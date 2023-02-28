В одному бою десантник 79-ї ОДШБр знищив 5 ворожих танків та 3 БМП. ВIДЕО

В одному бою десантник 79-ї ОДШБр 8 одиниць бронетехніки противника: 5 танків та 3 БМП.

Про це на своїй сторінці у соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис фрагментів бою.

"Днями противник вдався до масованого штурму українських позицій, в районі Мар'їнки. Утім, на заваді російським окупантам стали мужність та військова вправність десантників. Вміло застосовуючи маневр, постійно змінюючи вогневі позиції, військовослужбовець протитанкового резерву за допомогою американського протитанкового комплексу "Javelin" знищив одиниці бронетехніки, серед яких було 5 танків та 3 БМП противника. Справу довершила артилерія бригади, яка завдала потужне вогневе ураження по іншій бронетехніці противника. Крім того, влучний вогонь зі стрілецької зброї, яким десантники зустріли ворожу піхоту, не залишив противнику жодних шансів на успіх. Усього в цьому важкому бою було знищено 5 танків і 7 БМП противника", - йдеться у дописі до відео.

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