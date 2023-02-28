У Мачулищі прилітав Іл-76, ймовірно, із деталями для пошкодженого А-50, - "Беларускі Гаюн"

На військовий аеродром "Мачулищі" у Білорусі прилітали два військово-транспортні борти з центру обслуговування літаків дальнього радіолокаційного стеження.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.

"Увечері 26 лютого на аеродром "Мачулищі" прилетіли військово-транспортні літаки Іл-76 (RF-86843) та Ан-26 ВКС РФ. І вже вранці 27 лютого Іл-76 відлетів на аеродром "Іваново-Північний" до РФ. Цікаво, що літаки прилетіли в день скоєння диверсії з літаком ДРЛО А-50У", - йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що за інформацією з відкритих джерел, на аеродромі "Іваново-Північний" дислокується 610-й центр бойового застосування та переучування льотного складу (авіаційного персоналу військово-транспортної авіації) (610-й центр), авіаційно-технічна база та 308-й авіаремонтний завод. Саме у 610-му центрі знаходяться на зберіганні, модернізуються та ремонтуються літаки ДРЛО А-50. А військово-транспортний літак Іл-76 ВКС РФ (RF-86843) числиться за 610-м центром.

"Примітно, що в липні 2022 року на аеродром "Мачулищі" прилітали два військово-транспортні літаки Іл-76, які належать до 610-го центру. У той же час на аеродромі був ДРЛО А-50.

Всі ці факти є непрямим підтвердженням технічних проблем, що виникли з літаком ДРЛО А-50У, який був пошкоджений 26 лютого в результаті диверсії білоруських партизанів. Транспортний Іл-76 міг доставляти на аеродромі "Мачулищі" спеціалістів або комплект запасних частин для ремонту ДРЛО А-50У", - зазначили у "Беларускі Гаюн".

У моніторинговій групі зазначили, що за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну на аеродромах ЗС РБ у різний час перебували не менше чотирьох літаків ДРЛО А-50 (RF-50608 – перебуває в РБ зараз, RF-50610, RF-94268, RF-93966). Це означає, що ВКС РФ мали в своєму розпорядженні не менше ніж 4 робочих А-50 (до 26 лютого 2023 року).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на аеродромі "Мачулищі" в Білорусі чули вибухи. ЗМІ розповіли, що було пошкоджено російський військово-транспортний літак та снігоприбиральну техніку.

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