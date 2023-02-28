Цьогоріч настав час для переговорів щодо членства України в ЄС, - Зеленський
Рік тому Україна подала заявку на вступ до ЄС та отримала статус кандидата.
Про це у Twitter повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Україна завжди була Європою, Україна завжди буде Європою. Ми вже це гарантували. Рік тому, на 5 день повномасштабної війни, Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу та отримала статус кандидата. Цього року настав час ухвалити рішення про початок переговорів про членство", - наголосив глава держави.
"Саме Україна згуртувала ЄС, як ніколи раніше. Саме Україна захищає європейські цінності для майбутніх поколінь. Це Україна, де Європа стає цілісною, вільною та мирною. Разом у боротьбі, разом у перемозі. Хай живе Європа! Хай живе свобода!" - підсумував Зеленський.
Топ коментарі
+18 Чайка Київ
показати весь коментар28.02.2023 10:48 Посилання
+17 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар28.02.2023 10:55 Посилання
+16 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар28.02.2023 10:51 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Politico:
"Зеленський не є послідовним лідером. Він багато обіцяв, але мало чого досяг. Він і досі покладається виключно на близьке коло своїх друзів. Зеленський всього лише раз зустрічався з опозицією - напочатку вторгнення. Внутрішньо політична критика зростає…
Війна ніяк не пом'якшила нетерпіння українського лідера до труднощів управління."
трьома каналамизЕрмакМарафоном, де восхваляють дорогого ЛеонідІллічаВладімірСсанича та його комуністичнупартію "слуг урода".
"...Захід наразі не може публічно критикувати українського президента, бо це вплине на настрої (їх) виборця й поставить під удар можливість нарощувати військову й фінансову допомогу нам. Але й допустити другого терміну Зеленського вони також не можуть.
І, схоже, почали замислюватися, що робити з його захмарним рейтингом і безумним українським населенням.." (Карл Волох)
І це все без підннятя зарплат, соціалок й нових робочих місць..
Наразі у нас всі держустанови верещать одне - Ви не вкурсі яка ситуація?? Країна воює!! Ну і далі теж саме з різними варіаціями вереску
Також Ольга є https://www.5.ua/polityka/zelenskyi-perepysav-svoiu-italiisku-firmu-na-sponsorku-sluhy-narodu-zmi-217121.html рідною сестрою Світлани Піщанської , "сусідки" Володимира Зеленського з Кривого Рогу, директорки його італійської компанії та за сумісництвом спонсорки "Слуги народу".
Ми чуємо: Халва! Халва! Халва!
А по факту?
Або краще викинути всю дєрьмаківщину туди... Чи на концерт кобзона... І Україна почне дихати на повні груди, і нашим партнерам не треба буде ламати голову: що з нами робити, коли армія, волонтери і патріоти - то одне, а влада - зовсім інше...
Це як бандити ходять після вбивст до церкви.
Цінічна п*тв*ра
Насіров, Риги, Коломойськи тощо...