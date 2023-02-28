Призначення посла України в Грузії на фінальній стадії. Коли він поїде - питання політичного моменту, - Кулеба
Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що призначення посла України в Грузії перебуває на фінальній стадії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Коли він поїде в Грузію - це дійсно питання буде політичного моменту, тому що присутність або відсутність посла це завжди політичний сигнал", - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону.
Міністр наголосив, що Україна зі свого боку "абсолютно нічого не зробила для того, щоб зіпсувати відносини з Грузією", а навпаки інвестувала в розвиток відносин.
"Можу сказати так: якщо відносини між українським народом і державою грузинським народом залишаються незмінно братерськими і позитивними, то щодо уряду Грузії ми цього сказати не можемо. Починаючи зі справи Саакашвілі, якого просто вбивають, потрібно називати речі своїми іменами... і завершуючи загалом ставленням грузинського уряду до РФ. Є питання, є проблеми, але у нас достатньо каналів комунікації з ними для підтримки зв'язку і намагатися вирішувати проблеми", - зазначив Кулеба.
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