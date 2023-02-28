У Мачулищі прилітав Іл-76, ймовірно, із деталями для пошкодженого А-50, - "Беларускі Гаюн"
На військовий аеродром "Мачулищі" у Білорусі прилітали два військово-транспортні борти з центру обслуговування літаків дальнього радіолокаційного стеження.
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.
"Увечері 26 лютого на аеродром "Мачулищі" прилетіли військово-транспортні літаки Іл-76 (RF-86843) та Ан-26 ВКС РФ. І вже вранці 27 лютого Іл-76 відлетів на аеродром "Іваново-Північний" до РФ. Цікаво, що літаки прилетіли в день скоєння диверсії з літаком ДРЛО А-50У", - йдеться в повідомленні.
Там зазначили, що за інформацією з відкритих джерел, на аеродромі "Іваново-Північний" дислокується 610-й центр бойового застосування та переучування льотного складу (авіаційного персоналу військово-транспортної авіації) (610-й центр), авіаційно-технічна база та 308-й авіаремонтний завод. Саме у 610-му центрі знаходяться на зберіганні, модернізуються та ремонтуються літаки ДРЛО А-50. А військово-транспортний літак Іл-76 ВКС РФ (RF-86843) числиться за 610-м центром.
"Примітно, що в липні 2022 року на аеродром "Мачулищі" прилітали два військово-транспортні літаки Іл-76, які належать до 610-го центру. У той же час на аеродромі був ДРЛО А-50.
Всі ці факти є непрямим підтвердженням технічних проблем, що виникли з літаком ДРЛО А-50У, який був пошкоджений 26 лютого в результаті диверсії білоруських партизанів. Транспортний Іл-76 міг доставляти на аеродромі "Мачулищі" спеціалістів або комплект запасних частин для ремонту ДРЛО А-50У", - зазначили у "Беларускі Гаюн".
У моніторинговій групі зазначили, що за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну на аеродромах ЗС РБ у різний час перебували не менше чотирьох літаків ДРЛО А-50 (RF-50608 – перебуває в РБ зараз, RF-50610, RF-94268, RF-93966). Це означає, що ВКС РФ мали в своєму розпорядженні не менше ніж 4 робочих А-50 (до 26 лютого 2023 року).
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на аеродромі "Мачулищі" в Білорусі чули вибухи. ЗМІ розповіли, що було пошкоджено російський військово-транспортний літак та снігоприбиральну техніку.
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А от для ремонту термінового є сенс привезти запчастини літаком.
Якщо це взагалі пов'язано.
Білоруські партизани,якщо робили б це, то як будь які диверсанти у світі, щонайменше здалека, хоть якось мали б можливість зробити відео саме в момент цієї диверсії. А якщо вони не знали про цей момент, то і відео не могли зробити. Відео не бачив, тож, скоріш за все це не партизани.
Це питання.
Бо таке відео було б вигідно тим хто бавовну зробив.
"не можна зрозуміть ні характер та обсяг ушкоджень"
Якщо вони є.
Що замкнуло у бортмережі -ХЗ. Не всі АЗС могли спрацювати. Частина обладнання постійно знаходиться під живленням 115-27.
Так от, оцей пєпєлац фарширувався з 3-х бортів. Там деякі елементи БРЕО мали напрацювання на відмову 210 -250 годин. Деякі ДО відмови -500 годин. Передпольотна підготовка все врубаєтьбся ( крім високог на випромінювання).
Там на "Джмелю", слабенька модульність апаратури (А-50 без літери "У"). Блоки при відмові знімаються та ремонт на землі. Запас на борту
2-3 модулі.
- Діду! А ти все знаєш?
- Ні, не все Все знають лише божевільні у "психушці" Мені туди ще рано
А потім додав:
- А ті хто каже про все що знає - швидко опиняються на кладовищі А я туди не спішу
Але ж тут у нас по іншому принципу живуть деякі: "Чим менше знаю - тим агресивніше свою правоту доводжу!"
Там в"їбали тудой, кудой жопа!!!
За ніч розпил літака на запчастини, погрузка, наврядчи...
Пригнали до моменту прильоту крани Відстикувать двигуни на пілонах, вкласти на піддони, пришвартувать і завантажить у Іл - справа кількох годин Вранці Іл з чотирма двигунами пішов ІАСовці з Ан-26 залишилися для "розбраковки" Коли все оцінять, познімають і впакують - прилетить ще один борт Завантажать ними відібране і полетять А розкурочені залишки сховають десь на "авіакладовищі" Можуть навіть пригнать інший борт (такий самий А-50) А для "введения в заблуждение" - нанести на ньому маркування розібраного
І далі, невже в них настільки все чітко організовано, що за лічені години, в будь який момент коли це треба, вони в ціх Масулищах мають технічну технологічну транспортну можливість та персонал спеціальний щоб розібрати та вивезти величезний літак?
Я вважав що ці години їм зазвичай треба щоб просто зрозуміти, що відбулося, далі час на прийняття рішення по наслідках, далі вже дії якись.
Чт не переоцінювати Ви їх стали?
Тим більш, випадок не стандартний, чи думаєте, вони проводили навчання такі?)
1) Борт "секретний" Такі борти на аеродромах були під цілодобовою охороною і крім лічених осіб до них ДСП нікого не підпускає (ДСП - "черговий по стоянці частини" Призначався з особового складу ескадрильї до якої відноситься борт В деяких випадках охорону могли нести КГБшники (якщо борт "працював на космос")
2) Борт стоїть не тільки на "чужому" аеродромі але й на території чужої держави Тому охорона (гарантовано) - посилена ТОму ця охорона і забезпечила відповідне очіплення місця та недопуск сторонніх
3) При проведенні польотів на будь-якому аеродромі стоїть напоготові так звана НПСК ("наземна пошуково-рятувальна команда" Туди включені інженери авіачастини При аварійній посадці чи катастрофі вони можуть виїхать (вилетіть вертольотом) на місце падіння борту Не виключено що для ТАКИХ бортів у Іваново може буть така НПСК на всю Росію)
4) Літак сам розбирать не треба Просто знімаються окремі вузли та агрегати що складають якусь цінність Розборка планера може буть "занадто дорогою морокою"
5) Я не "переоцінюю" Я висловив найбільш вірогідну версію Бо в молодості був авіамеханіком І тривалий час служив у авіачастинах (більше 10 років)
6) Для авіації це - "стандартний" випадок Для них відпрацьований алгоритм дій Там відпрацьовані спеціальні інструкції і у "укупорках" зберігається "аварійний комплект" НПСК Він зберігається на аеродромі Кожний з цієї команди знає що він буде робить на місці аварії Там повинно буть все для подібної роботи Повкидать з кузова грузовика обладнання в ящиках у вантажний відсік літака чи вертольота і злетіть - десяти хвилин вистачить Людей по аеродрому збирають довше
"звана НПСК" - але ж вони не специ з обладнанням готовим для розборки за лічені години такого величезного літака? Якщо так, то їм треба закордон на спец фірми з утилізації літаків)
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Кожний з цієї команди знає що він буде робить на місці аварії "
Невже знає як розібрати літак?
Тис більш, розібрати на запчастини такий літак - це непросте рішення. Літак не кукурузник, їх мало, треба висновок якоїсь комісії, експертів, навіть якщо його пошкодили, то що краще, відновити, ремонтувати, на утиль такий літак це вже крайня міра. А як за лічені години було зібрати таку комісію, привезти, вона оцінила як витрачений відновленню не підлягає, рішення затвердили, ще через пару годин почали розбирати, через три години розібрали, та не ранок вивезли.
Я бачу що Ви спец, а цій сфері, але просто логічно не вписується це
НПСК - саме команда спеціалістів Це інженери, підготовлені саме для роботи на даному типі літака І повсякденно вони саме цим і займаються - або обслуговують їх на стоянках, або ремонтують в авіаТЕЧ А для цього треба знать, як ставляться чи знімаються вузли і агрегати А для "оцінки" та "прийняття рішення нікого "посилать" не треба - у складі екіпажу А-50 цілих ТРИ авіаінженери Вони літають на цьому борту і проводять на ньому всі види підготовок та обслуговують системи під час польоту ТОму доповідь з оцінкою спричиненої шкоди, від них, пройшла вже через годину-півтори після аварії І Ан-26 з інженерним складом вилітав, уже знаючи, що саме буде робить!
ВСЕ? Чи знову будеш мені "мізки проїдать"?
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ТРИ авіаінженери Вони літають на цьому борту і проводять " - а ще вони інколи приймають рішення про списання в утіль свого літака та розбор його на запчастини за декілька годин) а ще вони в той час коли літак був на летовищі та не в роботі всі втрьох були не вдома, а біля нього, чекали на бавовну,як тіки сталася, відразу дочекалися закінчення роботи пожежників, та вночі полізли в погорілий літак в потьмах оцінювати що там пошкоджено, незважаючі на небезпеку, через декілька годин оцінили, направили в Москву звіти з чертежами технічним описом фото відео, там теж в Москві вже всі тіки і чекали таку ситуацію, тут же вночі, відразу прийняли рішення про те що літак на разборку, потім команда яка ніколи в житті не розбирала такий літак ( бо сервіс ремонт та розборка зі зняттям двигунів це різне) тут же вночі взяла та розібрала його та зранку відправила до РФ частинами на літаку.
Не вірю!)
По Станіславскому)
Людиназ авіаційно-інженерною освітою мене тут читає - ні слова заперечення стосовно моїх доводів А ти мені тут "станіславським мізки довбеш"!
Ти мені діда з анекдоту нагадуєш : "Приїхав у село в 30-ті лектор товариства "Знання" І прочитав лекцію про переваги електроенергії Дві години пройшли Закінчив Каже:
- Вопросы есть?
Встає дідок один:
- Да всё пайнятна , таварищ лехтор, с энтим "ликстричеством" Один у нас вопрос: "Как туда керосин заливать?"
А я задаю питання з логічної точки зору, раціональної, а саме на ці питання Ви відповіді чіткої не даєте, починаючи від того, чому немає про цю бавовну жодних відео, хоча б дим здалеку, нічого, окрім згадування текстом в якихось невідомих телеграм каналах, які можуть бути вбросом. Війна вона і інформаційна війна, і закінчуючи як це фізично можливо за ніч ліквідувати наслідки аварії, зробити експертизу, прийняти рішення про ліквідацію такого цінного літака, розібрати його, та вивезти.
Логіка в тому щоб привести для ремонту бригаду та запчастини, я бачу, і це реально, а от то що Ви кажете, не можу погодитися з вищенаведеного логічного умрзаключения.
Я думаю,якщо і було щось, то незначна диверсія, яку неможливо на відео зняти, здалеку, її наслідки теж незначні, тому надіслали команду ремонту та запчастини Іл-76, і можливо, на сьогодні цей літак вже відремонтовано.
Це якщо взагалі щось було.
Бо варіант що ІЛ-76 прилетів просто по якихось інших справах, вистачає зараз підчас війни що забирати з Білорусі або привозити туди, враховуючі постійні атаки звідти ракетні.
Я не спец, як Ви, але це прості логічні запитання
Доречі, щодо керосину
снігоприбиральну техніку.
Написано в статті пошкоджена техніка
Пригадую, там була машина яка спалювала тисячі літрів чи то бензин чи то керосин, коли літовище від снігу очищала, розтоплюючі його, незнаю, зараз такі є, якщо є, то взагалі то могла просто аварія бути з нею, а ніяка не диверсія партизан
Я ще тоді стояв дивився на цю машину та думав, як це так, таку купу палива на вітер, щось чи не 5000 літрів, як так можна, я б два рокі їздив на своїй автівки, а тут за декілька хвилин)
Та потім пам'ятаю, ремонтував двигун, хоча стверджував, що то не за того що авіаційне паливо заливав))
Нижче пише у гілці)
Тоді мені і довелося відчути на своєму горбі,що таке реактивний струмінь зі змерзшимся снігом, хмизом та шишками. Ці дублі знімалися на окраїні Чернігова в якійсь лісопаркові зоні в районі, якщо я не помиляюся Подусівка,де кінцева зупинка 5-го маршруту трамваю. Це відбувалося в делекому 1977 році.
До речі - в Чернігові немає трамваю Тільки тролейбуси №5 дійсно ходив на Подусівку Зараз не цікавився - в тій лісопарковій зоні під час блокади артилерія стояла і РСЗВ - громили колони кацапські які по об"їзній на Київ рвалися Тому її сильно кацапи розбомбили
Питання вичерпано?
Там супутникові фоткі.
Літак не тільки не розібрано , навіть не пошкоджено.
)
Що скажете?
" Так я ж і пишу про "канібалів"!!! "
Я б саме так написав на Вашому місці, визнав, що був неправий, хоча я не в образі
)
А якщо почекаємо, та нічого не зміниться?