Західні компоненти для зброї продовжували надходити до Росії і після повномасштабного вторгнення, - дослідження

Компоненти товарів подвійного використання західного виробництва продовжували надходити до Росії ще тривалий час після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Російська крилата ракета "Калібр" містить компоненти 11 західних компаній.

Про це йдеться у звіті Міжнародного партнерства з прав людини (МППЛ) та Незалежної антикорупційної комісії (NAKO, організація в рамках Transparency International), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

Компоненти західного виробництва в зброї, яку Росія використовує у війні проти України та для скоєння воєнних злочинів, постачаються до країни-агресора протягом місяців після повномасштабного вторгнення.

"Три західні технологічні компанії у листопаді 2022 року продовжували експортувати до Росії тисячі компонентів на мільйони доларів. Дві з цих компаній виробляють компоненти подвійного призначення, які Росія шукає для виробництва та ремонту свого військового обладнання, а одна з них виготовляє різноманітні специфічні компоненти, необхідні російським військовим. Дані з торгівлі товарами свідчать про те, що компоненти, вироблені Harting, Trimble і TE Connectivity, продовжують імпортуватися в Росію: через офіційних дистриб’юторів або через треті країни, такі як Гонконг та Туреччина", - йдеться у звіті.

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За висновками звіту чотири ключові російські збройні системи, що використовуються для здійснення ймовірних воєнних злочинів, наприклад – ударів по житлових будинках, цивільній інфраструктурі та електростанціях, в різній мірі залежать від компонентів західного виробництва.

При цьому існуючі санкції, правила та їх правозастосування, спрямовані на обмеження доступу Росії до західних технологій подвійного призначення, недостатні, про що свідчить той факт, що експорт до Росії компаніями, що виробляють такі компоненти, які потрібні Кремлю, продовжується.

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