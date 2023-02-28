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Унаслідок війни в Україні загинуло більш ніж 8100 цивільних, зокрема понад 450 дітей, - ООН

сєверодонецьк,цвинтар

Від 24 лютого 2022 року по 26 лютого 2023 року серед цивільного населення України зафіксовано 8101 випадок смерті, а 13 479 осіб зазнали поранень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV, про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ).

За інформацією УВКПЛ, серед убитого цивільного населення:

  • 3584 чоловіки
  • 2127 жінок
  • 256 хлопчиків
  • 201 дівчинка
  • також 31 дитина і 1902 дорослих, стать яких ще не відома.

З 1 по 26 лютого УВКПЛ ООН зафіксувало 123 випадки загибелі і 402 — поранення цивільних в Україні.

УВКПЛ наголошує, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, було відкладено, а багато звітів все ще очікують підтвердження.

Зокрема, це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька область), Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька (Луганська область), де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення.

Як зазначається, більшість зареєстрованих втрат серед цивільного населення були спричинені використанням вибухової зброї з великою дальністю дії, включаючи обстріли з важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ракет і авіаударів.

Також читайте: Російське вторгнення в Україну спричинило наймасовіші порушення прав людини, - генсек ООН Гутерріш

Автор: 

діти (5127) ООН (3365) Україна (5949) жертви (1810)


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Для чего это пишут?летом еще писали-500+детей
Через пару месяцев-425
Еще через полгода-475
Теперь-450
Жителей только в Мариуполе погибло более 100тыс
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28.02.2023 12:16 Відповісти
На Западе у людей тонкая психическая организация, цифра 100 тысяч может вызвать депрессию.
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28.02.2023 12:22 Відповісти
Суцільне сцяння в очі. Чого тільки Маріуполь вартує. Влада клованів.
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28.02.2023 12:20 Відповісти
комісар вказує тільки задокументовані жертви,Марік додадуть тільки після деокупації,не треба нервувати.Ви краще задумайтесь чого квартальна сволота мовчить скількох вояків ми втратили,бо може виявитись що цивільні то буде не сама велика цифра...
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28.02.2023 22:37 Відповісти
дело Хуга живьот
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28.02.2023 12:26 Відповісти
При тщательном сравнении количество оставшихся в живых жителей того же Мариуполя с предвоенным количеством, упомянутую цифру можно будет умножить на 5 или 6.
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28.02.2023 12:59 Відповісти
Вы ошиблись! На 15 или 16!
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28.02.2023 13:06 Відповісти
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28.02.2023 13:16 Відповісти
 
 