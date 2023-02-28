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Новини Окупація Криму
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В окупованому Криму почали роздавати землю поліцейським, щоб вони виконували накази про репресії, - Центр національного спротиву

крим

Роздачею землі російські загарбники платять своїм посіпакам за вірність й беззаперечне виконання наказів щодо репресій місцевого населення, зокрема кримських татар.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Окупаційна влада, аби заохотити поліцаїв, почала роздавати їм землі в тимчасово окупованому Криму. Таким чином поліцаям платять за вірність й беззаперечне виконання наказів щодо репресій місцевого населення, зокрема кримських татар", - йдеться в повідомленні.

Також окупанти хочуть почати роздавати землю росгвардійцям і на інших окупованих територіях. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росгвардійцям, що "відзначилися" на війні проти України, безплатно надаватимуть землю в Криму, - розпорядження Путіна

У Центрі національного спротиву зазначають, що усі видані земельні акти не мають юридичної сили й після деокупації півострова землі будуть повернуті Українській державі або законним власникам.

Автор: 

земля (1685) Крим (14183) окупація (6739)


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А при бандерах було все навпаки.
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28.02.2023 13:17 Відповісти
А на Курилах не роздають?
Японія офіційно висунула https://www.dialog.ua/ukr/world/268808_1677522900 територіальні претензії РФ
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28.02.2023 13:18 Відповісти
зразу по метру на два..і копать поглубже. шоби десяток ліг
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28.02.2023 13:20 Відповісти
 
 