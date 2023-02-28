Президент Литви Науседа вважає 10-й пакет санкцій ЄС проти Росії недостатньо амбітним
Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що 10-й пакет санкцій ЄС проти Росії за розв’язану нею війну недостатньо амбітний, але визнає, що країнам довелося шукати рішення, які реально погодити.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"У всіх десяти пакетах, які вже схвалені, були якісь компроміси. Якби їх не було - їх не вдалося б схвалити взагалі… І я не дуже задоволений останнім пакетом санкцій", - зазначив Науседа.
На його думку, час включити до санкційного списку "Росатом" і керівництво компанії.
"Через певні специфічні інтереси окремих держав досі це не було можливо. Але будуть ще 11-й і 12-й пакети, - зазначив президент, наголосивши, що зупинятися на наявному не можна і Литва буде просувати посилення санкцій, хоча для когось це може бути дискомфортною темою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://defence-line.org/2023/02/chto-mozhet-sluchitsya-za-god-chast-1/ Что может случиться за год? (Часть 1)
Иногда в жизни складывается так, как это было в старой школьной истории. Рано встал, шел в школу, пришел, а тут бац - вторая смена. В общем, год назад сам прутин и его ближайшие холуи наперебой играли роли таких себе богатырей, небрежных и крутых. Откровенно говоря, было удивительно смотреть на то, как прутин на известной сходке заявил: «Я решил начать…» Вернее не так. Все, кто хоть как-то интересовался историей хотя бы 20-го века, не услышали тогда от прутина ничего нового, поскольку все это уже было практически дословно. И по многим поводам. https://twitter.com/Tendar/status/1629499726230958081?ref_src=twsrc%5Etfw
В данном случае удивительно другое. В такой момент он мог въехать в зал на лошади, в блистающих доспехах и с каким-то оружием в руках, будь то копье, меч или ружье. Кстати, доспехи можно было сваять из цельных пластин золота, поскольку его лично у путина - тонны, и если у него унитаз и сантехника из золота, то ваять латы из чего-то другого было бы просто стыдно. Вот это было бы величие. Думаю, что холуям бы это очень зашло. А с другой стороны, случись Гаага, можно было бы предъявить это кино и сказать о том, что у деда уехала крыша и он себя вообразил не то Ланселотом, не то - королем Ричардом Львиное сердце. Кстати, персонаж тоже был своеобразный на всю голову. В общем, так бы еще и алиби себе подготовил. Но нет, фантазии не хватило и здесь.
Но вот прошел год, и прутин, с полными памперсами, рассуждает о том, что «этнос русского народа» исчезнет, если проиграть войну. А Димон Медведев и вовсе рассказал о том, что такой мир, в котором нет россии, никому не нужен, намекая на применение ядерного оружия. Но скажем так, мне довелось наблюдать алкоголика из круга близких родственников, и вот именно к Димону у меня нет вопросов. Он ведет себя как хроник, которого время от времени «откапывают» для того, чтобы он не нес откровенную чушь на людях и не справлял нужду куда прийдется или просто - справлял и все. А вот прутин, который дрожа ботоксом рассказывает об исчезновении русских, рассказывает это без препаратов и заправки охлаждающей системы фюзеляжа, этиловым спиртом.
И тут надо сказать, что прутину лучше других известно о том, как там дело обстоит без пропаганды и дураков. Понятно, что в некоторые свои байки он и сам верит, но когда дело доходит до денег, все становится на место. Прутин всю жизнь их очень любил и скорее разлюбит гимнастку, чем деньги и власть. Правда, у гимнастки теперь такое перекормленное табло, что спарринг-партнера по художественной гимнастике, ей удастся получить только за большие деньги. А финансы там уже поют в известном жанре. Даже их пресса, цитируя аналитиков Deutsche Bank, пишет все более мрачные обзоры.
«Река энергетических сверхдохолов, которая текла в Россию весь 2022 год, снабжая бюджет деньгами на армию, а бизнес - валютой на импорт товаров, обмелела более чем вдвое. По сравнению с уровнями перед началом вторжения в Украину доходы российской экономики от экспорта нефти и газа уменьшились на $500 млн в день».
Просто ради понимания порядка цифр, в день они теряют по 50 самых крылатых ракет, самых новых моделей, или десяток самых новых самолетов, или по одному самолету ДРДО А-50, который сегодня сожгли на аэродроме Мичуличи. Еще раз, это такие потери у них в день. Это к тому, что санкции не работают и что они там проживут, «не заметив потери бойца». Ничего подобного. Вот это там точно замечают и понимают. Причем - не только прутин, а и вся та поддерживающая ее шобла, которая живет с распила. Ведь получить добро царя на распил - половина дела, а вторая - должен быть объект распила.
И ведь это еще не все. Даже то, что удалось наторговать, под мудрым руководством, размещается в таких активах, что они могут сами по себе принести не меньший ущерб. Ведь фюрер не только полководец, император и любитель хоккея, он же еще и крупный экономист. А раз так, то и там тоже есть на что посмотреть:
«Золотовалютные резервы РФ на 17 февраля 2023 года составили $582,1 миллиарда, сократившись за неделю на $6,9 миллиарда, или на 1,2%. Центробанк объяснил это результатом «отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила»
Проще говоря, активы хранятся не в том, в чем их принято хранить во вменяемых странах, и потому стоимость двух новейших атомных подводных лодки ВМФ США или стоимость атомного авианосца авианосца класса «Нимиц» - долой всего за неделю. Просто на пересчете или изменении курса. А если еще проще - юань снова упал.
А тут подоспели новости из Бельгии, которая тихо и без особой рекламы, обнаружила и заморозила 58 миллиардов евро российских активов. А это почти четыре самых современных авианосца США класса «Джеральд Форд», которые только строятся или почти 700 самолетов настоящего, пятого поколения F-35. Эта потеря обусловлена мудрым решением прутина «начать военную операцию в Украине».
Вот как все сильно изменилось. Мы еще не забыли о том, как пропагандисты разных мастей вальяжно развалившись в своих студиях, рассказывали о том, что вот еще неделя и с Украиной будет покончено. А перекормленный Кадыров и вовсе говорил о том, что с Украиной уже вопрос решен и надо думать дальше, куда двигаться дальше, а он лично считал, что следующей должна быть Польша. Но опять же, сморим их прессу и обнаруживаем, что вот такие бравые речи и бахвальство исчезли напрочь, а вместо этого деловым тоном описывают нечто другое.
«На строительство «засечной черты» на границе с Украиной власти Белгородской области потратили 99,9 млрд рублей. Укрепления включают в себя противотанковые пирамиды, окопы, взводные опорные пункты и другое. Оборонительные сооружения на границе оказались более чем вдвое дороже двух «быстровозводимых» инфекционных центров, которые ранее построили в регионе. Строительство «засечной черты» завершилось в конце января 2023 года, то есть над ней работали около двух месяцев. В работе участвовали 4,2 тысячи строителей и 680 единиц техники».
А как же «Киев - за три дня?», а «На Берлин?» Где же все это делось? Ведь прошел всего год, а как изменились масштабы их «побед». Теперь они засечные полосы стоят. Трудно сказать, кого они там засекли и какие дровосеки это придумали, но слово Киев теперь у них вызывает потребность в дефицитных памперсах и потому его стараются не произносить всуе.
В общем, слава мира проходит именно так. Вроде бы ты только что изнывал под гнетом своего величия, а сегодня ты уже переходишь в разряд подонка, который вообще не имеет никаких перспектив. И весь вопрос в том, кто и как тебя грохнет. Но прутин еще не до конца выполнил свою миссию и похоже на то, что он ее уже осознал. Ну что же - вскрытие империи покажет, как дело обстояло именно на этот момент, но кто-то наверху уже все чаще посматривает на секундомер.