УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9576 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 422 22

Бойові дії на території України триватимуть щонайменше до кінця 2023 року, - Служба безпеки Латвії

війна,зсу

Війна в Україні триватиме щонайменше до кінця 2023 року, адже Росія досі не змінила свої стратегічні цілі. Україна та Росія користаються можливістю для наступу, якщо вони виникнуть.

Про це йдеться у звіті Служби безпеки Литви, інформує Цензор.НЕТ

"Путін досі не відмовився від початкових цілей - відновити свій вплив на Україну. Не змінилися і стратегічні цілі Росії. Кремль планує відновити новий наступ після перепочинку взимку. Також розглядається можливість повторного наступу на Київ, оскільки повна окупація Донбасу є мінімальною тактичною метою", - йдеться у звіті.

У Службі безпеки Латвії зазначають, що мирні перегори наразі неможливі - - Росія не готова покинути територію України, а Україна не готова до територіальних втрат. Сигнали, які надсилає Росія про готовність до відновлення переговорів, можна розцінювати як блеф. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд Німеччини збільшує підтримку України для розвитку кліматичної політики, захисту біорізноманіття та зеленого відновлення, - Мінприроди

Україні для перемоги необхідна  значно більша військова підтримка Заходу. Обидві країни зараз відчувають нестачу зброї та боєприпасів. Одним з найважливіших факторів, який вплине на подальший розвиток війні, буде здатність якнайшвидше їх виробляти. Також на бойові дії впливатимуть фінансово-економічна ситуація в обох країнах та подальша мобілізація військових.

"У 2023 році Україна продовжить звертатися до міжнародної спільноти з проханням не допустити настання втоми від війни. Росія продовжуватиме докладати зусиль для підриву західної підтримки України, намагаючись розколоти Захід і продовжуючи поширювати ядерні погрози", - йдеться в документі.

Ризик застосування Росією ядерної зброї є низьким, оскільки це може призвести до прямого втручання Заходу у війну. Також це відштовхне від Кремля дружні країни, такі як Китай або ж Індію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захист України посилюється новими засобами, очікуємо додаткові батареї та ракети до NASAMS, - Ігнат

Автор: 

Латвія (1360) росія (65829) Україна (5949)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
при чому тут кот-ді-вуар? Латвія по перше в НАТО,по друге знаходиться на східному фланзі, і інформацію получає про стан справ саму актуальну через натівські розвідки,а от на які джерела ти посилаєшся коли заявляєш що це не правда ци уже риторичне запитання.
показати весь коментар
28.02.2023 14:35
+5
нажаль це так,може бути ще й цілий 2024 рік,а потім і ще далі,усе залежить від зброї як правильно сказали в статті, а зброї для повної деокупації потрібно набагато більше, а у нас уже деякі індивідууми хочуть брати кубань,бєлгород і збираються цсе це святкувати на красній площі
показати весь коментар
28.02.2023 14:34
+3
Як ви необережно, зараз такий срач почнеться...
показати весь коментар
28.02.2023 14:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ще одні "провидці"...а що по цьому питанню скаже служба безпеки Кот-д"Івуару????
показати весь коментар
28.02.2023 14:33 Відповісти
при чому тут кот-ді-вуар? Латвія по перше в НАТО,по друге знаходиться на східному фланзі, і інформацію получає про стан справ саму актуальну через натівські розвідки,а от на які джерела ти посилаєшся коли заявляєш що це не правда ци уже риторичне запитання.
показати весь коментар
28.02.2023 14:35 Відповісти
і що з того?? вони можуть робити такі прогнози? У нас також одержують дані онлайн з фронтів і від НАТО і цілий ГУР є з Будановим та Гогіашвілі, і РНБО з Даніловим. І прогнозують вже рік що війна мала десяток раз закінчитись.
Я іронізую бо прогнозувати цю війну то дурна справа. Ніхто не знає коли вона закінчиться, ні тут ні тим більше там
показати весь коментар
28.02.2023 14:46 Відповісти
так вони і не прогнозують,а говорять що війна буде щонайменше до кінця 2023 року,і це уже усім зрозуміло,тому що ресурсів у кацапів хватить і зупинятися вони не збираються
показати весь коментар
28.02.2023 14:51 Відповісти
Мені особливо згадка про Гогіашвілі сподобалася. Буданов теж красавчик, дивно що ти Люську не згадав. Я без іронії, так само як Латвійці і Бен Уоллес і нічого дурного тут нема.
показати весь коментар
28.02.2023 15:32 Відповісти
Як ви необережно, зараз такий срач почнеться...
показати весь коментар
28.02.2023 14:44 Відповісти
Навіщо тобі Код-Дівуар, краще Люську послухай, Буданова, а ще краще Zєльонського.
показати весь коментар
28.02.2023 15:28 Відповісти
ти мабудь хотів щось "вумне" написати щоб мене ужалити - а вийшла дурня. Бо я не слухаю ні того, ні того, ні навіть Найвеличнішого. Бо я знаю що ця війна буде на виснаження і тому буде дуже довгою. Мені не треба для цього "вангуватєлі" ні наші ні іноземні
показати весь коментар
28.02.2023 15:44 Відповісти
Не виправдовуйся і не пиши дурного.
показати весь коментар
28.02.2023 16:30 Відповісти
нажаль це так,може бути ще й цілий 2024 рік,а потім і ще далі,усе залежить від зброї як правильно сказали в статті, а зброї для повної деокупації потрібно набагато більше, а у нас уже деякі індивідууми хочуть брати кубань,бєлгород і збираються цсе це святкувати на красній площі
показати весь коментар
28.02.2023 14:34 Відповісти
Кажуть карпатські мольфари, що Україна, через об'єктивні умови, стане войовничою державою амазонок. Бо чоловіки будуть в дефіциті...
Ну, це вже було - Спіраль Історії...
показати весь коментар
28.02.2023 14:40 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2023 14:41 Відповісти
Вам пояснити, що таке "об'єктивні умови"?
показати весь коментар
28.02.2023 14:46 Відповісти
Ні, залишить при собі.
показати весь коментар
28.02.2023 17:30 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2023 14:40 Відповісти
враховуючи, що оборонпром просто бабло пилить й просто не здатен організувати ані виробництво, ані ремонт техніки/***********, то перспектива цілком реальна.
показати весь коментар
28.02.2023 14:41 Відповісти
Якщо західний світ відмовиться від підтримки України зброєю та економічно, то, як мінімум, всю Східну Європу поставить під удар. питання тільки часу. адже наївно думати про те, що путін/патрушев/пригожин/хтось інший не підуть далі. кацапи навіть і планували розпочати своє "сво" з країн Балтії, а не з України. просто ху йло сцикливе, тому вирішило спочатку почати з країни не з натівського блоку... вести війну далі так само, як вона триває зараз для західного світу теж не вигідно, я вже взагалі мовчу про те, наскільки нам це не вигідно, бо крім економіки ми втрачаємо найголовніше - життя наших кращих людей. тому вихід для західного і світу і України тільки один - колосально пришвидшити і наростити постачання усіх видів зброї Україні, а при потребі надати по максимуму своїх "відпускників" для допомоги ЗСУ, щоб прискорити вигнання орків з України. після цього негайно розпчати процедуру прийому України в НАТО. і поки буде тривати ця тягомотина з прийняттям, надати Україні гарантії безпеки вплоть до надання Україні статусу Головного союзника НАТО поза блоком НАТО, щоб кацапи боялися навіть пукнути в сторону України, не кажучи вже про їхні калібри та іскандери.
показати весь коментар
28.02.2023 15:00 Відповісти
Вангувать будь кому- невдячна справа. Ніхто окрім Бога не знає, що буде завтра.
показати весь коментар
28.02.2023 15:23 Відповісти
Теж саме казав Бен Уоллес. Можна вірити і Латвійцям і Уоллесу їхні прогнози це реальний погляд на справи який грунтується на аналізі розвідданих, а головне їм не треба піаритися і сцяти в очі лохторату.
показати весь коментар
28.02.2023 15:27 Відповісти
Когда боевые действия (война) зависят от решения ОДНОГО человека - делать долгие прогнозы бесполезно. Всё может закончится завтра выводом войск, а может продолжать еще год.
А еще есть западные партнеры, когда за 2-3 недели (?! ))) могут поставить в Украину дальнобойные ракеты в большом количестве на 150 и 300 км и срок окончания военных действий резко уменьшится втрое ) А могут и дальше тянуть кота за яйца... Да много факторов ) Сейчас дольше, чем на месяц прогнозы делают только шарлатаны.
показати весь коментар
28.02.2023 15:28 Відповісти
головне слово "щонайменше"....
показати весь коментар
28.02.2023 15:50 Відповісти
Там только не понятно, что говорят литовцы, а что латыши
показати весь коментар
28.02.2023 16:01 Відповісти
 
 