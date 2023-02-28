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Новини Війна
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Питання до влади про Бучу, Ірпінь та Маріуполь будуть виникати постійно, - волонтерка Ярова

ярова

Українці не були попереджені про вторгнення росіян, частина не встигли евакуюватися і загинули. Влада мала інформацію заздалегідь, але не озвучувала.

Про це в ефірі Еспресо заявила волонтерка Дана Ярова, передає Цензор.НЕТ.

"Те, що відбулося в Київській області, Маріуполі - жахи, але хтось повинен за це відповідати. Життя людей, які не змогли евакуюватися і загинули тільки тому, що не було інформації про те, що наступ іде. Зараз у нас війна, але ці питання потребують відповіді", - зазначила вона.

Також Ярова додала, що епізод 2014 року відрізняється від широкомасштабної війни тим, що сьогодні найбільше страждає цивільне населення. Влада повинна бути готова відповідати на питання про жахи в містах, які не встигли покинути українці через брак інформації.

Також читайте: Росія буде стурбована вибухами у Маріуполі, - британська розвідка

Автор: 

Ірпінь (358) Маріуполь (3243) волонтери (1339) Буча (542)


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Топ коментарі
+46
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28.02.2023 11:38
+40
Чонгар, вагнерівці... Про це треба постійно нагадувати. І нехай розуміють, що вибаченнями вони не відкупляться (до речі, навіть вибачень поки не чутно). Всілякі безуглі з рєзніковими повинні знати, що "я нє знал, мєня падставілі" не проконає!
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28.02.2023 11:47
+36
А також про Ізюм, Бородянку, Херсон... і т.д.
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28.02.2023 11:40
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Впевнений що в майбутньому будуть цивільні судові позови ,адже до наших посадовців легше буде дістатися ніж до кацапів які вийшли з усіх міжнародних конвенцій.
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28.02.2023 14:08 Відповісти
Кілька місяців по всім телеканалам , інтернетам і де тільки можливо обговорювалась , що буде війна. Як підготуватись, про тривожну валізку і так далі. Мабуть тільки ідіоти не розуміли чи не хотіли розуміти, що це неминуча реальність (і я зараз не про владу, а про громадян). А на 100 відсотків з гарантією не знав ніхто , тому не треба кивати на інших, якщо Ви самі вперто не хотіли сприймати реалії...
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28.02.2023 16:35 Відповісти
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