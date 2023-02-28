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Росія десятиліттями насичувала Україну агентами в держорганах, церквах та ВПК, - Малюк

медведчук,путін

Викорінення російської агентури стало основним напрямком роботи СБУ. Викрито або затримано 360 ворожих агентів.

Про це в інтерв'ю The Independent розповів глава СБУ Василь Малюк, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, цілі варіюються від відомих фігур, таких як Віктор Медведчук, проросійський політик і кум Путіна, до звичайних громадян, які збирають інформацію про розташування українських сил.

"Десятиліттями Росія насичувала нашу країну своїми агентами в державних органах, в церквах, у військово-промисловому комплексі", - наголосив Малюк.

На тлі безпрецедентного розмаїття атак з боку Росії, СБУ довелося "повністю реорганізувати", щоб протистояти цій загрозі, додав він.

"Співробітники (СБУ. - Ред.) буквально живуть на лінії фронту. ... Наші кіберфахівці енергійно працюють вдень і вночі, щоб відбивати ворожі кібератаки", - зазначив Малюк, додаючи, що роботи в кіберпросторі "значно побільшало".

Департамент кібербезпеки повідомив раніше, що кількість зафіксованих кібератак у 2022 році потроїлася порівняно з 2021 роком. Також було зазначено, що хакерські атаки відбувались в поєднанні з ракетними ударами. СБУ заявляє, що атаки було здійснено на об'єкти енергетики, логістики, військові об'єкти, а також бази даних державних органів та інформаційні ресурси.

Малюк заявив, що незважаючи на атаки на різних фронтах, як фізичних, так і цифрових, Україна переможе. "Я, як і будь-який українець, не маю жодних ілюзій щодо Путіна та його мотивів у цій війні.  ... Тому, мій меседж (йому) простий: ти ніколи не переможеш та не знищиш нас. ... Ми боремося не тільки за майбутнє України, але й за безпечне існування всього цивілізованого світу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ ініціювала 64 тис. проваджень, пов’язаних з агресією РФ проти України, - Малюк

Автор: 

росія (65829) СБУ (12912) Малюк Василь (101)


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Топ коментарі
+15
баканова прикриває його друг
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28.02.2023 11:10
+14
Коли буде заборонена і закрита російська резедентура і місце "льожки" ворога в Україні - УПЦ МП?
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28.02.2023 11:10
+14
Він реально відкрив очі мені очі, тіпи! А я навіть і не здогадувався.

Ну Єрмак з Коломойським точно не підпадають під категорію агентів Кремля, це і так ясно
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28.02.2023 11:15
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Це каже про те,що у нас десятиліттями не було проукраїнського презідента.Всі шавкі московіі.І ющ також.Вважаю,що цього разу не опустять кіци в воду. Треба розшуковати баканова і брати покази про південь Укураіни.Хто і як здали частину нашеі держави.
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28.02.2023 11:09 Відповісти
баканова прикриває його друг
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28.02.2023 11:10 Відповісти
ОП це державний орган?
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28.02.2023 11:25 Відповісти
При Порошенку вони сиділи під плінтусом і не у владі а при Зеленському повилазили, як наприклад Портнов, що втік лише з початком великої агресії.
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28.02.2023 11:32 Відповісти
От бачите.А треба було,щоб вони сиділи ні под плінтусом,а за гратами.Тоди б і Порошенко вибрали на другій термін.В тому то і річ,що половінчати діі нічого не варти.Вони нічого не коштують.
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28.02.2023 11:38 Відповісти
Він хотів всіх пересаджати,але планував це зробити на другому терміні.А реформи на третьому, а в НАТО на четвертому, а в ЄС на п'ятому...Нарід виявився якимсь нетерплячим.
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28.02.2023 11:50 Відповісти
По-перше, відкрийте Конституцію і побачите, що в нас не Президентська, а Папрламентсько-Презилдентська республіка. А по-друге у Президента не було більшості ніде, в парламенті до сотні депутатів, а для прийняття рішення портрібно 226 голосів. Коаліція, в якій були "Народний Фронт", "Батьківщина" і "Радикальна" патрії з першого дня почали ставити палки в колеса. Як він ще примудрився при такій кількості наріду 73% зробити так багато нормальних речей. Зато нарід після 2019 року побачив одні успіхи, правда в призначенні тих, кого потрібно саджати - управляти країною. До України повернулися половина її ворогів, одні сидять на бюджеті, інші займаються мародерставми. Але чому нас знову повертають до дискусії стосовно пана Порошенко, Ви ж йому дали оцінку в 2019 році і вибрали "Кінець епохи бідності", то хавайте і мовчіть, або говоріть правду.
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28.02.2023 13:17 Відповісти
Це безглузда відмовка.
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28.02.2023 13:48 Відповісти
Ви б дебіли тоді орали, що він будує диктатуру та придушує свободу слова прикриваючись війною. Певна частина вас вже це робила.
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28.02.2023 17:47 Відповісти
Це Богуслаєв під плінтусом сидів? Чи може Медведчук, який весь Київ рекламою "Українського вибору" розвішував?
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28.02.2023 12:04 Відповісти
Так богуслаєв сидів під плінтусом, свою діяльність по забезпеченню моторами російські літаки і гелікоптери розпочав після 2019 року. При Зеленстькому вибрали медведчука і його патрію в парламент і при ньому він став мільярдером. Але знову повторюся, оцінку Порошенку Ви дали в 2019 році, запитуйте про успіхи у пана Зеленського, ато і не встигните, вже пройшло 4 роки його царювання, а Ви все киваєте в бік Порошенко.
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28.02.2023 13:20 Відповісти
Щось при Порошенкові медведчук не дуже ховався під плінтусом, а процвітав і багатів.
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28.02.2023 12:46 Відповісти
Прочитайте, можливо буде ціуаво і більше не будуте писати брехню.

https://bykvu.com/ua/bukvy/statki-medvedchuka-za-prezidentstva-zelenskogo-virosli-v-21-raz/

https://glavcom.ua/news/statki-ahmetova-zrosli-mayzhe-vtrichi-a-medvedchuk-potrapiv-do-spisku-naybagatshih--754443.html
а кримільну справу проти медведчука порушили 29 січгя 2019 року, я думаю що Вам відомо хто тоді був Президентом України?

https://www.radiosvoboda.org/a/news-medvedchuk-gpu-derzhrada/29752478.html
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28.02.2023 16:13 Відповісти
"Росія десятиліттями насичувала Україну агентами в держорганах, церквах та ВПК..."-- ура, наступило прозріння!!!!!!!!!!!!!!!!! Тільки перелік пунктів насичення орківськими агентами треба значно розширити..........
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28.02.2023 11:09 Відповісти
В России живет 3 миллиона украинцев. 20% населения РФ не поддерживает Путина. 600 тыс. готовых агентов.
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28.02.2023 11:36 Відповісти
Українці живуть в Україні, а на росії хохли...
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28.02.2023 14:40 Відповісти
...а сбу в это время экономику кошмарило, продвигала в свои ряды на руководящие должности кацапскую агентуру влияния... а теперь плачутся, что тридцать лет накопычувала...
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28.02.2023 11:09 Відповісти
Коли буде заборонена і закрита російська резедентура і місце "льожки" ворога в Україні - УПЦ МП?
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28.02.2023 11:10 Відповісти
Скільки років Малюк на службі? Чому нічого не робив?
Ви блін, стремоусова і подібних «вели» з 14го року і нічого не робили. Просто справи попіднімайте з тих років, чи там можуть бути «незручні» фіо
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28.02.2023 11:10 Відповісти
При Порошенку була люстрація. Зеленський попризначав люстратів на держ посади.
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28.02.2023 11:36 Відповісти
саме Порошенко похоронив люстрацію, наприклад, Терещук О. начальник УМВС у Волинській обл потрапив під люстрацію, саме Порошенко її відмінив, призначив дану особу начальником УМВС в м. Київ, далі дану особу Порошенко призначив заступником голови Одеської ода і т.д. Це те, що на поверхні, про що після Майдану казали волиняни, але ніхто не слухав. А скільки ще люстрованих через суди поновилися і поотримували сотні тисяч гривень від держави компенсації через недолуго проведену люстрацію. І все це при Порошенку. Ця люстрація була великим обманом.
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28.02.2023 12:00 Відповісти
То я так розімію при долугому Зеленському зробили найкращу люстрацію, перейменували Адміністрацію Президента в Офіс Президента, Генеральну прокуратуру в офіс прокурора і заповнили їх виключно антимайданівцями? Всі області півдня заповнили зрадниками, які у перші дні активної фази війни зрадили Україну?
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28.02.2023 12:26 Відповісти
люстрації не було ні при кому - це був обман, крім того купу грошей 'люстровані' через суди від держави віджали
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28.02.2023 13:12 Відповісти
То я так розумію пан Зеленський все виправив і призначив самих чесних, самих "патріотитичних" баканова,наумова, татарова, подоляка, єрмака, смірнова, демченко, шкарлета...?
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28.02.2023 13:23 Відповісти
ні той, ні інший не відзначився справжнім чищенням влади і системним викриттям корупціонерів,зрадників,агентів
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28.02.2023 15:27 Відповісти
напевно, через заслабке громадянське суспільство, якому не вистачило активності у вигляді мирних акцій підштовхувати владу до правильних кроків
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28.02.2023 15:31 Відповісти
Всіх же звинувачували, залякували і погрожували. То не розхитуйте, путєн нападе, то шатун, рука кремля і т.п.
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01.03.2023 18:20 Відповісти
Та Ви шо? Хто такий стремеусов? З 2014 року були знищені фактично всі ватажки терористичних організацій "ЛДНР" не чули про захєрченко, гіві, моторилу? А де цемах? А де "вагнерівці"? Сьогодні ті, що мають це робити гарно готують відоси для єдиного марафону(можливо інша назва, бо не вмикаю телевізор вже три роки). Чому за 4 роки не закрили, СБУ ж очолював зі слів Президента, самий порядний керівник бакланов? До речі, а де бакланов і наумов?
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28.02.2023 11:36 Відповісти
Я вам того що у всіх на слуху привів для прикладу. Персонажів набагато більше, і так відомі вони з 14го року.
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28.02.2023 12:03 Відповісти
Що ви скрізь як не одного, то іншого тичете? Відповіла ж вам людина, що жоден з них нічого не робив по виявленню та ізоляції московських агентів та зрадників.
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01.03.2023 18:23 Відповісти
Як не робив? Робив! От елітний табак на Одеській митниці як "розмитнював"
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01.03.2023 18:16 Відповісти
ох, ніх. собі. не пройшло чотрьох років, яке прозріння.
бенедіктовой, хєрмаку, татарову, баканову привіт
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28.02.2023 11:11 Відповісти
Він реально відкрив очі мені очі, тіпи! А я навіть і не здогадувався.

Ну Єрмак з Коломойським точно не підпадають під категорію агентів Кремля, це і так ясно
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28.02.2023 11:15 Відповісти
Росія десятиліттями насичувала Україну агентами в держорганах, церквах та ВПК, - Малюк Джерело: Як і саме - СБУ ..
Достатньо згадати що СБУ при Овочу , і взагалі - керував колаборант і агент фсб , держзрадник - якименко .
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28.02.2023 11:15 Відповісти
При Овочі керівні посади в усіх міністерствах та відомствах, а не тільки СБУ, займали лише колаборанти, агенти ФСБ/КГБ та зрадники
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28.02.2023 11:22 Відповісти
А зараз хіба не так ?
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28.02.2023 13:08 Відповісти
Агенти ще й створювали корупційну павутину, яка роз'їдає державу.
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28.02.2023 11:15 Відповісти
не треба шукати якийсь зовнішній фактор)) українці самі себе насичують різноманітними агентами бо занадто толерантні до усіх, якщо президенту какаяразніцапіздаілізадніца то що вже казати про 73відсоткових...
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28.02.2023 11:17 Відповісти
Єдиний адекватний комент. Таке враження, наче прокацапську падаль у владу десятиліттями нам обирав кремль, а не "мудрий" нарід. Самі ж, довбойоби, за це й голосували і на президентських, і на місцевих виборах. Спершу обрали гандона кравчука, а потім їм так сподобалось жерти лайно, що й досі не можуть спинитись. З Порохом, щоправда, "прокололись". Але то, мабуть, з переляку.
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28.02.2023 11:30 Відповісти
Авжеж, "прокололись" і зразу "виправились"-знову поміняли "шило на мило".
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28.02.2023 11:59 Відповісти
Що за безглузда маячня? Як українці самі собі можуть московських агентів "насичувати"? Хто призначає цих агентів на посади? Це основна робота державних органів безпеки недопускати таких осіб на високі посади, вони всі пройшли і проходять спецперевірки.
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01.03.2023 18:30 Відповісти
Безглузда маячня у твоїй дебільній довбешці)) ти, сраний вилупок олігофрен)) пояснюю тобі недоумку на пальцях)) скільки москальської гидоти притягнув до влади президент-какаяразніца?)) а хто президента-какаяразніца обирав...?)))
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01.03.2023 23:46 Відповісти
У тебе уже безнадійна клініка.
Твій кандидат у президенти какаяразніца ходив з вивіскою - я москальський агент, не обирайте мене, якщо хочете зберегти Україну? Чия робота перевіряти всю цю наволоч кандидатів на вшивість і не допускати до реєстрації ще на передвиборчій стадії, олігофрен ти?
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02.03.2023 02:30 Відповісти
Москалю, уже, в українській не має, у ольгіно усі тупорилі як ти...
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02.03.2023 20:43 Відповісти
Єдиний аргумент, що зміг знайти.
Яке ще ольгіно? Ти мабуть порохобот. Це була робота твого "патріотичного" пороха перевіряти через своє ручне СБУ таких кандидатів як zельц і його ********, що він успішно провалив. Тепер стрілки переводиш на український народ по своїй тролячій методичці. Бачу себе взагалі семітом зобразив, мабуть високої думки про себе
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02.03.2023 22:24 Відповісти
Упир напав не на Фінляндію, ані навіть на Грузію. Він у Грузії хапнув ці два нещасні регіончики і все. Решта Грузії йому поки що не потрібна. До того ж там путіністи при владі. Фінляндія не в НАТО, можна було згадати, що вона до 1917 року належала росії. Японія - чим не мета? Армія у Японії слабка. Напав на нас. Тому що він вклав сюди бабки у різного типу прорашистів, він це робив із 2000 року. І до 2000 року кучма з рашкою в ясна лупилися. Вони влізли сюди так глибоко, що вважали, що ми їм належимо. І винні ми! Коли жінка в короткій спідниці сідає вночі до машини до трьох зеків, які везуть її в посадку - на що вона сподівається? Що вони пригостять її шашликом і відпустять додому? Так, вони ґвалтівники, але де був мозок у цієї жінки?
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28.02.2023 11:18 Відповісти
Хибна думка, що в Японії слабкі збройні сили.
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28.02.2023 11:32 Відповісти
Гарний у вас приклад. Але справа в тому, що ця "жінка в короткій спідниці" не сама сідала до машини, а саджала свою дочку. І потім з задоволенням перераховувала отримані купюри...
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28.02.2023 11:42 Відповісти
Головне, що навіть мої (а я ненавидів їх ще з 90х) прогнози щодо рашки не буди такими страшними у порівнянні з тим що відбувається зараз. Я казав що вони дебіли. Але мені рота старші закривали "не можна так, у нас спільна історія". Яка спільна?! Історія корупції, історія репресій?! Нахєра мені ця спільність. Від цього тікати треба було, а не за рюмкою верещати радянські пісні! Ну от і маємо. Момент гвалтування настав. Грузія до речі обрала точно такий шлях.
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28.02.2023 11:49 Відповісти
Пам'ятаю як крутили серіал Бригада по українськіх каналах, у відеопрокаті. О божееее який благородний цей Сашко... ой яка дружба між ними! Прославляли бандюків. Придурки. И так в усьому. У політиці, у бізнесі, в освіті....
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28.02.2023 11:52 Відповісти
Кожна діяльність (або бездіяльність) має свій результат,як не цинічно це звучить по відношенню до України і українців. Хто нам заважав приймати правильні рішення і будувати цивілізовану країну?
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28.02.2023 12:07 Відповісти
Один слуга сивковича чего стоит,развалил у херам всю экономику и продолжает действовать,вредительство медведчука было не таким разрушающим.
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28.02.2023 11:23 Відповісти
ot ne treba tut mertvechuka vidbiluvaty, kremlebot?
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28.02.2023 11:58 Відповісти
і тільки агент дєрьмак зі своєю шайкою, залишився поза підозрою, не то шоб взагалі спалілсо ))
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28.02.2023 11:29 Відповісти
Це що означає?!?
Що 73 процентів то є агенти кремля...
Якщо Ось Такого маємо
🤔🤔👽
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28.02.2023 11:31 Відповісти
Так шукаютьагентів, а їх не видно. А я маю підозру на одного. Сте - фан - чук! Коли зібрали 25000 підписів за заборону МП, то цей пан, заявив: не на часі! То хто він після цього?
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28.02.2023 11:33 Відповісти
В 2014 році 90 % особового складу управління СБУ по республіці Крим перейшли на службу до путіна. І что нам скажєт начальнік отдєла кадров ? Хфамілію в студію ! Не старого , а нинішнього , щоб знати , хто сьогодні підбирає кадри майбутніх баканових-наумових ...
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28.02.2023 11:40 Відповісти
Bozhe, neujei tol'ko sei4as dohodit?? Esh4e so vremen sovka, a mojet i so vremen Imperii, tut polno agentov, ot kriminal'nyh avtoritetov do u4enyh v nacional'noi akademii, ot policii do politikov.
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28.02.2023 11:57 Відповісти
Милованов уже сидит?
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28.02.2023 12:06 Відповісти
не могло население, завезенное со стороны, голосовать за проукраинские власти. Вначале украинцев вывезли, потом ввезли хлам кацапский.
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28.02.2023 12:17 Відповісти
Якщо владі не вистачить політичної волі заборонити РПЦ в Україні,тобто ту секту яка вперто називає себе УПЦ,то тисячні жертви в цій війні будуть даремні.Хочеться волати на всю горлянку щоб було чути з Дніпра до Ужа:НЕ МОЖНА РОБИТИ КОСМЕТИКУ В РПЦ!ТРЕБА ЇЇ ЗНИЩИТИ ЗАКОННИМ МЕТОДОМ ЩОБ ЖОДЕН ЄВРОСУД НЕ ВІДМІНИВ РІШЕННЯ!!!В цій секті сидять КДБешники в рясах ще з часів СРСР.Всі без виключення,а більш молодші вже фсбешники.Глчяньте як методично,крок за кроком вони захоплювали лаври,монастирі,історичні храми.Це з мовчазної згоди Кравчука,Кучми,Ющенка і Януковича.Зараз їх викурити звідти буде важко,але якщо ми хочемо стабільності в країні,то треба,інакше ця війна повториться через кілька років і вже буде жахливіша і руйнівніша. ДУШІТЬ НА МІСЯЦЯХ МОСПАРХАТ БЕЗ ЖАЛЮ І ГОНІТЬ ЦИХ СЕКТАНІВ В РЯСАХ З ХРАМІВ НЕЗВАЖАЮЧИ ЩО БІЛЬШІСТЬ З НИХ УКРАЇНЦІ Це Іуди які продали Україну за 30 срібників.
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28.02.2023 12:46 Відповісти
СБУ и полиция это те установы власти, которые должны быть ликвидированы. Дармоеды сидящие на шее народа Украины. В 14 году 20 тыс. полицейских перешли на сторону оккупантов. Это эти "конторы" в 22 году сдали юг Украины.
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28.02.2023 12:51 Відповісти
ОП в першу чергу !
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28.02.2023 13:07 Відповісти
Интересно, а Баканова вывезли из Украины? Венедиктову уже отправили.
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28.02.2023 12:52 Відповісти

Эта церковь почему-то избежала последних обысков. Интересно почему?
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28.02.2023 13:05 Відповісти
Не дали згоди на обшук. Хто зна що б там знайшли, якби вломились без попередження
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01.03.2023 18:38 Відповісти
⚡️Віктор #МЕДВЕДЧУК і дотепер на річницю ВІЙНИ та за підтримки #ПРОРОСІЙСЬКАГЕНТУРА в адвокатурі, яка має відкритий #РОСІЙСЬКИЙСЛІД в #НААУ #РАУ - є адвокатом України (Свідоцтво адвоката України No001, нардеп ОПЗЖ, кум Л.Ізовітової («лідер» адвокатури) і кум президента терористичної росії путіна, ЗРАДНИК України (#державназрада, сприяння тероризму, завдання шкоди економічній безпеці України, розграбування національних цінностей, допомога іноземній державі, #підривнадіяльність проти України).

В АД ИМ ХАБІБУЛЛІН

13 #хабібуллін #хабибуллин 66

#66чрн13пмлй / ом #ПМЛЙ чрн

+ Альбом #АДВОКАТУРА - #РОСІЙСЬКИЙСЛІД - #ПІДРИВАВТОРИТЕТУ #ПІДРИВНАДІЯЛЬНІСТЬ - #МЕДВЕДЧУК (свідоцтво адвоката 001) - #ІЗОВІТОВА (свідоцтво адвоката 003, #НААУ #РАУ ) - #КІВАЛОВ (свідоцтво адвоката 608) - #ПОРТНОВ (свідоцтво адвоката 340) - #КУЗЬМІН (свідоцтво адвоката 926) - #МОНТЯН (свідоцтво адвоката 793) /// Вадим Хабібуллін: https://drive.google.com/drive/folders/10cGYraC6wydee6582kKc8LoB9UJEuJ43

ПМЛЙ
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28.02.2023 14:29 Відповісти
Добавить в список: жирного пиховшека, татьяну чугаенко (с бывшего "Первого делового"), МИХАИЛА ВОЛГИНА ("плеханова")- https://www.youtube.com/@Plehanov100
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28.02.2023 20:05 Відповісти
 
 