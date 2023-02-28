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На кордоні з Молдовою діє посилений контроль і будуються інженерно-фортифікаційні споруди, - Держприкордонслужба

кордон

На кордоні з Молдовою Сили оборони України проводять посилені заходи безпеки, будуються фортифікаційні споруди.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"На кордоні з Молдовою є такий сегмент, як Придністров’я, від моменту повномасштабного вторгнення Сили оборони посилили цей напрямок… Відбувається не тільки посилення контролю, але і будування інженерно-фортифікаційних споруд", - зазначив Демченко.

За його словами, кордонам з Білоруссю та Молдовою приділяється особлива увага.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Придністров’ї охочих помирати за Путіна нема, але ризик удару звідти є, - молдовський депутат Нантой

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6104) кордон (4807) Молдова (2086) Придністров’я (474) Демченко Андрій (357)


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Топ коментарі
+13
коли нариває треба не пластир ліпити, треба різати..
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28.02.2023 10:19
+7
Так а чому б повністб не закрить кордон на придністровській ділянці і лишити пункти пропуску в Могилів-Подільському і тд, які не ведуть до окупованих територій Молдови?
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28.02.2023 10:17
+6
але і будування інженерно-фортифікаційних споруд

да нахрена ?
гроші пиляти на сотнях кілометрів отих непотрібних споруд?
спровокуйте орків і роздушіть як тарганів

а споруди треба на Донбасі та Запоріжжі будувати й будувати, щоб у кацапів і думок не було дурних лізти
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28.02.2023 10:35
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Так а чому б повністб не закрить кордон на придністровській ділянці і лишити пункти пропуску в Могилів-Подільському і тд, які не ведуть до окупованих територій Молдови?
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28.02.2023 10:17 Відповісти
коли нариває треба не пластир ліпити, треба різати..
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28.02.2023 10:19 Відповісти
це питання того, на чиєму тілі нарив, тільки йому вирішувати різати чи ні. Бо тоді не в ролі лікаря будемо, а в ролі різника. А вот якщо сусід попросить виступити у ролі хирурга, бо нарив важкий, тоді можливо. А поки тільки пластир ліпити, щоб зараза не перекинулася.
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28.02.2023 11:32 Відповісти
саме діло до боневтіка,
чи нашо ще ця курва криворогата в Київі на Банковій?
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28.02.2023 11:36 Відповісти
з Сандою перемовитися, включити хріпучі чари,
майку викрутити для впечатлюхі....
на то і гніду відбулавили, нє?
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28.02.2023 11:47 Відповісти
як кажуть не на часі, навіщо відкривати самі собі другий фронт, створювати конфлікт в тилу, напружувати європейців, відволікати і їхню увагу і допомогу. Треба з розумом все вирішувати. Поки тихо сидять, нехай і далі сидять. Потім і до них час дійде.
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28.02.2023 11:53 Відповісти
от 4 бтров непонятно в каком состоянии?)
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28.02.2023 10:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jCYjVSLUhkg ТАКА КРАСИВА
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28.02.2023 10:27 Відповісти
ситуація з серії-"дбл блдь"...роз'їбашить той анклав і делов то...
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28.02.2023 10:30 Відповісти
Сидячи в обороні -- перемоги не здобудеш.
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28.02.2023 10:32 Відповісти
але і будування інженерно-фортифікаційних споруд

да нахрена ?
гроші пиляти на сотнях кілометрів отих непотрібних споруд?
спровокуйте орків і роздушіть як тарганів

а споруди треба на Донбасі та Запоріжжі будувати й будувати, щоб у кацапів і думок не було дурних лізти
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28.02.2023 10:35 Відповісти
Треба бюджет далі пиляти через прокладки коломойського. Бо по даних міністра фінансів США, якій вчора зелену лапшу на вуха вішали, корупційна складова в еконоиіці України складає "всього" 30%. Тепер коломоша наказав зєлі до 100% довести.
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28.02.2023 10:53 Відповісти
 
 