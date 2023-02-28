Захист України посилюється новими засобами, очікуємо додаткові батареї та ракети до NASAMS, - Ігнат

Для захисту усієї України, а не лише енергетичної інфраструктури, використовують нові засоби.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяINFORM.

"Ми очікуємо на постачання нових зенітних ракетних систем. Це додаткові батареї та ракети до NASAMS. Це дуже потужні речі, ви знаєте, як вони працюють, зокрема на Київщині, скільки збивають і ракет, і "шахедів". Очікуємо на Patriot та SAMP/T, які здатні працювати по балістичних ракетах. Крім того, українська енергетика зазнає етапу трансформації: оновлення та модернізації. Нам допомагають західні партнери в енергетичному секторі робити її більш сучасною, більш стійкою до викликів та загроз", - зазначив Ігнат.

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