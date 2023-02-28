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Новини Хабарники
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Керівника кадрового підрозділу батальйону тероборони викрито на хабарі: вимагав понад 1,2 млн грн за переведення 14 воїнів з фронту до тилу, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора співробітниками Державного бюро розслідувань викрито і повідомлено про підозру керівнику кадрового підрозділу одного з батальйонів територіальної оборони в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний вимагав неправомірну вигоду на загальну суму 1 млн 230 тис грн.

"За 75 тис грн з кожного він обіцяв 14 військовослужбовцям перевести їх до нового навчального центру на базі бригади. А також забезпечити можливість їх переміщення з лінії фронту до тилу. А одному з військовослужбовців кадровик обіцяв сприяти ще й у непритягненні до адміністративної й кримінальної відповідальності. Ці послуги він оцінив у 180 тис грн", - йдеться у повідомленні.

Після одержання неправомірної вигоди його затримано.

За місцем проходження служби, в транспортному засобі, а також за місцем проживання підозрюваного проведено ряд обшуків.

Наразі до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Керівника кадрового підрозділу батальйону тероборони викрито на хабарі: вимагав понад 1,2 млн грн за переведення 14 воїнів з фронту до тилу, - Офіс генпрокурора 01

Досудове розслідування та оперативний супровід - ДБР.

Автор: 

хабар (4724) військовослужбовці (4798) ДБР (3536) Офіс Генпрокурора (3268)


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Топ коментарі
+69
Риба гниє з голови. Що там Рєзніков, як його яйця?
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28.02.2023 14:08
+42
Рєзнікава ще поки за яйця не взяли.
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28.02.2023 14:11
+36
І гидко, і тупо. Адже всі умовно кадучи в одному окопі. І коли інші віьбивають атаку, їхній "товариш" бере гроші за патрони. Тьху!
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28.02.2023 14:11
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п.дар, что тут скажешь
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28.02.2023 15:02 Відповісти
допрос, суд, условка, повышение по службе
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28.02.2023 15:13 Відповісти
Жадность фраера сгубила, делиться с вышестоящим ворьём это обязательное условие, Резников торгует золотыми яйцами и отстёгивает кому нужно, поэтому у него крепкая спина.
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28.02.2023 15:14 Відповісти
Между прочим бывает и наоборот. Штабной вымогает деньги у тех, кто готов идти воевать на передовую, а без уплаты ему взятки не отправляет, а высылает тех, кто поделится с ним 33% повышенных выплат за нахождение на ЛБС. Притом последние не очень активно готовы воевать, пошли ради дополнительных денег и вместо них могли быть более храбрые и мотивированные ребята. И да, некоторые наши пацаны и платили откупные штабному, чтобы тот их отправил. Наплевали на часть своей зарплаты, хотя она очень нужна на покупку дополнительного эквипа и на поддержку семьи, которая на нервах постоянно находится.

Хоть и была реформа армии, но очень-очень слабая. Нельзя 50% штабных крыс совковых уволить и рассчитывать на результат. Оставшиеся крысы друг друга покрывают и надо либо полностью чистить и не дадут молодым дороги, то есть либо создавать с нуля новое управление. Где-то так и поступили, а где-то нет. Но в таможне(границе) и мусарне, если честно, все еще в 3 раза хуже. Туда шли люди, кто прямо открытым текстом заявлял, что он хочет ничего не делать и заработать как можно больше денег любой ценой, готов на все ради денег и при этом работать как можно меньше.
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28.02.2023 15:18 Відповісти
В мусарне как раз давно уже лучше отношение к сотрудникам. Сейчас набирают штурмовые бригады в МВД, так туда очередь стоит. Люди не дурные. Там обеспечение лучше и уволиться легче, чем из ЗСУ,
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01.03.2023 02:10 Відповісти
А о з воїнами?
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28.02.2023 15:27 Відповісти
А скільки таких є ідіотів-чому немає військового трибуналу?
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28.02.2023 15:42 Відповісти
Замнуть, щоб не вилізло щось цікавіше. Дадуть 3 роки, відсидить 1,5.
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28.02.2023 15:59 Відповісти
Вобще не удивлен. Нужен закон по которому подобные преступление в ВОЕННОЕ ВРЕМЯ-наказание минимум 10 лет тюрьмы и до пожизненного с конфискацией всех активов. И по поводу таможни и пограничников-аналогично. Ведь это фактически госизмена когда ВОЕННЫЙ во время ВОЙНЫ не выполняет обязанностей фактически работая на противника.
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28.02.2023 16:57 Відповісти
Один выход. По закону военного времени ввести растрел за мородерство, коррупцию, злоупотребление служебным положением на гражданке и в армии. А господин Зе эту сволоту увольняет с работы или переводит на иные должности в другие ведомства, где эта протухшая гниль будет продолжать воровать...
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28.02.2023 17:55 Відповісти
Законы военного времени начинают работать автоматически после объявления войны, совершенно верно что по законам военного времени за подобные преступления предусмотрена одна мера наказания это расстрел.
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28.02.2023 18:28 Відповісти
Na kol. **********. I konfiskatsija imushestvo. A kol ostavit na mesto, dlja sledujushih...
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28.02.2023 18:30 Відповісти
А чи вистачить в д'Єрмака грошей на зашморги таких діячів? Агрохіміі задуматись...
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28.02.2023 19:50 Відповісти
Да мля. Шо ж з нашою країною не так?
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28.02.2023 20:13 Відповісти
Це до речі про "Партію Військових"
Те що ти герой війни ,ще не означає автоматом ,що не корупціонер.
А якщо пройтись по тилах....
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28.02.2023 20:41 Відповісти
Поверніть Гелетея!!!
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28.02.2023 20:51 Відповісти
Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди (с)
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28.02.2023 22:37 Відповісти
...ну, допустим "в особо крупном размере"..., стесняюсь спросить , а прочие рабочие моменты всех структур во время войны " в некрупном размере." Как?
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01.03.2023 06:34 Відповісти
Такі побори є в КОЖНІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ чи підрозділі, де командир військової частини ОСОБИСТО ЗАЦІКАВЛЕНИЙ "долей малой" та покриває побори.
Так було, наприклад, у 1-му батальйоні 24-ї механізованої бригади коли бригадою "керували" полковник Л.Ф. Харахаліль та його преємник В Ю. Труновський.
Солдат- строковиків "розкручували" за не дуже хитрою схемою на "дємбєльські" гроші, що солдати отримували по звільненню в запас.
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01.03.2023 08:00 Відповісти
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