Росія десятиліттями насичувала Україну агентами в держорганах, церквах та ВПК, - Малюк
Викорінення російської агентури стало основним напрямком роботи СБУ. Викрито або затримано 360 ворожих агентів.
Про це в інтерв'ю The Independent розповів глава СБУ Василь Малюк, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, цілі варіюються від відомих фігур, таких як Віктор Медведчук, проросійський політик і кум Путіна, до звичайних громадян, які збирають інформацію про розташування українських сил.
"Десятиліттями Росія насичувала нашу країну своїми агентами в державних органах, в церквах, у військово-промисловому комплексі", - наголосив Малюк.
На тлі безпрецедентного розмаїття атак з боку Росії, СБУ довелося "повністю реорганізувати", щоб протистояти цій загрозі, додав він.
"Співробітники (СБУ. - Ред.) буквально живуть на лінії фронту. ... Наші кіберфахівці енергійно працюють вдень і вночі, щоб відбивати ворожі кібератаки", - зазначив Малюк, додаючи, що роботи в кіберпросторі "значно побільшало".
Департамент кібербезпеки повідомив раніше, що кількість зафіксованих кібератак у 2022 році потроїлася порівняно з 2021 роком. Також було зазначено, що хакерські атаки відбувались в поєднанні з ракетними ударами. СБУ заявляє, що атаки було здійснено на об'єкти енергетики, логістики, військові об'єкти, а також бази даних державних органів та інформаційні ресурси.
Малюк заявив, що незважаючи на атаки на різних фронтах, як фізичних, так і цифрових, Україна переможе. "Я, як і будь-який українець, не маю жодних ілюзій щодо Путіна та його мотивів у цій війні. ... Тому, мій меседж (йому) простий: ти ніколи не переможеш та не знищиш нас. ... Ми боремося не тільки за майбутнє України, але й за безпечне існування всього цивілізованого світу".
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https://bykvu.com/ua/bukvy/statki-medvedchuka-za-prezidentstva-zelenskogo-virosli-v-21-raz/
https://glavcom.ua/news/statki-ahmetova-zrosli-mayzhe-vtrichi-a-medvedchuk-potrapiv-do-spisku-naybagatshih--754443.html
а кримільну справу проти медведчука порушили 29 січгя 2019 року, я думаю що Вам відомо хто тоді був Президентом України?
https://www.radiosvoboda.org/a/news-medvedchuk-gpu-derzhrada/29752478.html
Ви блін, стремоусова і подібних «вели» з 14го року і нічого не робили. Просто справи попіднімайте з тих років, чи там можуть бути «незручні» фіо
бенедіктовой, хєрмаку, татарову, баканову привіт
Ну Єрмак з Коломойським точно не підпадають під категорію агентів Кремля, це і так ясно
Достатньо згадати що СБУ при Овочу , і взагалі - керував колаборант і агент фсб , держзрадник - якименко .
Твій кандидат у президенти какаяразніца ходив з вивіскою - я москальський агент, не обирайте мене, якщо хочете зберегти Україну? Чия робота перевіряти всю цю наволоч кандидатів на вшивість і не допускати до реєстрації ще на передвиборчій стадії, олігофрен ти?
Яке ще ольгіно? Ти мабуть порохобот. Це була робота твого "патріотичного" пороха перевіряти через своє ручне СБУ таких кандидатів як zельц і його ********, що він успішно провалив. Тепер стрілки переводиш на український народ по своїй тролячій методичці. Бачу себе взагалі семітом зобразив, мабуть високої думки про себе
Що 73 процентів то є агенти кремля...
Якщо Ось Такого маємо
🤔🤔👽
Эта церковь почему-то избежала последних обысков. Интересно почему?
В АД ИМ ХАБІБУЛЛІН
13 #хабібуллін #хабибуллин 66
#66чрн13пмлй / ом #ПМЛЙ чрн
+ Альбом #АДВОКАТУРА - #РОСІЙСЬКИЙСЛІД - #ПІДРИВАВТОРИТЕТУ #ПІДРИВНАДІЯЛЬНІСТЬ - #МЕДВЕДЧУК (свідоцтво адвоката 001) - #ІЗОВІТОВА (свідоцтво адвоката 003, #НААУ #РАУ ) - #КІВАЛОВ (свідоцтво адвоката 608) - #ПОРТНОВ (свідоцтво адвоката 340) - #КУЗЬМІН (свідоцтво адвоката 926) - #МОНТЯН (свідоцтво адвоката 793) /// Вадим Хабібуллін: https://drive.google.com/drive/folders/10cGYraC6wydee6582kKc8LoB9UJEuJ43
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