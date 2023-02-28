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Новини Агресія Росії проти України
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Захист України посилюється новими засобами, очікуємо додаткові батареї та ракети до NASAMS, - Ігнат

nasams

Для захисту усієї України, а не лише енергетичної інфраструктури, використовують нові засоби.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяINFORM.

"Ми очікуємо на постачання нових зенітних ракетних систем. Це додаткові батареї та ракети до NASAMS. Це дуже потужні речі, ви знаєте, як вони працюють, зокрема на Київщині, скільки збивають і ракет, і "шахедів". Очікуємо на Patriot та SAMP/T, які здатні працювати по балістичних ракетах. Крім того, українська енергетика зазнає етапу трансформації: оновлення та модернізації. Нам допомагають західні партнери в енергетичному секторі робити її більш сучасною, більш стійкою до викликів та загроз", - зазначив Ігнат.

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Автор: 

ППО (3257) Повітряні сили (2726) Ігнат Юрій (797) NASAMS (41)


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Топ коментарі
+1
Сила.
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28.02.2023 12:56
+1
ну от чому відразу троль як я питаю за адеватну ціну?
резніков бере 17 за кіло, я питаю за 15 за кубометр?
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28.02.2023 13:14
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Сила.
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28.02.2023 12:56 Відповісти
на себе в зеркало глянь, курносий
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28.02.2023 13:11 Відповісти
насчет курв і носа це до тебе мелочний
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28.02.2023 13:13 Відповісти
де ти "курв" в моїх дописах побачив? - в тебе глюки?
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28.02.2023 13:16 Відповісти
лапоть так тиж і е за уралом гетьман для украінців.
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28.02.2023 13:14 Відповісти
ну от чому відразу троль як я питаю за адеватну ціну?
резніков бере 17 за кіло, я питаю за 15 за кубометр?
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28.02.2023 13:14 Відповісти
За літр
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28.02.2023 13:16 Відповісти
це наступна фаза, дайте поляцьким кіло видохнути
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28.02.2023 13:17 Відповісти
*подоляцьким
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28.02.2023 13:21 Відповісти
бач пробило мову згадав..по 17 так по 17. і не применшуй заслуги мародера.
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28.02.2023 13:16 Відповісти
та боже спаси...
превеличнюю сталевояйцевого!
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28.02.2023 13:19 Відповісти
 
 