Бойові дії на території України триватимуть щонайменше до кінця 2023 року, - Служба безпеки Латвії
Війна в Україні триватиме щонайменше до кінця 2023 року, адже Росія досі не змінила свої стратегічні цілі. Україна та Росія користаються можливістю для наступу, якщо вони виникнуть.
Про це йдеться у звіті Служби безпеки Литви, інформує Цензор.НЕТ.
"Путін досі не відмовився від початкових цілей - відновити свій вплив на Україну. Не змінилися і стратегічні цілі Росії. Кремль планує відновити новий наступ після перепочинку взимку. Також розглядається можливість повторного наступу на Київ, оскільки повна окупація Донбасу є мінімальною тактичною метою", - йдеться у звіті.
У Службі безпеки Латвії зазначають, що мирні перегори наразі неможливі - - Росія не готова покинути територію України, а Україна не готова до територіальних втрат. Сигнали, які надсилає Росія про готовність до відновлення переговорів, можна розцінювати як блеф.
Україні для перемоги необхідна значно більша військова підтримка Заходу. Обидві країни зараз відчувають нестачу зброї та боєприпасів. Одним з найважливіших факторів, який вплине на подальший розвиток війні, буде здатність якнайшвидше їх виробляти. Також на бойові дії впливатимуть фінансово-економічна ситуація в обох країнах та подальша мобілізація військових.
"У 2023 році Україна продовжить звертатися до міжнародної спільноти з проханням не допустити настання втоми від війни. Росія продовжуватиме докладати зусиль для підриву західної підтримки України, намагаючись розколоти Захід і продовжуючи поширювати ядерні погрози", - йдеться в документі.
Ризик застосування Росією ядерної зброї є низьким, оскільки це може призвести до прямого втручання Заходу у війну. Також це відштовхне від Кремля дружні країни, такі як Китай або ж Індію.
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Я іронізую бо прогнозувати цю війну то дурна справа. Ніхто не знає коли вона закінчиться, ні тут ні тим більше там
Ну, це вже було - Спіраль Історії...
А еще есть западные партнеры, когда за 2-3 недели (?! ))) могут поставить в Украину дальнобойные ракеты в большом количестве на 150 и 300 км и срок окончания военных действий резко уменьшится втрое ) А могут и дальше тянуть кота за яйца... Да много факторов ) Сейчас дольше, чем на месяц прогнозы делают только шарлатаны.