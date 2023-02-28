Росія десятиліттями насичувала Україну агентами в держорганах, церквах та ВПК, - Малюк

Викорінення російської агентури стало основним напрямком роботи СБУ. Викрито або затримано 360 ворожих агентів.

Про це в інтерв'ю The Independent розповів глава СБУ Василь Малюк, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, цілі варіюються від відомих фігур, таких як Віктор Медведчук, проросійський політик і кум Путіна, до звичайних громадян, які збирають інформацію про розташування українських сил.

"Десятиліттями Росія насичувала нашу країну своїми агентами в державних органах, в церквах, у військово-промисловому комплексі", - наголосив Малюк.

На тлі безпрецедентного розмаїття атак з боку Росії, СБУ довелося "повністю реорганізувати", щоб протистояти цій загрозі, додав він.

"Співробітники (СБУ. - Ред.) буквально живуть на лінії фронту. ... Наші кіберфахівці енергійно працюють вдень і вночі, щоб відбивати ворожі кібератаки", - зазначив Малюк, додаючи, що роботи в кіберпросторі "значно побільшало".

Департамент кібербезпеки повідомив раніше, що кількість зафіксованих кібератак у 2022 році потроїлася порівняно з 2021 роком. Також було зазначено, що хакерські атаки відбувались в поєднанні з ракетними ударами. СБУ заявляє, що атаки було здійснено на об'єкти енергетики, логістики, військові об'єкти, а також бази даних державних органів та інформаційні ресурси.

Малюк заявив, що незважаючи на атаки на різних фронтах, як фізичних, так і цифрових, Україна переможе. "Я, як і будь-який українець, не маю жодних ілюзій щодо Путіна та його мотивів у цій війні. ... Тому, мій меседж (йому) простий: ти ніколи не переможеш та не знищиш нас. ... Ми боремося не тільки за майбутнє України, але й за безпечне існування всього цивілізованого світу".

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