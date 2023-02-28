Уряд Німеччини збільшує підтримку України для розвитку кліматичної політики, захисту біорізноманіття та зеленого відновлення, - Мінприроди

Загальний бюджет проєктів технічної допомоги, які реалізовуватимуть в Україні в рамках Міжнародної кліматичної ініціативи, становитиме 44,5 млн євро. Серед них як нові проєкти, так і ті, що планувалося запустити до війни, або робота яких була тимчасово призупинена з початком бойових дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Про ці екстрені ініціативи та поглиблення співпраці говорили у Берліні під час двосторонньої зустрічі української делегації на чолі з заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександром Краснолуцьким із представниками Федерального міністерства економіки та захисту клімату Німеччини, Федерального міністерства навколишнього середовища, охорони природи, безпеки ядерних реакторів та захисту прав споживачів Німеччини, Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ Ukraine) та Секретаріату ІКІ.

Німецькі проєкти, зокрема, охоплюватимуть питання підтримки України у виконанні Паризької угоди та адаптації до наслідків зміни клімату в Чорноморському регіоні, створення системи торгівлі квотами на викиди, впровадження найкращих доступних технологій та методів управління, формування політики низьких викидів, збереження старовікових лісів Карпат, підвищення спроможності України долати наслідки війни та інтегруватися до ЄС.

Крім того, йшлося про долучення України до кліматичного клубу, який наразі формують країни Євросоюзу.

Також Уряд Німеччини готовий допомогти Україні з будівництвом реабілітаційних центрів для тварин, що постраждали від війни, та створенням екодуків, на кшталт тих, що збудовані у Європі.

"Військові дії точаться і на природоохоронних територіях України. Війна впливає на унікальні види біорізноманіття. Тому питання побудови реабілітаційних центрів для тварин також є актуальним для нас. Адже розуміємо, що країна має дбати не лише про своїх громадян, а й піклуватися про збереження тваринного світу", - сказав краснолуцький.

За його словами, Україна прагне застосовувати найкращі практики, які є на сьогодні в Європі, для своєї відбудови та розвитку. І тому досвід Німеччини та інституційна допомога є вкрай важливими.

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