільки залізнии занавіс рашки .
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28.02.2023 10:19 Відповісти
Оголосити тотальне ембарго на всю продукцію з орди і в орду.
За порушення - бан з конфіскацією активів.
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28.02.2023 10:29 Відповісти
Санкції на банки, що обслуговують сумнівний експорт.
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28.02.2023 13:07 Відповісти
Ніколи не викликала довіри версія, що комплектуючі знімають з побутової техніки.
Такі бариги ці слухи й розповсюджували, а самі торгували і торгують в обхід потужних санкцій.
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28.02.2023 10:44 Відповісти
А наші мотори для їх літаків і голікоптерів спокійно йщли сотнями зразу після виборів 2019 року. Як там богуслаєв? Його надійно захищають однопатрійці шуфріч, татаров, смірнойв, єрмак... А скільки таких в Україні? До цього часу фірми з України фінансують росіську армію то в Донецькій, то Луганській областях, то в Криму. А наші можновладці, "слуги" і їх брати "риги" добре навчилися тирити гуманітарку і продавати її через супермаркети.
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28.02.2023 10:56 Відповісти
Говоря о любых санкциях против РФ необходимо понимать, что в этих санкция заинтересована ТОЛЬКО Украина и никто больше. Поэтому именно в Украине должно быть создано специальное агентство по мониторингу исполнения санкция. Это агентство должно быть верифицировано всеми ведущими Западными странами, т.е. его расследования/выводы/требования/рекомендации должны быть рассмотрены и получен официальный ответ. С обязательной ответсвенностью за отсутствие ответа.
Только в таком случае, в исполнении санкций начнет что-то меняться в нашу пользу.
Никаких действий украинской власти в этом направлении, я пока не вижу.
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28.02.2023 11:21 Відповісти
С нашим уровнем коррупции? На Западе тормоза, а не идиоты.
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28.02.2023 12:04 Відповісти
По сути, вы правы. Некомпетентность, "*******", безответственность, "никуянеделание" и т.п. - все это и есть следствие тотальной тотальной коррупции всего и вся.
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28.02.2023 12:34 Відповісти
ви про що,якщо МО не може банально закупити регулюємі приклади та планки пікатіні для калашів,усе це віддано на відкуп або самим бійцям або волонтерам... а ви про такі глобальні речі тут ...
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28.02.2023 14:49 Відповісти
Так ... Фантазирую ...
Очень хочется победы. Но с этими ******* у власти ...
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28.02.2023 15:07 Відповісти
такі як Гонконг та ТУРЕЧЧИНА", - йдеться у звіті.

Може Ердоган покається?...
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28.02.2023 12:26 Відповісти
після 1997го року Гонконг=китай.тому треба чесно писати Туреччина та Китай.
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28.02.2023 14:50 Відповісти
Это явный прокол наших партнеров. Украина не имеет возможностей перекрыть эти поставки
По идее последний санкционный пакет закрывал многие пути обхода санкций. А такой важный момент, как возможность производить ракеты - это должно было быть в наивысшем приоритете.
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28.02.2023 13:27 Відповісти
Чому наші партнери мають паритись втратою своїх доходів, ми повинні це контролювати і показувати ці дири....

Цю інфу знайшов молодший Дубілет ще в червні минулого року, що в тендерах Антея дальше беруть участь західні компанії, вся інформація була але не бачив щоб наші дипломати піднімали дане питання...
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28.02.2023 13:58 Відповісти
Есть такие два транзистора кт-315 и кт-361, ими можно заменить любую импортную электронику. Правда за счёт уменьшения веса боезаряда.
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28.02.2023 14:12 Відповісти
У совковызх ракет на этих транзисторах точность плюс минус 600 меитров. Для точности при скорости пикирования под 2-3 маха нужны быстродействующие процессоры. И парашка их в любом случае добудет через 3 страну или напрямую из китая со стертой маркировкой. Китай -мастер по копированию. Или может в ночную смену выпустить неучтенный комплект на том-же американском заводе в Китае.
Запад не в ту сторону работает. запад должен дать Украине ракеты на 2500 км с обязательством бить исключительно по вр=оенным обьектом и каждый запуск негласно согласовывать с Западом. И Обязательстовм Украины никогда не говорить что ракеты передал Запад. Кстати на этих Западных томагавках тоже можно затереть маркировку на микросхемазх и деталях-если упадет в парашке не взорвавшись-чтобы парашка не могла доказать что ракеты-американские.
Важно толлько желание Запада-а его я пока не вижу
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28.02.2023 16:54 Відповісти
Якщо є в кого можливість подайте цивільний позов проти цих компаній у суд США, у них є юрисдикція таке розглядати тому що є законодавча база по боротьбі з тероризмом!
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28.02.2023 15:26 Відповісти
Разумеется. Принять санкции не равно их контролировать, а тем более соблюдать. Можно на банке с говном написать "мед",однако на содержимом это не скажется. Так и санкциями. Повесили ярлычок, а суть осталась.
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28.02.2023 16:17 Відповісти
Помню как всё рассказывали про адские санкции после захвата Крыма.
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28.02.2023 16:37 Відповісти
Ось акаунти у соціальних мережах цих постачальників, запрошую залишати там коменти та привертати до цього увагу:

https://www.facebook.com/teconnectivity
https://www.twitter.com/teconnectivity
https://www.linkedin.com/company/te-connectivity
https://www.youtube.com/teconnectivity
https://www.instagram.com/teconnectivity

https://www.facebook.com/HARTING.USA
https://www.linkedin.com/showcase/17917800
https://twitter.com/HARTING

https://www.facebook.com/TrimbleCorporate/
https://twitter.com/TrimbleCorpNews
https://www.linkedin.com/company/trimble
https://www.youtube.com/channel/UCD5r7hBRwI6NFc4izfm-ocg
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28.02.2023 16:54 Відповісти
Ось такий він св'ятий захід ,без корупції.
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28.02.2023 18:53 Відповісти
Нічого особистого - токмо бізнес. Попит породжує пропозицію.
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28.02.2023 20:27 Відповісти
 
 