Президент Литви Науседа вважає 10-й пакет санкцій ЄС проти Росії недостатньо амбітним

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що 10-й пакет санкцій ЄС проти Росії за розв’язану нею війну недостатньо амбітний, але визнає, що країнам довелося шукати рішення, які реально погодити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"У всіх десяти пакетах, які вже схвалені, були якісь компроміси. Якби їх не було - їх не вдалося б схвалити взагалі… І я не дуже задоволений останнім пакетом санкцій", - зазначив Науседа.

На його думку, час включити до санкційного списку "Росатом" і керівництво компанії.

"Через певні специфічні інтереси окремих держав досі це не було можливо. Але будуть ще 11-й і 12-й пакети, - зазначив президент, наголосивши, що зупинятися на наявному не можна і Литва буде просувати посилення санкцій, хоча для когось це може бути дискомфортною темою.

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