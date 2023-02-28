Росіяни депортували понад 16 тис. українських дітей, вдалося повернути 307, - генпрокурор Костін

Наразі підтверджено депортацію понад 16 тис. українських дітей. 307 з них вдалося повернути.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив генпрокурор Андрій Костін під час зустрічі з Комісаром Ради Європи з прав людини Дунею Міятович.

"Одним з найбільш кричущих злочинів є примусова депортація українських дітей до росії та білорусі. У травні 2022 року Путін підписав указ про спрощену процедуру отримання російського громадянства для дітей з Донбасу, Запоріжжя та Херсона", - сказав Костін.

За даними Офісу Генпрокурора наразі підтверджено депортацію понад 16 000 дітей. Вдалося повернути 307 з них. Щоб зробити більше необхідна допомога міжнародної спільноти.

Також постійно порушуються права людини в окупованому Криму. Проводяться незаконні обшуки та "суди". Особливо страждає корінний народ – кримські татари.

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