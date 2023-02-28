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Данська компанія Rockwool перебуває під розслідуванням у зв’язку з постачанням продукції для російської військової промисловості

rockwool

Влада Данії розпочала розслідування постачання одного із найбільших світових виробників ізоляції Rockwool. Це сталося після повідомлення ЗМІ про те, що продукція компанії використовувалася у російській військовій техніці.

Про це повідомило  Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У звіті, опублікованому минулого тижня агентством розслідувань Danwatch, наводиться кілька прикладів використання продукції Rockwool у військових проєктах на замовлення Міністерства оборони Росії у період з 2015 по 2020 рік, у тому числі під час створення російських військових кораблів.

"Управління у справах бізнесу Данії може підтвердити, що агентство розслідує конкретні обставини", - йдеться у заяві.

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Акції Rockwool впали на понад 12% у вівторок, 28 лютого. Після вторгнення Росії в Україну рік тому компанія заявила, що продовжить вести бізнес у Росії, де має чотири заводи й 1200 співробітників.

Автор: 

Данія (783) росія (65829) санкції (12043)


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Щось типа цього ?
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28.02.2023 14:08 Відповісти
Так. В Україні теж е представництво. Треба бойкот їм зробити
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28.02.2023 14:19 Відповісти
 
 