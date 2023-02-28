Питання до влади про Бучу, Ірпінь та Маріуполь будуть виникати постійно, - волонтерка Ярова

Українці не були попереджені про вторгнення росіян, частина не встигли евакуюватися і загинули. Влада мала інформацію заздалегідь, але не озвучувала.

Про це в ефірі Еспресо заявила волонтерка Дана Ярова, передає Цензор.НЕТ.

"Те, що відбулося в Київській області, Маріуполі - жахи, але хтось повинен за це відповідати. Життя людей, які не змогли евакуюватися і загинули тільки тому, що не було інформації про те, що наступ іде. Зараз у нас війна, але ці питання потребують відповіді", - зазначила вона.

Також Ярова додала, що епізод 2014 року відрізняється від широкомасштабної війни тим, що сьогодні найбільше страждає цивільне населення. Влада повинна бути готова відповідати на питання про жахи в містах, які не встигли покинути українці через брак інформації.

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