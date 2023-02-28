Керівника кадрового підрозділу батальйону тероборони викрито на хабарі: вимагав понад 1,2 млн грн за переведення 14 воїнів з фронту до тилу, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора співробітниками Державного бюро розслідувань викрито і повідомлено про підозру керівнику кадрового підрозділу одного з батальйонів територіальної оборони в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний вимагав неправомірну вигоду на загальну суму 1 млн 230 тис грн.

"За 75 тис грн з кожного він обіцяв 14 військовослужбовцям перевести їх до нового навчального центру на базі бригади. А також забезпечити можливість їх переміщення з лінії фронту до тилу. А одному з військовослужбовців кадровик обіцяв сприяти ще й у непритягненні до адміністративної й кримінальної відповідальності. Ці послуги він оцінив у 180 тис грн", - йдеться у повідомленні.

Після одержання неправомірної вигоди його затримано.

За місцем проходження служби, в транспортному засобі, а також за місцем проживання підозрюваного проведено ряд обшуків.

Наразі до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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