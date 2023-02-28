На кордоні з Молдовою діє посилений контроль і будуються інженерно-фортифікаційні споруди, - Держприкордонслужба
На кордоні з Молдовою Сили оборони України проводять посилені заходи безпеки, будуються фортифікаційні споруди.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
"На кордоні з Молдовою є такий сегмент, як Придністров’я, від моменту повномасштабного вторгнення Сили оборони посилили цей напрямок… Відбувається не тільки посилення контролю, але і будування інженерно-фортифікаційних споруд", - зазначив Демченко.
За його словами, кордонам з Білоруссю та Молдовою приділяється особлива увага.
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чи нашо ще ця курва криворогата в Київі на Банковій?
майку викрутити для впечатлюхі....
на то і гніду відбулавили, нє?
да нахрена ?
гроші пиляти на сотнях кілометрів отих непотрібних споруд?
спровокуйте орків і роздушіть як тарганів
а споруди треба на Донбасі та Запоріжжі будувати й будувати, щоб у кацапів і думок не було дурних лізти