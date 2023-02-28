Керівника кадрового підрозділу батальйону тероборони викрито на хабарі: вимагав понад 1,2 млн грн за переведення 14 воїнів з фронту до тилу, - Офіс генпрокурора. ФОТО
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора співробітниками Державного бюро розслідувань викрито і повідомлено про підозру керівнику кадрового підрозділу одного з батальйонів територіальної оборони в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
За даними слідства, підозрюваний вимагав неправомірну вигоду на загальну суму 1 млн 230 тис грн.
"За 75 тис грн з кожного він обіцяв 14 військовослужбовцям перевести їх до нового навчального центру на базі бригади. А також забезпечити можливість їх переміщення з лінії фронту до тилу. А одному з військовослужбовців кадровик обіцяв сприяти ще й у непритягненні до адміністративної й кримінальної відповідальності. Ці послуги він оцінив у 180 тис грн", - йдеться у повідомленні.
Після одержання неправомірної вигоди його затримано.
За місцем проходження служби, в транспортному засобі, а також за місцем проживання підозрюваного проведено ряд обшуків.
Наразі до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування та оперативний супровід - ДБР.
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Хоть и была реформа армии, но очень-очень слабая. Нельзя 50% штабных крыс совковых уволить и рассчитывать на результат. Оставшиеся крысы друг друга покрывают и надо либо полностью чистить и не дадут молодым дороги, то есть либо создавать с нуля новое управление. Где-то так и поступили, а где-то нет. Но в таможне(границе) и мусарне, если честно, все еще в 3 раза хуже. Туда шли люди, кто прямо открытым текстом заявлял, что он хочет ничего не делать и заработать как можно больше денег любой ценой, готов на все ради денег и при этом работать как можно меньше.
Те що ти герой війни ,ще не означає автоматом ,що не корупціонер.
А якщо пройтись по тилах....
Так було, наприклад, у 1-му батальйоні 24-ї механізованої бригади коли бригадою "керували" полковник Л.Ф. Харахаліль та його преємник В Ю. Труновський.
Солдат- строковиків "розкручували" за не дуже хитрою схемою на "дємбєльські" гроші, що солдати отримували по звільненню в запас.