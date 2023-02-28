Раді пропонують виключити "слугу народу" Безуглу з комітету нацбезпеки і оборони. Вона це пов’язує зі своєю боротьбою

Нардепа "Слуги народу" Мар’яну Безуглу пропонують виключити зі складу Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Відповідний проєкт постанови оприлюднено на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

"Відкликати БЕЗУГЛУ Мар’яну Володимирівну – народного депутата України, фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", з персонального складу Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування", - йдеться в документі.

Наразі проєкт направлено на розгляд Комітету.

Ініціатором постанови виступив нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський.

"Високий статус посади, яку обіймає БЕЗУГЛА М.В. в Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки, зобов’язує її сумлінно виконувати свої обов’язки, дотримуватися норм Регламенту Верховної Ради України, норм депутатської етики, бути зразком об’єктивності при прийнятті рішень з питань безпеки та оборони держави.

Однак, на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки 16 лютого 2023 року, під час розгляду у другому читанні проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань національної безпеки і оборони щодо зміцнення демократичного цивільного контролю над Збройними Силами України, удосконалення об’єднаного керівництва силами оборони держави та планування у сферах національної безпеки і оборони (реєстр. № 4210) народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки БЕЗУГЛА Мар’яна Володимирівна надала народним депутатам України - членам Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки завідомо недостовірну інформацію щодо попереднього узгодження нею особисто редакції підготовленого до другого читання тексту проекту Закону № 4210 з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, про що свідчить аудіозапис засідання Комітету. При цьому жодних документів у підтвердження цієї інформації БЕЗУГЛОЮ М. В. членам Комітету надано не було", - йдеться в пояснювальній записці.

"Одночасно, як свідчить лист Начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова від 22.02.2023 року № 222/6/78 на ім’я Голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича, проект Закону № 4210 Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України не підтримується.

"Безугла свідомо ввела в оману народних депутатів України - членів Комітету шляхом надання народним депутатам України завідомо недостовірної інформації, що саме по собі містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 351 Кримінального Кодексу України. Окрім цього, надання народним депутатам України - членам Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки завідомо недостовірної інформації з метою спонукання їх до ухвалення чи не ухвалення рішень з питань, що розглядаються Комітетом, становить безпосередню загрозу національній безпеці України, особливо в умовах воєнного стану.

Такі дії народного депутата України БЕЗУГЛОЇ Мар’яни Володимирівни свідчать про неналежне виконання нею, як заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, своїх обов’язків, а її подальша робота в Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки створює загрози національній безпеці України в умовах воєнного стану", - додали у пояснювальній записці.

Безугла у Facebook заявила, що проєкт постанови був для неї "несподіванкою".

"Щодо проєкту постанови Ф.Веніславського на виключення мене з комітету. Не можу детально прокоментувати, бо для самої несподіванка. За кілька днів він прислав мені проєкт в особисті, як погрозу. Можливо, це пов‘язане з моєю боротьбою проти знаходження С.Льовочкіна в Комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вважаю, представники екс-ОПЗЖ не мають бути в такому комітеті і взагалі в українському парламенті. Постанова Ф.Веніславського "дзеркальна" щодо зареєстрованої мною щодо С.Льовочкіна", - пояснила нардеп.

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