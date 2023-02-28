В одному бою десантник 79-ї ОДШБр знищив 5 ворожих танків та 3 БМП. ВIДЕО
В одному бою десантник 79-ї ОДШБр 8 одиниць бронетехніки противника: 5 танків та 3 БМП.
Про це на своїй сторінці у соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис фрагментів бою.
"Днями противник вдався до масованого штурму українських позицій, в районі Мар'їнки. Утім, на заваді російським окупантам стали мужність та військова вправність десантників. Вміло застосовуючи маневр, постійно змінюючи вогневі позиції, військовослужбовець протитанкового резерву за допомогою американського протитанкового комплексу "Javelin" знищив одиниці бронетехніки, серед яких було 5 танків та 3 БМП противника. Справу довершила артилерія бригади, яка завдала потужне вогневе ураження по іншій бронетехніці противника. Крім того, влучний вогонь зі стрілецької зброї, яким десантники зустріли ворожу піхоту, не залишив противнику жодних шансів на успіх. Усього в цьому важкому бою було знищено 5 танків і 7 БМП противника", - йдеться у дописі до відео.
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Героям слава!!!
чи хтось з кварталу за них отримає???
https://www.youtube.com/watch?v=25RkFFjUIWU
А кошовий, пікалов та козловський свої ордени теж тільки після війни отримають, чи вже забрали налом... даруйте - металом?
Мабуть, без єрмака там не обійшлося, він кругом встигає, один, поперед Зеленського-Стефанчука-Шмигаля….
Моторний трудяга-завгосп.
А этому парню за такие героические дела надо присвоить звание Героя Украины.
Респект і уважуха нашому козарлюзі!
Шуби вже скінчились.
Слава Україні!
Героям Слава!
ГЕРОЙ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼‼️‼️‼️
Заслуговує на найвищу нагороду.
А так, дійсно, молодці !!
Як пізніше виявилось, насправді загальна кількість підбитих та виведених ним з ладу танків сягала 11 штук. Це німці взнали вже після нагородження з англійської брошури де ті прискіпливо робили аналіз бою та ставили німецького солдата в приклад.
Цікаво як наша влада відзначить таке досягнення нашого бійця, бо результат насправді вражає?