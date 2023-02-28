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Новини Війна
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Цьогоріч настав час для переговорів щодо членства України в ЄС, - Зеленський

зеленський

Рік тому Україна подала заявку на вступ до ЄС та отримала статус кандидата.

Про це у Twitter повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Україна завжди була Європою, Україна завжди буде Європою. Ми вже це гарантували. Рік тому, на 5 день повномасштабної війни, Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу та отримала статус кандидата. Цього року настав час ухвалити рішення про початок переговорів про членство", - наголосив глава держави.

"Саме Україна згуртувала ЄС, як ніколи раніше. Саме Україна захищає європейські цінності для майбутніх поколінь. Це Україна, де Європа стає цілісною, вільною та мирною. Разом у боротьбі, разом у перемозі. Хай живе Європа! Хай живе свобода!" - підсумував Зеленський.

Читайте: Членство України в ЄС у найближчому майбутньому - реалістична мета, - Шмигаль

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) членство в ЄС (1289) Євросоюз (13616)


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Топ коментарі
+18
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Politico:
 "Зеленський не є послідовним лідером. Він багато обіцяв, але мало чого досяг. Він і досі покладається виключно на близьке коло своїх друзів. Зеленський всього лише раз зустрічався з опозицією - напочатку вторгнення. Внутрішньо політична критика зростає…
Війна ніяк не пом'якшила нетерпіння українського лідера до труднощів управління."
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28.02.2023 10:48
+17
Не допетраю ніяк, Politiko теж належить "олігарху" Порошенку, як і 5-й канал? 🤔 Якщо ж серйозно, то на Заході чудово знають, зто такий Зєлєнскій на відміну від більшості українців. Там рекламний ролик Дмитра Комарова ефекту не здобув.
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28.02.2023 10:55
+16
Та да! Одразу після перегляду закону про відбір Суддів КС. Хіба Єрмак ще не доповів?
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28.02.2023 10:51
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https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Politico:
 "Зеленський не є послідовним лідером. Він багато обіцяв, але мало чого досяг. Він і досі покладається виключно на близьке коло своїх друзів. Зеленський всього лише раз зустрічався з опозицією - напочатку вторгнення. Внутрішньо політична критика зростає…
Війна ніяк не пом'якшила нетерпіння українського лідера до труднощів управління."
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28.02.2023 10:48 Відповісти
Не допетраю ніяк, Politiko теж належить "олігарху" Порошенку, як і 5-й канал? 🤔 Якщо ж серйозно, то на Заході чудово знають, зто такий Зєлєнскій на відміну від більшості українців. Там рекламний ролик Дмитра Комарова ефекту не здобув.
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28.02.2023 10:55 Відповісти
Влада Зеленського побудована на брехні та вседозволеності. Точна копія советського союзу, з його трьома каналами зЕрмакМарафоном, де восхваляють дорогого ЛеонідІлліча ВладімірСсанича та його комуністичну партію "слуг урода".
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28.02.2023 11:01 Відповісти
дивно чому їх ще не викинули з бенятелелохотрону))) а якщо серьозно,то так,Захід знає які почвари керують Україною.І це було б пів біди,якби про це знали тільки західні політики,але про це все більше взнають прості жителі і рівень їх "здивування" росте...
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28.02.2023 14:53 Відповісти
внутрішньо політична криза як сніжний ком наростає над україною...за ванну теплу дєрмака прийде рахунок
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28.02.2023 10:56 Відповісти
Це отой "ще один камінчик" на могилу рейтингу ЗЕ.

"...Захід наразі не може публічно критикувати українського президента, бо це вплине на настрої (їх) виборця й поставить під удар можливість нарощувати військову й фінансову допомогу нам. Але й допустити другого терміну Зеленського вони також не можуть.
І, схоже, почали замислюватися, що робити з його захмарним рейтингом і безумним українським населенням.." (Карл Волох)
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28.02.2023 11:37 Відповісти
https://glavcom.ua/country/society/khvilina-movchannja-zhadajmo-lotchika-vinishchuvacha-dmitra-kolomijtsja-911090.html Хвилина мовчання: згадаймо льотчика-винищувача та Героя України Дмитра Коломійця

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28.02.2023 10:49 Відповісти
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28.02.2023 11:03 Відповісти
Царство Небесне герою...
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28.02.2023 11:12 Відповісти
Та да! Одразу після перегляду закону про відбір Суддів КС. Хіба Єрмак ще не доповів?
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28.02.2023 10:51 Відповісти
Корупцыю вже подолали так, що вже яйця по 17
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28.02.2023 10:54 Відповісти
А оселедці по 8.
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28.02.2023 10:57 Відповісти
то інше
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28.02.2023 10:59 Відповісти
З цими зеленодупими гівняко- смирново-татаровими хіба що до цугундера потрапимо, а не до ЄС. Зелі дуже хочеться стати другим )(уйлом, але щоб і Захід його вітав.
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28.02.2023 10:56 Відповісти
У Зєлєнского кумири - Ердоган, Орбан і Сі. Пуцин вже не кумир.
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28.02.2023 11:39 Відповісти
Ціни на комуналку зрівняли..залишилось ще на продукти, медицину повністю платною..

І це все без підннятя зарплат, соціалок й нових робочих місць..
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28.02.2023 10:58 Відповісти
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28.02.2023 11:20 Відповісти
Племінниця в Польщі купує свинину по 95 грн, так що з цінами вже перевищили і де наш антимонопольний комітет, хто там керує!?
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28.02.2023 13:03 Відповісти
Слідкують, щоб не нижчі в нас були...

Наразі у нас всі держустанови верещать одне - Ви не вкурсі яка ситуація?? Країна воює!! Ну і далі теж саме з різними варіаціями вереску
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28.02.2023 15:18 Відповісти
Піщанська обіймала посаду заступника голови АМКУ з вересня 2019 року, коли була призначена указом президента Володимира Зеленського. До цього була комерційним директором ТОВ "СТЕМ Інжиніринг", директором ТОВ "Закупівельні рішення", також обіймала посади в "АрселорМіттал Кривий Ріг" і ТОВ "Метінвест Холдинг".

Також Ольга є https://www.5.ua/polityka/zelenskyi-perepysav-svoiu-italiisku-firmu-na-sponsorku-sluhy-narodu-zmi-217121.html рідною сестрою Світлани Піщанської , "сусідки" Володимира Зеленського з Кривого Рогу, директорки його італійської компанії та за сумісництвом спонсорки "Слуги народу".
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28.02.2023 16:04 Відповісти
Ти обіцяв, що все зробиш для початку переговорів до кінця 2022 року. І що?
Ми чуємо: Халва! Халва! Халва!
А по факту?
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28.02.2023 11:02 Відповісти
Ну хто ж мародерів візьме в Євросоюз?
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28.02.2023 11:03 Відповісти
Вся ця зелена маячня діє тільки на інфантильних дебілоїдів.
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28.02.2023 11:04 Відповісти
А раптом хтось йому повірить?
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28.02.2023 11:18 Відповісти
Хто небудь, підкажіть: а якою країною керує це неголене ніщо? Я теж хочу так гарно жити! Не підкажете: як туди потрапить?

Або краще викинути всю дєрьмаківщину туди... Чи на концерт кобзона... І Україна почне дихати на повні груди, і нашим партнерам не треба буде ламати голову: що з нами робити, коли армія, волонтери і патріоти - то одне, а влада - зовсім інше...
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28.02.2023 11:05 Відповісти
Віслюк, на спині українського народу, хоче кварталити гроші від ЄС. Та в ЄС це знають, як і про зраду віслюка і його ОП.
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28.02.2023 11:12 Відповісти
штирить зелену мразь не на жарт
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28.02.2023 11:13 Відповісти
Вавочка, ти тупий, ілі гдє? З твоїми крадунами і кротами в ОПі не бачити нам ЄС як своїх вух. У тебе перед носом висить морковка і ти біжиш за нею. Лошара.
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28.02.2023 11:15 Відповісти
З антимайданівцями і яйцями по 17 грн. для армії під час війни в ЄС? Це не жарт?
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28.02.2023 11:16 Відповісти
Усі країни Заходу забудуть, що у нас корупцііонери при владі і погодяться на наш вступ !
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28.02.2023 11:17 Відповісти
Погоджуюся, після війни і виборів нового Президента і Верховної Ради, які і призначать європейський уряд. А це вже нежовго, всього рік. Я вірю, що Збройні Сили України виженуть ворога з нашої землі за цей короткий час і дозволять провести вибори.
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28.02.2023 11:43 Відповісти
Військові не можуть відмінити воєнний стан. Нажаль..
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28.02.2023 15:20 Відповісти
По закінченню війни відмінять люди, прості люди. І вони це зроблять, як робили весь час, коли їм хтось не подобався. А я особисто чомусь впевнений, що у цьому році ми переможемо ворога.
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28.02.2023 19:32 Відповісти
То маємо надію, а шо робити...
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28.02.2023 22:07 Відповісти
Добре щоб це не НьюВасюки...
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28.02.2023 11:24 Відповісти
Він ціми гаслами наче відбілює свою злочінну діяльность та корупцію.
Це як бандити ходять після вбивст до церкви.
Цінічна п*тв*ра
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28.02.2023 11:25 Відповісти
Моє ставлення до влади завжди було критични,але Порох теж говорив багато а робив мало,при ньому Медведчук цвів і пахнув.Дві речі які зробив Порох і ко,це церкву,і армію підняв,а все інше як було так і лишилося.Тим паче зараз ЮЖАНІНА ще й розмитнення зраділа що не підтримало більшість дармоїдів!!!
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28.02.2023 11:51 Відповісти
При всій повазі до Пороха, він так же покривав та ні звільняв злодіїв во владі
Насіров, Риги, Коломойськи тощо...
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28.02.2023 11:56 Відповісти
Порох не Бог, банк коломойського забрав, прозоро ввів( де зараз?), Декларації ввів ( де зараз?) Реформа медицини, освіти(де зараз) і так можна продовжувати,вимагав в 21 році збільшить фінансування армії і що!?
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28.02.2023 13:17 Відповісти
Politico: Иди за русским кораблём....И НИКУДА НЕ СВОРАЧИВАЙ....придурок....
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28.02.2023 11:57 Відповісти
Яке НАТО коли в Україні праве ЗЄрмак та корупція
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28.02.2023 12:01 Відповісти
Ти лайно спочатку виконай умови ЄС, а потім п#зди. З таким прогресом у тебе ще років 5 піде. А скоріш ти взагалі не в змозі їх виконати
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28.02.2023 13:18 Відповісти
С твоей зеленой воровской ОПГ и твоим куратором Ермаком нам точно не светит членство в ЕС.
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28.02.2023 13:30 Відповісти
Тупий, брехливий ублюдок
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28.02.2023 14:15 Відповісти
 
 