В Україні арештовано майно 17 підприємств, власниками яких є резиденти Росії, на загальну суму понад 142 млн грн, - Офіс Генпрокурора

В рамках кримінальних проваджень було арештовано майно 17 підприємств, власниками яких є резиденти РФ, на загальну суму понад 142 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Офісу Генерального прокурора України.

"Сумська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у 7 кримінальних провадженнях стосовно суб’єктів господарювання за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України", - йдеться в повідомленні.

Сумська обласна прокуратура наклала арешт на майно 17 підприємств, власниками яких є резиденти Росії. Загальна сума майна становить понад 142 млн гривень.

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На даний час до АРМА для здійснення відповідних заходів направлено матеріали про передачу статутного капіталу, іменних акцій, нематеріальних активів майже на 45 млн грн. Вирішується питання щодо передачі до АРМА всього арештованого майна.