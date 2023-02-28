Росія збільшує кількість кораблів у Чорному морі, фіксується активність тактичної авіації, - ОК "Південь"

Росіяни готуються до чергової масованої атаки. Про це свідчить накопичення ракетоносіїв у Чорному морі та активність повітряної розвідки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомила в ефірі начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Рівень загрози (ракетних ударів, - ред.) залишається високим, ворог вишукує нову тактику. Це очевидно. Ми спостерігаємо ретельно за цим процесом, ми бачимо, що вони залишають за собою право вишукувати нашу протиповітряну оборону. Вони використовують дрони в якості розвідки. Також намагаються використовувати будь-які інші способи, як ті кулі", - зазначила Гуменюк.

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За її словами, окупанти збільшують кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Також українські військові фіксують активність авіації. Це може свідчити про підготовку до ракетного удару.

"Зараз ми бачимо накопичення корабельного угруповування у Чорному морі, зокрема це 13 одиниць на даному етапі і 2 підводних ракетоносії з 8 "Калібрами" напоготові. Далі відстежуємо активність тактичної авіації", - додала речниця.