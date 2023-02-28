Прем’єрка Фінляндії Марін: Що швидше ми надамо Україні важке озброєння, то швидше закінчиться війна

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін переконана, що повномасштабна війна закінчиться швидше, якщо Україна своєчасно отримає озброєння в необхідній кількості.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це вона сказала на спільному брифінгу з генсеком НАТО у Гельсінкі.

"Ми зробили багато кроків уперед, якщо говорити про військову допомогу України. І я дуже рада, що зараз ми співпрацюємо тісніше, аби надати Україні більше важкої зброї… Це дуже добре. Ми повинні підтримувати Україну так довго, наскільки це потрібно. Вони також потребують більше важкого озброєння. Що швидше та раніше ми можемо надати їм більше важкого озброєння, то швидше війна закінчиться", - заявила Марін.

Глава фінського уряду окремо підкреслила, що майбутнє України - у складі ЄС і НАТО.

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