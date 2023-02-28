В окупованому Криму почали роздавати землю поліцейським, щоб вони виконували накази про репресії, - Центр національного спротиву
Роздачею землі російські загарбники платять своїм посіпакам за вірність й беззаперечне виконання наказів щодо репресій місцевого населення, зокрема кримських татар.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
"Окупаційна влада, аби заохотити поліцаїв, почала роздавати їм землі в тимчасово окупованому Криму. Таким чином поліцаям платять за вірність й беззаперечне виконання наказів щодо репресій місцевого населення, зокрема кримських татар", - йдеться в повідомленні.
Також окупанти хочуть почати роздавати землю росгвардійцям і на інших окупованих територіях.
У Центрі національного спротиву зазначають, що усі видані земельні акти не мають юридичної сили й після деокупації півострова землі будуть повернуті Українській державі або законним власникам.
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