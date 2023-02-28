Бойові дії на території України триватимуть щонайменше до кінця 2023 року, - Служба безпеки Латвії

Війна в Україні триватиме щонайменше до кінця 2023 року, адже Росія досі не змінила свої стратегічні цілі. Україна та Росія користаються можливістю для наступу, якщо вони виникнуть.

Про це йдеться у звіті Служби безпеки Литви, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін досі не відмовився від початкових цілей - відновити свій вплив на Україну. Не змінилися і стратегічні цілі Росії. Кремль планує відновити новий наступ після перепочинку взимку. Також розглядається можливість повторного наступу на Київ, оскільки повна окупація Донбасу є мінімальною тактичною метою", - йдеться у звіті.

У Службі безпеки Латвії зазначають, що мирні перегори наразі неможливі - - Росія не готова покинути територію України, а Україна не готова до територіальних втрат. Сигнали, які надсилає Росія про готовність до відновлення переговорів, можна розцінювати як блеф.

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Україні для перемоги необхідна значно більша військова підтримка Заходу. Обидві країни зараз відчувають нестачу зброї та боєприпасів. Одним з найважливіших факторів, який вплине на подальший розвиток війні, буде здатність якнайшвидше їх виробляти. Також на бойові дії впливатимуть фінансово-економічна ситуація в обох країнах та подальша мобілізація військових.

"У 2023 році Україна продовжить звертатися до міжнародної спільноти з проханням не допустити настання втоми від війни. Росія продовжуватиме докладати зусиль для підриву західної підтримки України, намагаючись розколоти Захід і продовжуючи поширювати ядерні погрози", - йдеться в документі.

Ризик застосування Росією ядерної зброї є низьким, оскільки це може призвести до прямого втручання Заходу у війну. Також це відштовхне від Кремля дружні країни, такі як Китай або ж Індію.

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