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Призначення посла України в Грузії на фінальній стадії. Коли він поїде - питання політичного моменту, - Кулеба

кулеба

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що призначення посла України в Грузії перебуває на фінальній стадії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна". 

"Коли він поїде в Грузію - це дійсно питання буде політичного моменту, тому що присутність або відсутність посла це завжди політичний сигнал", - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону.

Міністр наголосив, що Україна зі свого боку "абсолютно нічого не зробила для того, щоб зіпсувати відносини з Грузією", а навпаки інвестувала в розвиток відносин.

"Можу сказати так: якщо відносини між українським народом і державою грузинським народом залишаються незмінно братерськими і позитивними, то щодо уряду Грузії ми цього сказати не можемо. Починаючи зі справи Саакашвілі, якого просто вбивають, потрібно називати речі своїми іменами... і завершуючи загалом ставленням грузинського уряду до РФ. Є питання, є проблеми, але у нас достатньо каналів комунікації з ними для підтримки зв'язку і намагатися вирішувати проблеми", - зазначив Кулеба.

Також читайте: Президентка Грузії Зурабішвілі: Саакашвілі не звільнять навіть з моїм помилуванням

Автор: 

Грузія (1852) посол (1108) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+10
У Олесі Іващук знайшлася подруга, яку теж потрібно пристроїти?
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28.02.2023 11:11
+4
Кулеба, завершуй позоритися з призначеннями послів. Самому не огидно?
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28.02.2023 11:14
+3
Як скаже єрмак, тоді і пошлемо посла. Поки що не каже - дуже зайнятий послицею в Болгарії.
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28.02.2023 11:51
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Сааакашвіллі призначте, і хай бісяться, кацапскі зелені грузини
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28.02.2023 11:02 Відповісти
Цого нн можна. Він може війну оголосити.
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28.02.2023 11:04 Відповісти
кому? лікарняній кухні? не розумію досі що в ньому так всім подобається,типу одеську митницю розїбав,по "безпрєдєлу" тобто його діяльність юридично не придатна для суду,він шкідник,не більше і крутий популіст.
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28.02.2023 15:00 Відповісти
😊 Це сарказм. Я не пишу про Саакпшвілі поганого лише ьому, що йому зараз і справді дуже зле. Це не в Україні у Карлсона бавитись.
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28.02.2023 15:06 Відповісти
У Олесі Іващук знайшлася подруга, яку теж потрібно пристроїти?
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28.02.2023 11:11 Відповісти
так є подружка Саакашвілі - депутатка, забув фамілію
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28.02.2023 11:33 Відповісти
Та потерпіть ще рік, тоді призначимо послів і в Грузію, і в Болгарію, Китай та інші країни.
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28.02.2023 11:13 Відповісти
Кулеба, завершуй позоритися з призначеннями послів. Самому не огидно?
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28.02.2023 11:14 Відповісти
Дурошлёп !
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28.02.2023 11:14 Відповісти
ну все верно - это же не слесарь-сантехник - туда кого попало не назначишь. а министром, или послом - кого угодно можно.
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28.02.2023 11:28 Відповісти
Як скаже єрмак, тоді і пошлемо посла. Поки що не каже - дуже зайнятий послицею в Болгарії.
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28.02.2023 11:51 Відповісти
Затамувавши подих, чекаємо з нетерпінням!
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28.02.2023 12:55 Відповісти
Мабуть усі сексологіні на сьогодні зайняті, немає кого призначати.
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28.02.2023 13:03 Відповісти
Пішліть безумну - бо внеї давно сексу не було - а так може якйсь і буде.
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28.02.2023 13:55 Відповісти
 
 