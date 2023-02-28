УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8242 відвідувача онлайн
Новини Війна
686 11

СБУ ініціювала 64 тис. проваджень, пов’язаних з агресією РФ проти України, - Малюк

сбу,малюк

СБУ ініціювала понад 64 тис. кримінальних проваджень проти російських військових, майже половина з них - за воєнні злочини.

Про це повідомив в інтерв'ю The Independent глава СБУ Василь Малюк, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, СБУ також викрила або затримала 360 ворожих агентів з початку повномасштабного вторгнення, а також відбила тисячі кібератак.

"Ми ініціювали понад 64,000 кримінальні провадження, що пов'язані з російською військовою агресією проти України. Понад 24,600 з них - за фактами порушення законів та звичаїв війни. ... Для нас дуже важливо показати світові не просто емоції, а процесуальні докази протиправних дій Росії", - наголосив Малюк.

Очільник СБУ зазначив, що Служба бореться на два фронти: "протидіє ворогу у кіберпросторі" і на полі бою. Перед річницею повномасштабного вторгнення Росії кількість кібератак збільшилась у шість разів, причому росія здійснює щонайменше 10 атак на день.

У 2020 році СБУ зафіксувала 800 кібератак, у 2021 році - близько 2 000. Однак після повномасштабного вторгнення, яке розпочалося в лютому 2022 року, було зафіксовано понад 4,500 кібератак, тобто кількість збільшилась більш ніж удвічі.

"Це різні типи атак, іноді дійсно масовані, іноді досить витончені. ... Наразі Росія здійснює в середньому понад 10 кібератак щодня... Їхні цілі різні: державні ресурси, об'єкти критичної інфраструктури тощо. Але ми успішно протистоїмо ворогу і в кіберпросторі", - додав Малюк.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Смерть - єдина перспектива, яку можемо запропонувати окупантам, - Малюк. ВIДЕО

Автор: 

росія (65829) СБУ (12912) Малюк Василь (101)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
только бакланова осталось найти
показати весь коментар
28.02.2023 10:26
+4
То 100% свой человек, зачем его искать
показати весь коментар
28.02.2023 10:28
+4
хэрои... так инициировали или возбудительно вздрочнули?
показати весь коментар
28.02.2023 10:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
только бакланова осталось найти
показати весь коментар
28.02.2023 10:26 Відповісти
То 100% свой человек, зачем его искать
показати весь коментар
28.02.2023 10:28 Відповісти
комаров кино снимет
показати весь коментар
28.02.2023 10:29 Відповісти
Книжки вже не цікаво...Зе як раз продовження нєтлєнок познімає
показати весь коментар
28.02.2023 10:39 Відповісти
фундаментальна праця "перший тиждень дванадцятого місяця" у трьох томах направлено у друкарню
показати весь коментар
28.02.2023 10:50 Відповісти
Зрадники під носом ходять, а вони займаються імітацією діяльності
показати весь коментар
28.02.2023 10:26 Відповісти
хэрои... так инициировали или возбудительно вздрочнули?
показати весь коментар
28.02.2023 10:32 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2023 10:44 Відповісти
А що там по зраднику Баканову? Відкрита справа, продвигається? Чому Баканов не під арештом?
показати весь коментар
28.02.2023 10:54 Відповісти
головне не вийти на самих себе як папєрєднік...
показати весь коментар
28.02.2023 11:07 Відповісти
СБУ - 🤡🤡🤡
показати весь коментар
28.02.2023 11:26 Відповісти
 
 