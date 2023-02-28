На Київщині вже відновлено понад 10 600 об’єктів, пошкоджених унаслідок війни, - КОВА

У Київській області вже відновлено понад 10 600 об’єктів, пошкоджених через ведення бойових дій на території регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Після деокупації пристоличного регіону вже відновлено повністю 6 775 об’єктів. Ще понад 3 900 об’єктів відновлено частково, але забезпечено життєдіяльність. Мова йде про об’єкти житлового фонду, освітні заклади, об’єкти соціальної сфери та заклади охорони здоров’я.

Наразі вже завершені ремонти 5 789 багатоквартирних будинків та приватних домогосподарств. Також частково відновлено 3 587 об’єктів житлового фонду. Серед іншого проведено роботи і з повного відновлення 158 закладів загальної середньої та дошкільної освіти. Крім того, протягом усього періоду відновлено 86 закладів охорони здоров’я, що були пошкоджені внаслідок ведення бойових дій.

"Відбудова області є пріоритетом. Ми на постійному зв’язку з територіальними громадами, аби розуміти їхні потреби та вирішувати проблематику на місцях. Для відбудови залучаємо всі можливі джерела фінансування - не лише кошти з державного та місцевих бюджетів, а й міжнародних фондів та організацій. Адже найголовніше - повернути людей до своїх домівок", - зазначив заступник голови Київської ОВА Микола Бойко.

Загалом у Київській області налічується понад 27 тисяч пошкоджених об’єктів внаслідок російської збройної агресії. Ця кількість змінюється через постійні повітряні атаки ворога. Найбільше пошкоджено об’єктів житлової інфраструктури - більше ніж 24 тисячі.

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