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У Мачулищі прилітав Іл-76, ймовірно, із деталями для пошкодженого А-50, - "Беларускі Гаюн"

дрло

На військовий аеродром "Мачулищі" у Білорусі прилітали два військово-транспортні борти з центру обслуговування літаків дальнього радіолокаційного стеження.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.

"Увечері 26 лютого на аеродром "Мачулищі" прилетіли військово-транспортні літаки Іл-76 (RF-86843) та Ан-26 ВКС РФ. І вже вранці 27 лютого Іл-76 відлетів на аеродром "Іваново-Північний" до РФ. Цікаво, що літаки прилетіли в день скоєння диверсії з літаком ДРЛО А-50У", - йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що за інформацією з відкритих джерел, на аеродромі "Іваново-Північний" дислокується 610-й центр бойового застосування та переучування льотного складу (авіаційного персоналу військово-транспортної авіації) (610-й центр), авіаційно-технічна база та 308-й авіаремонтний завод. Саме у 610-му центрі знаходяться на зберіганні, модернізуються та ремонтуються літаки ДРЛО А-50. А військово-транспортний літак Іл-76 ВКС РФ (RF-86843) числиться за 610-м центром.

"Примітно, що в липні 2022 року на аеродром "Мачулищі" прилітали два військово-транспортні літаки Іл-76, які належать до 610-го центру. У той же час на аеродромі був ДРЛО А-50.

Всі ці факти є непрямим підтвердженням технічних проблем, що виникли з літаком ДРЛО А-50У, який був пошкоджений 26 лютого в результаті диверсії білоруських партизанів. Транспортний Іл-76 міг доставляти на аеродромі "Мачулищі" спеціалістів або комплект запасних частин для ремонту ДРЛО А-50У", - зазначили у "Беларускі Гаюн".

У моніторинговій групі зазначили, що за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну на аеродромах ЗС РБ у різний час перебували не менше чотирьох літаків ДРЛО А-50 (RF-50608 – перебуває в РБ зараз, RF-50610, RF-94268, RF-93966). Це означає, що ВКС РФ мали в своєму розпорядженні не менше ніж 4 робочих А-50 (до 26 лютого 2023 року).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на аеродромі "Мачулищі" в Білорусі чули вибухи. ЗМІ розповіли, що було пошкоджено російський військово-транспортний літак та снігоприбиральну техніку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Втрата літака А-50 у Мачулищах ще більше обмежить повітряні операції РФ, - британська розвідка

Автор: 

авіація (4148) Білорусь (7959)


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Топ коментарі
+20
А може навпаки - прилітали "канібали"? Щоб познімать з розбитого борту все вціліле, для поповнення ремкомплекту для тих, що залишилися в робочому стані?
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28.02.2023 13:26
+7
Яр, там на місці ремонту не підлягає. Пошкоджено центроплан. Ремонт накладками не катить. Тільки АРЗ.
Що замкнуло у бортмережі -ХЗ. Не всі АЗС могли спрацювати. Частина обладнання постійно знаходиться під живленням 115-27.
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28.02.2023 13:39
+4
Так я ж і пишу про "канібалів"!!!
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28.02.2023 13:48
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А може навпаки - прилітали "канібали"? Щоб познімать з розбитого борту все вціліле, для поповнення ремкомплекту для тих, що залишилися в робочому стані?
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28.02.2023 13:26 Відповісти
Прямо в точку))
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28.02.2023 13:30 Відповісти
В чому терміновість, такі деталі з разборки відправити дешевше та простіше потягами чи фурами які постійно курсують, та і вага немаленька, габарити.
А от для ремонту термінового є сенс привезти запчастини літаком.

Якщо це взагалі пов'язано.

Білоруські партизани,якщо робили б це, то як будь які диверсанти у світі, щонайменше здалека, хоть якось мали б можливість зробити відео саме в момент цієї диверсії. А якщо вони не знали про цей момент, то і відео не могли зробити. Відео не бачив, тож, скоріш за все це не партизани.
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28.02.2023 13:34 Відповісти
Якраз літаки - це найвигідніше Бо не можна зрозуміть ні характер та обсяг ушкоджень, ні конкретну мету прильоту А перевезення наземним транспортом - це "лишні очі та вуха" Крім того - в Мачулищах - лише авіаТЕЧ, а на її базі не всі ремонтні роботи провести можна А наземне тестування систем та агрегатів? Там же потрібні відповідні стенди А вони у Мачулищах є? Простіше знять усе ціле та відвезти в Іваново - на ремзавод
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28.02.2023 13:45 Відповісти
До цих пір будь яка бавовна, навіть в Енгельсу 700 км військовий аеродром, мала яке не яке відео підтвердження, а тут жодного.

Це питання.

Бо таке відео було б вигідно тим хто бавовну зробив.

"не можна зрозуміть ні характер та обсяг ушкоджень"

Якщо вони є.
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28.02.2023 13:57 Відповісти
Яр, там на місці ремонту не підлягає. Пошкоджено центроплан. Ремонт накладками не катить. Тільки АРЗ.
Що замкнуло у бортмережі -ХЗ. Не всі АЗС могли спрацювати. Частина обладнання постійно знаходиться під живленням 115-27.
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28.02.2023 13:39 Відповісти
Так я ж і пишу про "канібалів"!!!
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28.02.2023 13:48 Відповісти
Яр, враховуючи спільних знайомих у м. "Н", ти знаєш хто я.
Так от, оцей пєпєлац фарширувався з 3-х бортів. Там деякі елементи БРЕО мали напрацювання на відмову 210 -250 годин. Деякі ДО відмови -500 годин. Передпольотна підготовка все врубаєтьбся ( крім високог на випромінювання).
Там на "Джмелю", слабенька модульність апаратури (А-50 без літери "У"). Блоки при відмові знімаються та ремонт на землі. Запас на борту
2-3 модулі.
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28.02.2023 14:12 Відповісти
Знаєш - я живу по принципу "Чим коротший язик - тим довше життя!" Колись внук спитав:
- Діду! А ти все знаєш?
- Ні, не все Все знають лише божевільні у "психушці" Мені туди ще рано
А потім додав:
- А ті хто каже про все що знає - швидко опиняються на кладовищі А я туди не спішу
Але ж тут у нас по іншому принципу живуть деякі: "Чим менше знаю - тим агресивніше свою правоту доводжу!"
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28.02.2023 14:20 Відповісти
Тому що у вас порядок "только в воздухе"
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28.02.2023 14:03 Відповісти
Братику, ти знаєш. я цю муйню у ВУ вивчав.
Там в"їбали тудой, кудой жопа!!!
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28.02.2023 14:14 Відповісти
Там в"їбали тудой, кудой жопа!!! - цо то є? Не всі ж в курсі, але всім цікаво
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28.02.2023 18:58 Відповісти
На буксире по воздуху потянут.
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28.02.2023 14:05 Відповісти
Maxar є ці знімки літака A-50 на авіабазі "Мачулищі" в Білорусі. Я не бачу жодних серйозних пошкоджень", - написав журналіст. Джерело:
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28.02.2023 20:24 Відповісти
Увечері 26 лютого на аеродром "Мачулищі" прилетіли військово-транспортні літаки Іл-76 (RF-86843) та Ан-26 ВКС РФ. І вже вранці 27 лютого Іл-76 відлетів на аеродром "Іваново-Північний" до РФ. Цікаво, що літаки прилетіли в день скоєння диверсії Джерело:

За ніч розпил літака на запчастини, погрузка, наврядчи...
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28.02.2023 14:01 Відповісти
Ти у нас у ІАС служив? На Ан-26 прилетіли ІАСовці (інженери) Іл-76 - "грузовик" От тобі більш реальна версія:
Пригнали до моменту прильоту крани Відстикувать двигуни на пілонах, вкласти на піддони, пришвартувать і завантажить у Іл - справа кількох годин Вранці Іл з чотирма двигунами пішов ІАСовці з Ан-26 залишилися для "розбраковки" Коли все оцінять, познімають і впакують - прилетить ще один борт Завантажать ними відібране і полетять А розкурочені залишки сховають десь на "авіакладовищі" Можуть навіть пригнать інший борт (такий самий А-50) А для "введения в заблуждение" - нанести на ньому маркування розібраного
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28.02.2023 14:13 Відповісти
Я не спец, та все ж такі - чому немає відео про бавовну?

І далі, невже в них настільки все чітко організовано, що за лічені години, в будь який момент коли це треба, вони в ціх Масулищах мають технічну технологічну транспортну можливість та персонал спеціальний щоб розібрати та вивезти величезний літак?
Я вважав що ці години їм зазвичай треба щоб просто зрозуміти, що відбулося, далі час на прийняття рішення по наслідках, далі вже дії якись.
Чт не переоцінювати Ви їх стали?
Тим більш, випадок не стандартний, чи думаєте, вони проводили навчання такі?)
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28.02.2023 14:48 Відповісти
Спробую пояснить Як завжди - "по поличках"
1) Борт "секретний" Такі борти на аеродромах були під цілодобовою охороною і крім лічених осіб до них ДСП нікого не підпускає (ДСП - "черговий по стоянці частини" Призначався з особового складу ескадрильї до якої відноситься борт В деяких випадках охорону могли нести КГБшники (якщо борт "працював на космос")
2) Борт стоїть не тільки на "чужому" аеродромі але й на території чужої держави Тому охорона (гарантовано) - посилена ТОму ця охорона і забезпечила відповідне очіплення місця та недопуск сторонніх
3) При проведенні польотів на будь-якому аеродромі стоїть напоготові так звана НПСК ("наземна пошуково-рятувальна команда" Туди включені інженери авіачастини При аварійній посадці чи катастрофі вони можуть виїхать (вилетіть вертольотом) на місце падіння борту Не виключено що для ТАКИХ бортів у Іваново може буть така НПСК на всю Росію)
4) Літак сам розбирать не треба Просто знімаються окремі вузли та агрегати що складають якусь цінність Розборка планера може буть "занадто дорогою морокою"
5) Я не "переоцінюю" Я висловив найбільш вірогідну версію Бо в молодості був авіамеханіком І тривалий час служив у авіачастинах (більше 10 років)
6) Для авіації це - "стандартний" випадок Для них відпрацьований алгоритм дій Там відпрацьовані спеціальні інструкції і у "укупорках" зберігається "аварійний комплект" НПСК Він зберігається на аеродромі Кожний з цієї команди знає що він буде робить на місці аварії Там повинно буть все для подібної роботи Повкидать з кузова грузовика обладнання в ящиках у вантажний відсік літака чи вертольота і злетіть - десяти хвилин вистачить Людей по аеродрому збирають довше
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28.02.2023 15:51 Відповісти
"забезпечила відповідне очіплення місця та недопуск сторонніх" - а як це заважало зняти бавовну, банально з телефону, чи взагалі здалека?

"звана НПСК" - але ж вони не специ з обладнанням готовим для розборки за лічені години такого величезного літака? Якщо так, то їм треба закордон на спец фірми з утилізації літаків)

"
Кожний з цієї команди знає що він буде робить на місці аварії "

Невже знає як розібрати літак?

Тис більш, розібрати на запчастини такий літак - це непросте рішення. Літак не кукурузник, їх мало, треба висновок якоїсь комісії, експертів, навіть якщо його пошкодили, то що краще, відновити, ремонтувати, на утиль такий літак це вже крайня міра. А як за лічені години було зібрати таку комісію, привезти, вона оцінила як витрачений відновленню не підлягає, рішення затвердили, ще через пару годин почали розбирати, через три години розібрали, та не ранок вивезли.

Я бачу що Ви спец, а цій сфері, але просто логічно не вписується це
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28.02.2023 16:08 Відповісти
Ти прямо на "матюки" напрошуєшся Ну, поїдь у Мачулищі і задай питання - "Чому не провели відеозйомку чи фотографування місця аварії?!" А допустить, що для цього літака могли відвести окрему стоянку - на віддаленні і заборонить туди ходить стороннім - можеш? Аеродром - не комунальна квартира Там сотні гектарів землі!
НПСК - саме команда спеціалістів Це інженери, підготовлені саме для роботи на даному типі літака І повсякденно вони саме цим і займаються - або обслуговують їх на стоянках, або ремонтують в авіаТЕЧ А для цього треба знать, як ставляться чи знімаються вузли і агрегати А для "оцінки" та "прийняття рішення нікого "посилать" не треба - у складі екіпажу А-50 цілих ТРИ авіаінженери Вони літають на цьому борту і проводять на ньому всі види підготовок та обслуговують системи під час польоту ТОму доповідь з оцінкою спричиненої шкоди, від них, пройшла вже через годину-півтори після аварії І Ан-26 з інженерним складом вилітав, уже знаючи, що саме буде робить!
ВСЕ? Чи знову будеш мені "мізки проїдать"?
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28.02.2023 16:25 Відповісти
"на віддаленні і заборонить туди ходить стороннім - можеш" - можу, а вони можуть заборонити диму йти, якщо там була бавовна така що величезний літак знищила до неможливості відновлення, дим який буде видно здалеку? Від пожежі, і чомусь раніше було відео на всі бавовни, хоча б здалеку, але було, і звичайні люди знімали навіть просто по дорозі десь далеко їде, з реєстратора,і тп. Якщо партизани це зробили, то чому ж не зняли свою роботу, чому взагалі ніхто нічого не виклав?

"
ТРИ авіаінженери Вони літають на цьому борту і проводять " - а ще вони інколи приймають рішення про списання в утіль свого літака та розбор його на запчастини за декілька годин) а ще вони в той час коли літак був на летовищі та не в роботі всі втрьох були не вдома, а біля нього, чекали на бавовну,як тіки сталася, відразу дочекалися закінчення роботи пожежників, та вночі полізли в погорілий літак в потьмах оцінювати що там пошкоджено, незважаючі на небезпеку, через декілька годин оцінили, направили в Москву звіти з чертежами технічним описом фото відео, там теж в Москві вже всі тіки і чекали таку ситуацію, тут же вночі, відразу прийняли рішення про те що літак на разборку, потім команда яка ніколи в житті не розбирала такий літак ( бо сервіс ремонт та розборка зі зняттям двигунів це різне) тут же вночі взяла та розібрала його та зранку відправила до РФ частинами на літаку.

Не вірю!)

По Станіславскому)
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28.02.2023 16:46 Відповісти
Х*Й з тобою! "НЕ ВІР"! Я тобі дозволяю! Невігласам - МОЖНА!!!
Людиназ авіаційно-інженерною освітою мене тут читає - ні слова заперечення стосовно моїх доводів А ти мені тут "станіславським мізки довбеш"!
Ти мені діда з анекдоту нагадуєш : "Приїхав у село в 30-ті лектор товариства "Знання" І прочитав лекцію про переваги електроенергії Дві години пройшли Закінчив Каже:
- Вопросы есть?
Встає дідок один:
- Да всё пайнятна , таварищ лехтор, с энтим "ликстричеством" Один у нас вопрос: "Как туда керосин заливать?"
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28.02.2023 17:00 Відповісти
Справа в тому, що з технічної, професійної ситуації, Ви мабуть правильно все казали, тому і "Людиназ авіаційно-інженерною освітою мене тут читає - ні слова заперечення"

А я задаю питання з логічної точки зору, раціональної, а саме на ці питання Ви відповіді чіткої не даєте, починаючи від того, чому немає про цю бавовну жодних відео, хоча б дим здалеку, нічого, окрім згадування текстом в якихось невідомих телеграм каналах, які можуть бути вбросом. Війна вона і інформаційна війна, і закінчуючи як це фізично можливо за ніч ліквідувати наслідки аварії, зробити експертизу, прийняти рішення про ліквідацію такого цінного літака, розібрати його, та вивезти.

Логіка в тому щоб привести для ремонту бригаду та запчастини, я бачу, і це реально, а от то що Ви кажете, не можу погодитися з вищенаведеного логічного умрзаключения.

Я думаю,якщо і було щось, то незначна диверсія, яку неможливо на відео зняти, здалеку, її наслідки теж незначні, тому надіслали команду ремонту та запчастини Іл-76, і можливо, на сьогодні цей літак вже відремонтовано.

Це якщо взагалі щось було.

Бо варіант що ІЛ-76 прилетів просто по якихось інших справах, вистачає зараз підчас війни що забирати з Білорусі або привозити туди, враховуючі постійні атаки звідти ракетні.
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28.02.2023 17:12 Відповісти
От згадайте, коли бавовна була на інших аеродромах, в тому ж Криму, окрім відео багатьох, ще було супутникові знімки, опубліковано, де чітко було все видно, скільки було літаків, скільки машин аеродромних, де була бавовна, скільки залишилося літаків, техніки, все це з супутника було видно. То якщо тут була бавовна, і літак знищено, або розібрано та вивезено, чому ані відео жодних, ані супутникових знімків?

Я не спец, як Ви, але це прості логічні запитання
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28.02.2023 17:33 Відповісти
У мене теж "логічне" запитання: "Как керосин в електролампочку заливать?"
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28.02.2023 17:48 Відповісти
🧐А вона після того світитися повинна?
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28.02.2023 18:06 Відповісти
Прочитай вище весь анекдот
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28.02.2023 18:07 Відповісти
Анекдот смішний)

Доречі, щодо керосину

снігоприбиральну техніку.

Написано в статті пошкоджена техніка

Пригадую, там була машина яка спалювала тисячі літрів чи то бензин чи то керосин, коли літовище від снігу очищала, розтоплюючі його, незнаю, зараз такі є, якщо є, то взагалі то могла просто аварія бути з нею, а ніяка не диверсія партизан
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28.02.2023 18:24 Відповісти
ТМ-59 Гібрид МТЗ з двигуном від МіГ-15 Про ТМГ-3 тільки чув і картинку бачив На базі КрАЗа
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28.02.2023 18:31 Відповісти
Щось таке, так, колись три місяці довелося служити в армії)) по закінченні військової кафедри та прийнятті присягич така вимога була, ну все одно не 12 міс, вже краще)

Я ще тоді стояв дивився на цю машину та думав, як це так, таку купу палива на вітер, щось чи не 5000 літрів, як так можна, я б два рокі їздив на своїй автівки, а тут за декілька хвилин)
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28.02.2023 18:36 Відповісти
І довго-б ти на ТС-1 їздив?
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28.02.2023 18:39 Відповісти
Давно все це було, я не їздив на тс-1, тіки теоретично вивчали, та все забув вже за багато років, запам'ятав тіки що то небезпечна штука багато керосину за хвилини випалює, от і подумав, чи не сталася там взагалі аварія з такою машиною, а не бавовна, ну то таке, покі немає офіційно інформації та відео хоча б, тіки гадати
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28.02.2023 18:45 Відповісти
ТС-1 - це не машина а сорт пального - авіаційний гас Його температура горіння десь на 200 градусів вища ніж у бензину Ти двигун-би свій спалив
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28.02.2023 18:50 Відповісти
Доречі, брат мій навчався в Кіровограді на льотчика, розказував, що щось авіаційне бодяжив та в шкоду заливав, їхала дуже добре)
Та потім пам'ятаю, ремонтував двигун, хоча стверджував, що то не за того що авіаційне паливо заливав))
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28.02.2023 18:55 Відповісти
"Шкода" - дизельна?
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28.02.2023 18:57 Відповісти
Бензин
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28.02.2023 18:57 Відповісти
Значить вихлопні клапани прогоріли
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28.02.2023 18:59 Відповісти
Так, наскільки пам'ятаю)
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28.02.2023 19:05 Відповісти
Про що я і кажу
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28.02.2023 19:11 Відповісти
Бачите, людина навіть на собі випробувала дію цієї машини з очищення аеродрому)
Нижче пише у гілці)
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28.02.2023 19:22 Відповісти
Не біжи попереду паровоза - там зовсім інша була Сам "читай нижче"!
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28.02.2023 19:32 Відповісти
При зйомках фільму "Підпільний обком діє" для імітації сильної снігової бурі з Чернігівського аеродрому пригнали "крокозябру "на базі вантажного авто з реактивним двигуном від літака.
Тоді мені і довелося відчути на своєму горбі,що таке реактивний струмінь зі змерзшимся снігом, хмизом та шишками. Ці дублі знімалися на окраїні Чернігова в якійсь лісопаркові зоні в районі, якщо я не помиляюся Подусівка,де кінцева зупинка 5-го маршруту трамваю. Це відбувалося в делекому 1977 році.
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28.02.2023 19:11 Відповісти
*тролейбуса
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28.02.2023 19:18 Відповісти
То не те! То "бокодувка" На шасі КрАЗ установлений реактивний двигун від МіГ-15 При роботі ставиться впоперек проздовжньої осі автомобіля і нахиляється вниз Ним здувають пилюку та сміття з "бетонки" Там і каміння літає! В одному гарнізоні і людей котило - два прапорщики під струмінь потрапили
До речі - в Чернігові немає трамваю Тільки тролейбуси №5 дійсно ходив на Подусівку Зараз не цікавився - в тій лісопарковій зоні під час блокади артилерія стояла і РСЗВ - громили колони кацапські які по об"їзній на Київ рвалися Тому її сильно кацапи розбомбили
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28.02.2023 19:25 Відповісти
В тій лісопарковій зоні знаходився наш партизанський табір з 6 землянок. Під час зйомок фільму приїзджав Федоров О. Ф. разів чотири для консультацій та й просто подивитись і пообіцяв після зйомок фільму створити музей під відкритим небом на базі цого партизанського табору. Не знаю здійснив він свій задум чи ні. Цікаво.Після Перемоги хотілося б подивитися.
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28.02.2023 19:35 Відповісти
Та "ніхера" там немає! Я там до війни часто бував Там навіть побудовані при Союзі піонертабори порозсипалися
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28.02.2023 19:39 Відповісти
Зрозуміло. Дякую.
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28.02.2023 19:42 Відповісти
Будь ласка
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28.02.2023 19:48 Відповісти
Maxar є ці знімки літака A-50 на авіабазі "Мачулищі" в Білорусі. Я не бачу жодних серйозних пошкоджень", - написав журналіст. Джерело:

Питання вичерпано?
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28.02.2023 20:11 Відповісти
Стосовно літака я розмову закінчив давно - бо не бачу необхідності грать роль студента який пояснює першокласнику принцип роботи ядерного реактора
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28.02.2023 20:16 Відповісти
Ви за посиланням перейшли?

Там супутникові фоткі.

Літак не тільки не розібрано , навіть не пошкоджено.

)

Що скажете?
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28.02.2023 20:20 Відповісти
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28.02.2023 20:25 Відповісти
І це замість вибачте, Ви були праві, а я був неправий та поквапився з висновками
" Так я ж і пишу про "канібалів"!!! "

Я б саме так написав на Вашому місці, визнав, що був неправий, хоча я не в образі

)
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28.02.2023 20:30 Відповісти
Тебе було "послано" не тому що ти "був правий" а тому що суперечка почалася зовсім з іншої причини А твоє "бігання попереду паровоза" мені вже надоїло Почекаємо днів кілька І може я тобі твоїм коментарем "носа втру" Спеціально збережу для цього
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28.02.2023 20:52 Відповісти
"Почекаємо днів кілька І може я тобі твоїм коментарем "носа втру""

А якщо почекаємо, та нічого не зміниться?
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28.02.2023 21:03 Відповісти
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28.02.2023 21:07 Відповісти
Циркуль для микросхем привез
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28.02.2023 13:39 Відповісти
 
 