Пєсков про закриття повітряного простору над Санкт-Петербургом: Повна інформація щодо цього у Путіна
Речник Путіна Дмитро Пєсков не розкрив причини, з яких закривали повітряний простір над Санкт-Петербургом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"Пєсков не став розкривати причини закриття повітряного простору над Петербургом", - пише видання.
Водночас він запевнив, що у Путіна повна інформація щодо цього.
Нагадаємо, 28 лютого у Санкт-Петербурзі через невідомий об’єкт у повітрі закривали аеропорт.
Топ коментарі
+38 Перехватчик
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+24 mrSmith
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От і всі причини.
А это еще похлеще
Але так, Ви праві, нічого такого на болотах не станеться.
Москалики, запасайтесь вазеліном.