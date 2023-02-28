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Новини Війна
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Нейтральність у війні РФ проти України неможлива ні для Японії, ні для будь-якої іншої країни, - посол Мацуда

мацуда

У війні Росії проти України нейтральність неможлива ні для Японії, ні для будь-якої іншої країни, де б вона не знаходилася.

Про це заявив посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами дипломата, наразі для Японії і України стало набагато очевиднішим, що обидві країни мають багато спільних викликів і спільних інтересів, а наш спільний сусід Росія - це одна з багатьох проблем, з якими доводиться мати справу нині і доведеться в майбутньому.

"Від першого дня цієї (російської. - ред.) агресії наш прем’єр-міністр задав тон, як у цьому розрізі виглядатиме японська політика. Те, що відбувається зараз із Україною, рано чи пізно могло б статися зі Східною Азією, тому, звичайно, нейтральність неможлива ні для Японії, ні для будь-якої іншої країни, де б вона не знаходилася. Також не можна продовжувати політику business as usual, далі маючи справи з Росією", - наголосив посол.

Мацуда наголосив, що Японія веде дуже чітку санкційну політику щодо Росії.

"У нас є санкційний пакет проти росії, і зараз оголошуємо новий пакет санкцій. Ми також активно долучаємося до фінансової, бюджетної, гуманітарної, технічної підтримки та військової небойової підтримки України, і тісно взаємодіємо з Глобальним Півднем і з країнами, які ще не визначилися зі своєю позицією", - сказав дипломат.

Мацуда відзначив, що недавнє голосування в ООН за українську резолюцію засвідчило, що міжнародна підтримка України залишається сильною.

"Тому ми переконані, що підтримка Японією України – це правильна справа, і ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно", - підсумував посол Японії в Україні.

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японці знають толк в війнах.
1905й - бум і нема кацапського флоту....
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28.02.2023 11:05 Відповісти
Ти що бiлорус? знатися · розумітися у вйнi
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28.02.2023 11:16 Відповісти
а біс його знає хто там по крові погуляв.
монголи, поляки ну a і діди не кожну ніч спали...
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28.02.2023 11:21 Відповісти
судячі по "вйні" ви японець!
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28.02.2023 11:27 Відповісти
как там тойота....?... никак не может уйти из расеи.....
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28.02.2023 11:06 Відповісти
В.они створили слєпой траст)
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28.02.2023 11:11 Відповісти
Дякуємо
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28.02.2023 11:08 Відповісти
Ви ж хотіли Курили -- забираите .
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28.02.2023 11:19 Відповісти
Было бы неплохо отгрызать лапы медведю одновременно с двух сторон.
Чтобы Герасимов с Суровикиным разорвались пополам.
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28.02.2023 12:27 Відповісти
 
 