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Росія збільшує кількість кораблів у Чорному морі, фіксується активність тактичної авіації, - ОК "Південь"

флот,море,рф,чорне

Росіяни готуються до чергової масованої атаки. Про це свідчить накопичення ракетоносіїв у Чорному морі та активність повітряної розвідки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомила в ефірі начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Рівень загрози (ракетних ударів, - ред.) залишається високим, ворог вишукує нову тактику. Це очевидно. Ми спостерігаємо ретельно за цим процесом, ми бачимо, що вони залишають за собою право вишукувати нашу протиповітряну оборону. Вони використовують дрони в якості розвідки. Також намагаються використовувати будь-які інші способи, як ті кулі", - зазначила Гуменюк.

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За її словами, окупанти збільшують кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Також українські військові фіксують активність авіації. Це може свідчити про підготовку до ракетного удару.

"Зараз ми бачимо накопичення корабельного угруповування у Чорному морі, зокрема це 13 одиниць на даному етапі і 2 підводних ракетоносії з 8 "Калібрами" напоготові. Далі відстежуємо активність тактичної авіації", - додала речниця.

Автор: 

обстріл (28973) ракети (4048) Чорне море (1676) Гуменюк Наталія (804)


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вже давно руZZкіє "братья" не обстрілювали нас ракетами, то на цьому тижні скоріше за все будуть.
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28.02.2023 13:34 Відповісти
Вони змінили тактику щоб це було несподіванкою.. Ми чекали 24 числа, а пулятимуть в інший день.
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28.02.2023 13:52 Відповісти
Скоріше за все вже на цьому тижні спробують.
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28.02.2023 14:05 Відповісти
вони залишають за собою право вишукувати нашу протиповітряну оборону Джерело:

Яка делікатна та інтелігентна людина пані Гуменюк)

Ще б додала, що виражає стурбованість
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28.02.2023 13:43 Відповісти
ПМР?
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28.02.2023 14:50 Відповісти
Президент Франции указал, что Франция готова поставить Украине истребители, скорее всего Mirage 2000C. По словам украинских официальных лиц, современные боевые самолеты усилят противовоздушную оборону, отразят атаки России и подготовят к весеннему наступлению.
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28.02.2023 17:07 Відповісти
А звідки вони збільшують кількість? Босфор же закритий для кацапні,чи ні?
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28.02.2023 17:16 Відповісти
 
 