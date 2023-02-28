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Пєсков про закриття повітряного простору над Санкт-Петербургом: Повна інформація щодо цього у Путіна

пулково

Речник Путіна Дмитро Пєсков не розкрив причини, з яких закривали повітряний простір над Санкт-Петербургом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Пєсков не став розкривати причини закриття повітряного простору над Петербургом", - пише видання.

Водночас він запевнив, що у Путіна повна інформація щодо цього.

Нагадаємо, 28 лютого у Санкт-Петербурзі через невідомий об’єкт у повітрі закривали аеропорт.

Читайте: Аспірант у Петербурзі розбив вікно військкомату й написав на стіні "Хватит убивать". Його затримали

Автор: 

Пєсков Дмитро (1676) росія (65829) Санкт-Петербург (278)


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Топ коментарі
+38
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28.02.2023 11:55
+24
Просто хтось обісрався.
От і всі причини.
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28.02.2023 11:54
+11
Амінь
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28.02.2023 11:56
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Просто хтось обісрався.
От і всі причини.
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28.02.2023 11:54 Відповісти
Чекають Бавовнятко.
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28.02.2023 11:54 Відповісти
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28.02.2023 11:55 Відповісти
Амінь
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28.02.2023 11:56 Відповісти
«Граждане России! Братья и сёстры! К вам обращаюсь я , друзья мои! В очередной раз коварный Запад нанёс нам подлый удар в спину! Пока мы боролись с поднявшим голову нацизмом в Украине, страны НАТО непрерывно поставляли бендеровцам оружие, науськивая их на наши войска, пришедшие, чтобы освободить братьев-украинцев от нацистского засилья киевской хунты Кроме того, они натравили на нас весь мир и организовали экономическую блокаду нашей великой Родины В результате мы понесли не только невосполнимые военные, но и экономические потери, из-за которых содержание восточных регионов нашей страны легло непосильным бременем на государственный бюджет Россия не в состоянии содержать отдельные восточные регионы и вынуждена передать их в долгосрочную аренду нашему давнишнему другу и соседу - Китайской Народной Республике Желающим вернуться на свою историческую Родину будут предоставлены земельные участки для поселения в европейской части России Пенза, Кострома и Мордовия ждут ваши трудолюбивые руки! И я вам говорю «Добро пожаловать!» на историческую Родину!!!»
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28.02.2023 12:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ATqBq8LNshQ&t=1s https://www.youtube.com/watch?v=ATqBq8LNshQ&t=1s

А это еще похлеще
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28.02.2023 13:25 Відповісти
ta ne bude tam povstannya, mankruty na te i mankruty - ideal'ni raby.
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28.02.2023 12:04 Відповісти
"громадянську війну і повбивати один одного" -- то було б дуже добре!
Але так, Ви праві, нічого такого на болотах не станеться.
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28.02.2023 12:20 Відповісти
Чому? Як раз все до того і йде - поразки на фронті, величезна кількість неконтрольованої зброї та людей, які можуть та мають велике бажання її застосувати, хаос в управлінні державою, ******* населення тощо
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28.02.2023 13:11 Відповісти
Так, населення-то *******, але без почуття гідності й дуже боягузливе до своєї влади.
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28.02.2023 14:11 Відповісти
Трєвожно
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28.02.2023 11:55 Відповісти
И это здОрово!!!
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28.02.2023 12:16 Відповісти
Пора уже в питорбурх сахарок завозить...
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28.02.2023 12:31 Відповісти
Принесли чемоданчиків більше щоб постав від страху? Все по плану дв ********??
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28.02.2023 11:55 Відповісти
повна валіза
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28.02.2023 11:56 Відповісти
. Я ж казав на сусідній гілці - піськов грає роль придворного дурачка , який нічого не знає , нічого не розуміє , і взагалі він живе десь на іншій планеті ,, - спрашівай-тє у путіна , карочє .
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28.02.2023 11:58 Відповісти
пуцин жа пультом РЛС сидів? 😮
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28.02.2023 11:58 Відповісти
Або то пуцинова кукушка літала. 😊
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28.02.2023 12:00 Відповісти
Наврядчи, воно більше по рязанському цукру.
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28.02.2023 12:02 Відповісти
- Спрасітє у путіна, - відповів пєсков.
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28.02.2023 11:59 Відповісти
игра...сейчас выползет любитель алкоголя и уточек,и будет мычать про ядрёную бимбу
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28.02.2023 12:00 Відповісти
oi, nichogo tam ne bulo, abo sami zapustyli... yak zavjdy pugaut' svoih plebeiv, typu dyvit'sya, zlobni banderivci, a my bidni nesh4asni, na nas napadaut', ale putin molodec', litaky pidnyav - vsih plebeiv zahystyv! ura putinu!
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28.02.2023 12:02 Відповісти
П ісюн?
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28.02.2023 12:07 Відповісти
Схоже вантус вже не справляється зі своїми прямими обовязками... Забагато лайна навіть для нього))
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28.02.2023 12:07 Відповісти
злякались білоруських партизан? )))
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28.02.2023 12:07 Відповісти
Объект:
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28.02.2023 12:08 Відповісти
Китайський шар розвідник принесло вітром, вітер він такий, куди хоче, туди і дує
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28.02.2023 12:12 Відповісти
Так хто там в кого речнік-скврєчнік?! Шо ж воно нє хера не знає, "спрасітє папу".... Чувак, тебе брехать наймали, хватку тіряєшь.
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28.02.2023 12:15 Відповісти
В Белгороде вчера тоже какой то НЛО прилетел...
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28.02.2023 12:24 Відповісти
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28.02.2023 12:26 Відповісти
Була пропозиція Пітер віддати фінам , бо він на фінском заливе стоить
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28.02.2023 12:31 Відповісти
Мабуть йому заборонили нести "пургу".
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28.02.2023 12:37 Відповісти
Ранiше Пiсков (наголос на перший склад) валив все на мiноборони...
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28.02.2023 12:40 Відповісти
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28.02.2023 13:02 Відповісти
А я знаю, що то було! Точніше, https://mrakopedia.net/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B0 хто .
Москалики, запасайтесь вазеліном.
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28.02.2023 13:03 Відповісти
Послушать любого ***********, так этот их тупой плешивый старпер-сморчок у них и жнец и швец и на кожаных флейтах Си и Реджепа игрец и на лабутенах ходец, за амфорами нырец, на пони ездец, тюльки ловец, в чаймадан срец и ваше он всЯму миру пЯзд..ц
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28.02.2023 13:19 Відповісти
...а ще "зі стєрхамі лєтунєц".
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28.02.2023 13:32 Відповісти
Песков: "Полный чемодан от этого у Путина!" 👜
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28.02.2023 13:51 Відповісти
Готовимся услышать сказочную историю)
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28.02.2023 14:48 Відповісти
 
 