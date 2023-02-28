Цьогоріч настав час для переговорів щодо членства України в ЄС, - Зеленський

Рік тому Україна подала заявку на вступ до ЄС та отримала статус кандидата.

Про це у Twitter повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Україна завжди була Європою, Україна завжди буде Європою. Ми вже це гарантували. Рік тому, на 5 день повномасштабної війни, Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу та отримала статус кандидата. Цього року настав час ухвалити рішення про початок переговорів про членство", - наголосив глава держави.

"Саме Україна згуртувала ЄС, як ніколи раніше. Саме Україна захищає європейські цінності для майбутніх поколінь. Це Україна, де Європа стає цілісною, вільною та мирною. Разом у боротьбі, разом у перемозі. Хай живе Європа! Хай живе свобода!" - підсумував Зеленський.

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