Росія збільшує кількість кораблів у Чорному морі, фіксується активність тактичної авіації, - ОК "Південь"
Росіяни готуються до чергової масованої атаки. Про це свідчить накопичення ракетоносіїв у Чорному морі та активність повітряної розвідки.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомила в ефірі начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
"Рівень загрози (ракетних ударів, - ред.) залишається високим, ворог вишукує нову тактику. Це очевидно. Ми спостерігаємо ретельно за цим процесом, ми бачимо, що вони залишають за собою право вишукувати нашу протиповітряну оборону. Вони використовують дрони в якості розвідки. Також намагаються використовувати будь-які інші способи, як ті кулі", - зазначила Гуменюк.
За її словами, окупанти збільшують кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Також українські військові фіксують активність авіації. Це може свідчити про підготовку до ракетного удару.
"Зараз ми бачимо накопичення корабельного угруповування у Чорному морі, зокрема це 13 одиниць на даному етапі і 2 підводних ракетоносії з 8 "Калібрами" напоготові. Далі відстежуємо активність тактичної авіації", - додала речниця.
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Яка делікатна та інтелігентна людина пані Гуменюк)
Ще б додала, що виражає стурбованість