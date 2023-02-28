Західні компоненти для зброї продовжували надходити до Росії і після повномасштабного вторгнення, - дослідження
Компоненти товарів подвійного використання західного виробництва продовжували надходити до Росії ще тривалий час після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Російська крилата ракета "Калібр" містить компоненти 11 західних компаній.
Про це йдеться у звіті Міжнародного партнерства з прав людини (МППЛ) та Незалежної антикорупційної комісії (NAKO, організація в рамках Transparency International), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.
Компоненти західного виробництва в зброї, яку Росія використовує у війні проти України та для скоєння воєнних злочинів, постачаються до країни-агресора протягом місяців після повномасштабного вторгнення.
"Три західні технологічні компанії у листопаді 2022 року продовжували експортувати до Росії тисячі компонентів на мільйони доларів. Дві з цих компаній виробляють компоненти подвійного призначення, які Росія шукає для виробництва та ремонту свого військового обладнання, а одна з них виготовляє різноманітні специфічні компоненти, необхідні російським військовим. Дані з торгівлі товарами свідчать про те, що компоненти, вироблені Harting, Trimble і TE Connectivity, продовжують імпортуватися в Росію: через офіційних дистриб’юторів або через треті країни, такі як Гонконг та Туреччина", - йдеться у звіті.
За висновками звіту чотири ключові російські збройні системи, що використовуються для здійснення ймовірних воєнних злочинів, наприклад – ударів по житлових будинках, цивільній інфраструктурі та електростанціях, в різній мірі залежать від компонентів західного виробництва.
При цьому існуючі санкції, правила та їх правозастосування, спрямовані на обмеження доступу Росії до західних технологій подвійного призначення, недостатні, про що свідчить той факт, що експорт до Росії компаніями, що виробляють такі компоненти, які потрібні Кремлю, продовжується.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А країна вистояла не дякуючи ЗЄлі, а багато в чому всупереч
Дякуючи нашим збройним силам, волонтерам, патріотам
За порушення - бан з конфіскацією активів.
Такі бариги ці слухи й розповсюджували, а самі торгували і торгують в обхід потужних санкцій.
Только в таком случае, в исполнении санкций начнет что-то меняться в нашу пользу.
Никаких действий украинской власти в этом направлении, я пока не вижу.
Очень хочется победы. Но с этими ******* у власти ...
Може Ердоган покається?...
По идее последний санкционный пакет закрывал многие пути обхода санкций. А такой важный момент, как возможность производить ракеты - это должно было быть в наивысшем приоритете.
Цю інфу знайшов молодший Дубілет ще в червні минулого року, що в тендерах Антея дальше беруть участь західні компанії, вся інформація була але не бачив щоб наші дипломати піднімали дане питання...
Запад не в ту сторону работает. запад должен дать Украине ракеты на 2500 км с обязательством бить исключительно по вр=оенным обьектом и каждый запуск негласно согласовывать с Западом. И Обязательстовм Украины никогда не говорить что ракеты передал Запад. Кстати на этих Западных томагавках тоже можно затереть маркировку на микросхемазх и деталях-если упадет в парашке не взорвавшись-чтобы парашка не могла доказать что ракеты-американские.
Важно толлько желание Запада-а его я пока не вижу
https://www.facebook.com/teconnectivity
https://www.twitter.com/teconnectivity
https://www.linkedin.com/company/te-connectivity
https://www.youtube.com/teconnectivity
https://www.instagram.com/teconnectivity
https://www.facebook.com/HARTING.USA
https://www.linkedin.com/showcase/17917800
https://twitter.com/HARTING
https://www.facebook.com/TrimbleCorporate/
https://twitter.com/TrimbleCorpNews
https://www.linkedin.com/company/trimble
https://www.youtube.com/channel/UCD5r7hBRwI6NFc4izfm-ocg