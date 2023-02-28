Пєсков про закриття повітряного простору над Санкт-Петербургом: Повна інформація щодо цього у Путіна

Речник Путіна Дмитро Пєсков не розкрив причини, з яких закривали повітряний простір над Санкт-Петербургом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Пєсков не став розкривати причини закриття повітряного простору над Петербургом", - пише видання.

Водночас він запевнив, що у Путіна повна інформація щодо цього.

Нагадаємо, 28 лютого у Санкт-Петербурзі через невідомий об’єкт у повітрі закривали аеропорт.

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