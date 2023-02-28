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В одному бою десантник 79-ї ОДШБр знищив 5 ворожих танків та 3 БМП. ВIДЕО

В одному бою десантник 79-ї ОДШБр 8 одиниць бронетехніки противника: 5 танків та 3 БМП.

Про це на своїй сторінці у соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис фрагментів бою

"Днями противник вдався до масованого штурму українських позицій, в районі Мар'їнки. Утім, на заваді російським окупантам стали мужність та військова вправність десантників. Вміло застосовуючи маневр, постійно змінюючи вогневі позиції, військовослужбовець протитанкового резерву за допомогою американського протитанкового комплексу "Javelin" знищив  одиниці бронетехніки, серед яких було 5 танків та 3 БМП противника. Справу довершила артилерія бригади, яка завдала потужне вогневе ураження по іншій бронетехніці противника. Крім того, влучний вогонь зі стрілецької зброї, яким десантники зустріли ворожу піхоту, не залишив противнику жодних шансів на успіх. Усього в цьому важкому бою було знищено 5 танків і 7 БМП противника", - йдеться у дописі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 79-ї ОДШБр з ПТРК Javelin знищили новітній російський танк Т-90 "Прорив". ВIДЕО

Автор: 

бойові дії (4008) Бутусов Юрій (3613) 79 окрема десантно-штурмова бригада (202)


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Топ коментарі
+82
Красень!!...
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28.02.2023 10:51
+72
ГЕРОЮ СЛАВА !!!
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28.02.2023 10:51
+61
Слава ЗСУ!. Це коли якість перевершує кількість. Так тримати
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28.02.2023 10:51
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Красень!!...
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28.02.2023 10:51 Відповісти
Я ще на початку війне писав, що танк, чи люба одиниця броні-- це мішень. Зброєю танк стає тільки при недостатності, або відсутності ПТРК.
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28.02.2023 11:19 Відповісти
А Джавелінів в нас більше, ніж танків у всьому світі. І піхота без броні - це теж мішені, тому наші і відстрілюють рашистів як у тирі
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28.02.2023 11:35 Відповісти
Ну от який же ти молодець що так писав ! (( Правда тебе чомусь військові не слухаються і просять танків , мабуть , у кацапні ПТРК закінчилися (( Часом не ти у березні писав що танки нам нінащо не потрібні , ми все байрактарами "порішаємо" ?
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28.02.2023 18:44 Відповісти
а попробуй загнать толпу кацапов своим ходом куда-то с перспективой остаться черноземом. а так - завезли, типа, безопасно и не убежит никто. а то что вообще никто не вернется, ну то еще нарожают и денег не платить - одни плюсы.
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28.02.2023 21:05 Відповісти
Відвага, відповідна зброя і вміння, в даному випадку, дали неймовірний результат. Слава Герою!
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28.02.2023 11:39 Відповісти
👍👍👍👍👍 и 👍👍👍
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28.02.2023 13:56 Відповісти
Сподіваюсь скоро привітаємо героя найвищою нагородою країни.
Героям слава!!!
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28.02.2023 19:58 Відповісти
а розрахунку цих красенів, чи хоча б йому одному, дадуть орден???
чи хтось з кварталу за них отримає???
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28.02.2023 20:13 Відповісти
ГЕРОЮ СЛАВА !!!
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28.02.2023 10:51 Відповісти
А герою все мало!
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28.02.2023 13:58 Відповісти
Слава ЗСУ!. Це коли якість перевершує кількість. Так тримати
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28.02.2023 10:51 Відповісти
Отличная работа! А вот вы только посмотрите, как копошатся опарышы! Как в дерьме.
https://www.youtube.com/watch?v=25RkFFjUIWU
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28.02.2023 10:54 Відповісти
Дуже файно!
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28.02.2023 10:57 Відповісти
А як щодо подання до нагороди? Не Кошовий із Пікаловим, звичайно, але все ж таки.
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28.02.2023 10:57 Відповісти
за восемь уничтоженных едениц бронетехники этот мужчина с джавелином в руках уже миллионер. но деньгами этими он сможет распроядится только после войны
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28.02.2023 14:15 Відповісти
Тобто Героя України він не заслужив? А гроші - лише після війни? А для придбання там якогось беспілотника або приладу нічного бачення нехай бере із своєї зарплати. Або сподівається на волонтерів... Логічно.
А кошовий, пікалов та козловський свої ордени теж тільки після війни отримають, чи вже забрали налом... даруйте - металом?
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28.02.2023 17:35 Відповісти
були буряти - а стали буріто...... 79-тці респект!....
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28.02.2023 10:58 Відповісти
Там всі так звані "русСкие"!Единственная странная страна(!),назвавшая свою национальность именем прилагательним,а не именем существительним.Пишу оркам на их понятном им собирательном языке,искуственно придуманном Ломоносовим!!!Изворотливая империя зла!
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28.02.2023 11:09 Відповісти
Багато хто казав, що джавеліни фігня. Не фігня - просто руки прямі треба мати і голову на плечах. Приклад цього бійця це наочно доводить...
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28.02.2023 11:01 Відповісти
Низький уклін героїчним Захисникам України і тобі Козаку!!
Мабуть, без єрмака там не обійшлося, він кругом встигає, один, поперед Зеленського-Стефанчука-Шмигаля….
Моторний трудяга-завгосп.
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28.02.2023 11:01 Відповісти
100% дєрьмак особисто показував кожній ракеті, куди їй летіти.
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28.02.2023 17:37 Відповісти
Это надо показывать каждый день фюреру репоедов, срущему в чемодан, чтобы это ***** знало, как воюют наши воины.. Пока ***** срет, наши герои уничтожают козломордое быдло.
А этому парню за такие героические дела надо присвоить звание Героя Украины.
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28.02.2023 11:01 Відповісти
Респект!
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28.02.2023 11:01 Відповісти
красиво... даже обгорелых кацапских задниц не осталось... вот мамка будет переживать без белой лады... как у кацапов - нет человека - нет проблемы...
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28.02.2023 11:07 Відповісти
Кто там говорил,что джавелин фигня?
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28.02.2023 11:09 Відповісти
Какошников или какой то там другой ***. Не помню
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28.02.2023 14:37 Відповісти
Рембами не народжуються, ними стають! І не в бункері під мівіну з вкраденим гранатометом...

Респект і уважуха нашому козарлюзі!
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28.02.2023 11:09 Відповісти
Слава ЗСУ !
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28.02.2023 11:10 Відповісти
Ого, нічого собі який молодець, Рембо!
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28.02.2023 11:18 Відповісти
Чудеса. Наши ребята реально терминаторы. Росне остается токо сосать!!!
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28.02.2023 11:25 Відповісти
ух як башта високо літає, це мабуть комусь шуба полетіла )
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28.02.2023 11:39 Відповісти
-- Пієльмієні!

Шуби вже скінчились.
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28.02.2023 12:03 Відповісти
або морква чи капуста, дрова чи баран. беруть що дають, бо розуміють, що з часом за ваньку нічого не отримають.
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28.02.2023 12:26 Відповісти
оце Герой, слава йому!
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28.02.2023 11:47 Відповісти
Український Герой і св. Джавеліній --- непереможна сила!

Слава Україні!

Героям Слава!
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28.02.2023 12:02 Відповісти
прямо обряд екзорцизма для русні. ось шо джавелін животворящій дєлаєт)
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28.02.2023 12:05 Відповісти
освободив освободітєлєй?)))
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28.02.2023 12:16 Відповісти
Проти Джава нєт прійома ...
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28.02.2023 12:23 Відповісти
Він без сумніву ,
ГЕРОЙ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼‼️‼️‼️
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28.02.2023 13:07 Відповісти
Оце псіханув. Завжди казав - Миколаєвськи десантники ще ті зверюги. Треба виробнику ціх комплексів предати цю інфу - хай кілька десятків нашому снайперу у подарунок, до днюхи, пришлють.
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28.02.2023 13:33 Відповісти
Так закончились попытки война ВСУ выяснить предельную дальность поражения цели из Jawelin
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28.02.2023 14:00 Відповісти
Без пафоса. Там працювала батарея наших хлопців. Одна людина не змогла б накрошить 8 одининиць ворожожої техніки. В одне місце таку пропаганду. це праця колективу, А не одного окремого героя. з повагою
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28.02.2023 14:11 Відповісти
панфіловцов ще згадайте... чи когог там ватники ліпили
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28.02.2023 14:13 Відповісти
Типа у него там в расчете был 8 джавелинов? даже я в такую уже дичь не верю как про тысячу в сутки убитых бурятов. иди в жопу ген штаб со своей брехней
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28.02.2023 14:29 Відповісти
рабортяг ловят как собак на улице. а потом вот такие сюжеты. да мы должны были уже победить. хватит. ребята. хватит. тихо воюем. в плен ****** не берем. и делаем свое дело
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28.02.2023 14:33 Відповісти
Згодний. Але стріляти міг один, а інші - готували постріли.
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28.02.2023 17:41 Відповісти
Природжений воїн🔥🔥🔥
Заслуговує на найвищу нагороду.
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28.02.2023 14:30 Відповісти
это пропоганда. там работал боевой расчет. или вы верите что один мужик принес на боевую позицию 8 тубусов джавелинов, который весит 16 кг как гиря. кароче... наши начинают перегибать палку
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28.02.2023 14:36 Відповісти
теперь помнож 16 на 8. это 128 кг. и наверняка знать что именно тогда будет там враг так это извени меня. так что готовимся к шашлыкаам
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28.02.2023 14:41 Відповісти
Може бути, бачив ще літом одну із наших позицій, то там рашисти постійно лізли і розрахунок наших бійців за місяць протистояння знищив більше десяти одиниць броні кацапні.
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28.02.2023 15:38 Відповісти
Нет. Не заслуживает. Так как много мужества ( по сравнению с пехотными боями против танков ) в данном случае нет !!!! Просто работа в тире и не более !
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28.02.2023 16:13 Відповісти
зато норм накрошили, что очень зер гуд
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01.03.2023 07:13 Відповісти
Хех ... У них у підрозділі один оператор ПТРК ?? Іншого пояснення немає.

А так, дійсно, молодці !!
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28.02.2023 16:02 Відповісти
У зелених членограїв апарати такі натреновані, що жодна танкова броня не витримує. Куди там там джавелінам...
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28.02.2023 17:44 Відповісти
У Другій світовій війні рядовий вермахту Гюнтер Хальм в бою під Єль-Аламейном підбив 7 англійських танків за що отримав відразу Залізний хрест I ступеня та Рицарський крест Залізного хреста - на той час найвища нагорода рейху. Він це зробив один бо на той час весь розрахунок його гармати був або вбитий, або поранені.
Як пізніше виявилось, насправді загальна кількість підбитих та виведених ним з ладу танків сягала 11 штук. Це німці взнали вже після нагородження з англійської брошури де ті прискіпливо робили аналіз бою та ставили німецького солдата в приклад.
Цікаво як наша влада відзначить таке досягнення нашого бійця, бо результат насправді вражає?
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28.02.2023 18:46 Відповісти
А, це коли у німців були більш вигідні позиції, і вони вперше використали 88мм зенітну гармату Flak-88 проти танків?
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28.02.2023 19:15 Відповісти
Це прямо якесь ворлд оф танкс ))) за скільки знищених танчиків там дають звання "воїн"? ))
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28.02.2023 19:11 Відповісти
Це натяк на те, що Леопард -2 ВСУ не потрібен, якщо є десантники з джавелінами? )
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28.02.2023 19:18 Відповісти
На таке можна дивитись вічно!
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28.02.2023 19:59 Відповісти
 
 