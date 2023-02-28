На кордоні з Молдовою діє посилений контроль і будуються інженерно-фортифікаційні споруди, - Держприкордонслужба

На кордоні з Молдовою Сили оборони України проводять посилені заходи безпеки, будуються фортифікаційні споруди.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"На кордоні з Молдовою є такий сегмент, як Придністров’я, від моменту повномасштабного вторгнення Сили оборони посилили цей напрямок… Відбувається не тільки посилення контролю, але і будування інженерно-фортифікаційних споруд", - зазначив Демченко.

За його словами, кордонам з Білоруссю та Молдовою приділяється особлива увага.

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