Унаслідок війни в Україні загинуло більш ніж 8100 цивільних, зокрема понад 450 дітей, - ООН

Від 24 лютого 2022 року по 26 лютого 2023 року серед цивільного населення України зафіксовано 8101 випадок смерті, а 13 479 осіб зазнали поранень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV, про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ).

За інформацією УВКПЛ, серед убитого цивільного населення:

3584 чоловіки

2127 жінок

256 хлопчиків

201 дівчинка

також 31 дитина і 1902 дорослих, стать яких ще не відома.

З 1 по 26 лютого УВКПЛ ООН зафіксувало 123 випадки загибелі і 402 — поранення цивільних в Україні.

УВКПЛ наголошує, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, було відкладено, а багато звітів все ще очікують підтвердження.

Зокрема, це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька область), Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька (Луганська область), де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення.

Як зазначається, більшість зареєстрованих втрат серед цивільного населення були спричинені використанням вибухової зброї з великою дальністю дії, включаючи обстріли з важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ракет і авіаударів.

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