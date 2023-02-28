СБУ ініціювала 64 тис. проваджень, пов’язаних з агресією РФ проти України, - Малюк

СБУ ініціювала понад 64 тис. кримінальних проваджень проти російських військових, майже половина з них - за воєнні злочини.

Про це повідомив в інтерв'ю The Independent глава СБУ Василь Малюк, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, СБУ також викрила або затримала 360 ворожих агентів з початку повномасштабного вторгнення, а також відбила тисячі кібератак.

"Ми ініціювали понад 64,000 кримінальні провадження, що пов'язані з російською військовою агресією проти України. Понад 24,600 з них - за фактами порушення законів та звичаїв війни. ... Для нас дуже важливо показати світові не просто емоції, а процесуальні докази протиправних дій Росії", - наголосив Малюк.

Очільник СБУ зазначив, що Служба бореться на два фронти: "протидіє ворогу у кіберпросторі" і на полі бою. Перед річницею повномасштабного вторгнення Росії кількість кібератак збільшилась у шість разів, причому росія здійснює щонайменше 10 атак на день.

У 2020 році СБУ зафіксувала 800 кібератак, у 2021 році - близько 2 000. Однак після повномасштабного вторгнення, яке розпочалося в лютому 2022 року, було зафіксовано понад 4,500 кібератак, тобто кількість збільшилась більш ніж удвічі.

"Це різні типи атак, іноді дійсно масовані, іноді досить витончені. ... Наразі Росія здійснює в середньому понад 10 кібератак щодня... Їхні цілі різні: державні ресурси, об'єкти критичної інфраструктури тощо. Але ми успішно протистоїмо ворогу і в кіберпросторі", - додав Малюк.

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