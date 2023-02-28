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Прем’єрка Фінляндії Марін: Що швидше ми надамо Україні важке озброєння, то швидше закінчиться війна

марін

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін переконана, що повномасштабна війна закінчиться швидше, якщо Україна своєчасно отримає озброєння в необхідній кількості.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це вона сказала на спільному брифінгу з генсеком НАТО у Гельсінкі.

"Ми зробили багато кроків уперед, якщо говорити про військову допомогу України. І я дуже рада, що зараз ми співпрацюємо тісніше, аби надати Україні більше важкої зброї… Це дуже добре. Ми повинні підтримувати Україну так довго, наскільки це потрібно. Вони також потребують більше важкого озброєння. Що швидше та раніше ми можемо надати їм більше важкого озброєння, то швидше війна закінчиться", - заявила Марін.

Глава фінського уряду окремо підкреслила, що майбутнє України - у складі ЄС і НАТО.

Також читайте: Путін та інші винні у воєнних злочинах в Україні будуть притягнуті до відповідальності, - прем’єрка Фінляндії Марін

Автор: 

зброя (7505) Україна (5949) Фінляндія (1324) Марін Санна (31)


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Топ коментарі
+4
Всі все знають - але дають дозовано .
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28.02.2023 12:57
+3
База. Але чомусь всі про це тільки говорять. Якби весною минулого року все дали, війна б вже закінчилася.
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28.02.2023 13:03
+1
Це я про західних политиків - про презіденток Фінляндії, Словаччіни і т д . Українцам теж потрібно звикати частіше змінювати владу, а не жити усе життя під брежневими
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28.02.2023 13:29
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Ніби я не знаю.
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28.02.2023 12:54 Відповісти
Всі все знають - але дають дозовано .
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28.02.2023 12:57 Відповісти
База. Але чомусь всі про це тільки говорять. Якби весною минулого року все дали, війна б вже закінчилася.
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28.02.2023 13:03 Відповісти
Потібно захищатись тим, що є і не здавати територію, утримуючи їх до останнього доки це можливо та доцільно і наш спротив переконував і переконуватими партнерів надавати більше зброї
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28.02.2023 13:04 Відповісти
А хіба зараз не так? Але це не може бути нескінченно без суттєвої зброї.
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28.02.2023 13:21 Відповісти
Взагалі то років триста це все продовжується за великим рахунком, а може ще й з часів монгольського іга і ми століттями живемо боротьбою за нашу волю, бо просто не можем жити інакше та стати на коліна перед кацапами. А ось західна зброя може покласти кіенць цій багатовічінй боротьбі і з нею ми здобудемо останочну перемогу над імперією зла
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28.02.2023 13:29 Відповісти
Молоде покоління политиків не таке дурне, як старі
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28.02.2023 13:06 Відповісти
Це Ви про Квартал-95?
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28.02.2023 13:14 Відповісти
Це я про західних политиків - про презіденток Фінляндії, Словаччіни і т д . Українцам теж потрібно звикати частіше змінювати владу, а не жити усе життя під брежневими
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28.02.2023 13:29 Відповісти
Квартал то окрема гілка блазнів-політиків.
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28.02.2023 14:18 Відповісти
Діду, Квартал рулить Україною. Тою Україною, котру він публічно зневажав і обпльовував зі сцени. А що на це ґої-укрАінцы? Ані балдєют і роблять собі тату юзіків на цицьках...
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28.02.2023 14:32 Відповісти
Так, рулить і мені знається, що ми не позбавимся цієї зеленої шобли.
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28.02.2023 16:55 Відповісти
І ця жінка не генерал.
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28.02.2023 14:16 Відповісти
как всегда Санна Марин на высоте!

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28.02.2023 14:37 Відповісти
і дала три танки, ну да, так ми швидко цю війну закінчемо, десь в районі Чопу й Піщі
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28.02.2023 15:07 Відповісти
 
 