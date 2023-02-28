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Новини
19 026 150

Раді пропонують виключити "слугу народу" Безуглу з комітету нацбезпеки і оборони. Вона це пов’язує зі своєю боротьбою

безугла

Нардепа "Слуги народу" Мар’яну Безуглу пропонують виключити зі складу Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Відповідний проєкт постанови оприлюднено на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

"Відкликати БЕЗУГЛУ Мар’яну Володимирівну – народного депутата України, фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", з персонального складу Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування", - йдеться в документі.

Наразі проєкт направлено на розгляд Комітету.

Ініціатором постанови виступив нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський.

"Високий статус посади, яку обіймає БЕЗУГЛА М.В. в Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки, зобов’язує її сумлінно виконувати свої обов’язки, дотримуватися норм Регламенту Верховної Ради України, норм депутатської етики, бути зразком об’єктивності при прийнятті рішень з питань безпеки та оборони держави.

Однак, на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки 16 лютого 2023 року, під час розгляду у другому читанні проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань національної безпеки і оборони щодо зміцнення демократичного цивільного контролю над Збройними Силами України, удосконалення об’єднаного керівництва силами оборони держави та планування у сферах національної безпеки і оборони (реєстр. № 4210) народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки БЕЗУГЛА Мар’яна Володимирівна надала народним депутатам України - членам Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки завідомо недостовірну інформацію щодо попереднього узгодження нею особисто редакції підготовленого до другого читання тексту проекту Закону № 4210 з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, про що свідчить аудіозапис засідання Комітету. При цьому жодних документів у підтвердження цієї інформації БЕЗУГЛОЮ М. В. членам Комітету надано не було", - йдеться в пояснювальній записці.

"Одночасно, як свідчить лист Начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова від 22.02.2023 року № 222/6/78 на ім’я Голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича, проект Закону № 4210 Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України не підтримується.

"Безугла свідомо ввела в оману народних депутатів України - членів Комітету шляхом надання народним депутатам України завідомо недостовірної інформації, що саме по собі містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 351 Кримінального Кодексу України. Окрім цього, надання народним депутатам України - членам Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки завідомо недостовірної інформації з метою спонукання їх до ухвалення чи не ухвалення рішень з питань, що розглядаються Комітетом, становить безпосередню загрозу національній безпеці України, особливо в умовах воєнного стану.

Такі дії народного депутата України БЕЗУГЛОЇ Мар’яни Володимирівни свідчать про неналежне виконання нею, як заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, своїх обов’язків, а її подальша робота в Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки створює загрози національній безпеці України в умовах воєнного стану", - додали у пояснювальній записці.

Безугла у Facebook заявила, що проєкт постанови був для неї "несподіванкою".

"Щодо проєкту постанови Ф.Веніславського на виключення мене з комітету. Не можу детально прокоментувати, бо для самої несподіванка. За кілька днів він прислав мені проєкт в особисті, як погрозу. Можливо, це пов‘язане з моєю боротьбою проти знаходження С.Льовочкіна в Комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вважаю, представники екс-ОПЗЖ не мають бути в такому комітеті і взагалі в українському парламенті. Постанова Ф.Веніславського "дзеркальна" щодо зареєстрованої мною щодо С.Льовочкіна", - пояснила нардеп.

Також читайте: У "Слузі народу" хочуть уточнити законопроєкт, щоб міністром оборони міг стати військовий

Раді пропонують виключити слугу народу Безуглу з комітету нацбезпеки і оборони. Вона це пов’язує зі своєю боротьбою 01

Автор: 

ВР (15022) комітет (370) Безугла Мар’яна (298)


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Топ коментарі
+51
Неужели даже слугам дошло? Навыбирали уродов на нашу голову.
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28.02.2023 14:53
+50
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28.02.2023 15:31
+49
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28.02.2023 15:16
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Браво! Поддерживаю.
А за что она "борется"?
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28.02.2023 15:49 Відповісти
Гоніть цю дурну курку!
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28.02.2023 15:51 Відповісти
Зараз такий час, що не потрібно чекати до критичних проявів проявів дебілізму подібних персонажів. Відсіювати на стадії перших симптомів.
Вона неадекватна, і не своєму місці.
Місце визначить психіатр або прокурор. Або обоє.
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28.02.2023 15:52 Відповісти
ну, якщо справді вона зазіхнула на самого (!!) льовочкіна, то це був вчинок усього її життя!! я навіть не іронізую. якщо у неї будуть діти, зможе про це їм розказувати. а враховуючи, що таку довбойоbиню (чи довбойоbицю) виключають із комітету слуг урода, то, може, це таки правда...
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28.02.2023 15:54 Відповісти
Це ж сама упорота довбоЗЕбка, без неї боневтіку ніяк ніззя.
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28.02.2023 15:55 Відповісти
главно дело шоб мандат не забрали. Ценный депутат. Надо ее на евроинтеграцию бросить.
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28.02.2023 16:05 Відповісти
...або послицею кудись відправити, коли депутаною втомиться працювати.
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28.02.2023 16:20 Відповісти
Не смогут физически! Мандат при ней с рождения!)))
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28.02.2023 17:12 Відповісти
Ермак пристроит свою подстилку.
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28.02.2023 16:05 Відповісти
Ні. Викине як використану. Вона тупа.
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28.02.2023 17:14 Відповісти
Ще одна ...
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28.02.2023 16:06 Відповісти
П" - послідовність
П""- придуркуватість

При цьому не треба забувати про те, що в Лізах Богуцьких вимірюється еталонна тупість!
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28.02.2023 17:20 Відповісти
Зрадники, почуяли что пахнет жареным, и решили принести в жертву безумную, авось народ схавает и перестанет задавать неудобные вопросы про отвод войск, игнорирование предупреждений союзников, Мариуполь и т.п. Во всем виновата Марьяшка!
"я не брал. Может Зинка?!!"
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28.02.2023 16:11 Відповісти
Хто вона була по життю -- треба гнати -- набрали для кількості .
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28.02.2023 16:12 Відповісти
Как она туда вообще попала?!?
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28.02.2023 16:19 Відповісти
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28.02.2023 16:29 Відповісти
...я ему рекомендаций не давал, его Швондер(шмигаль) туда устроял
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28.02.2023 18:29 Відповісти
А інші до слуг і не портрапляють.
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28.02.2023 16:50 Відповісти
Який жах!
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28.02.2023 16:26 Відповісти
А я б це пов'язав з відсутністю мізків у підлеглої....
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28.02.2023 16:29 Відповісти
Так,так! Саме тому,що вона безмозгла. Але вона цього не розуміє,бо мізків немає. (Ефект Данінга-Крюгера,єслі шо 😁)
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28.02.2023 16:46 Відповісти
закон совкової зграї, приносять в жертву найфріковатіших одіозних, а дєрьмачкі-путіни-патрушеви в костюмчиках дорогих - солідниє партньори...
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28.02.2023 16:33 Відповісти
павуки в банці
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28.02.2023 17:05 Відповісти
Війни кланів у шкідливій,корумпованій,роздутій структурі.
Усе-одно на заміну таке ж гівно прийде.
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28.02.2023 16:39 Відповісти
З депутатів теж відкликати, тоді в тюрьму і на фронт -"іскупать вину кров'ю" -вона ж керувала там фронтами і робила селфі.
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28.02.2023 16:42 Відповісти
марьяна безмозгла,так правельніше.
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28.02.2023 16:42 Відповісти
Pidtrimka !!!
Davno pora !
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28.02.2023 16:44 Відповісти
шкода що не розстріляють нах
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28.02.2023 16:51 Відповісти
Чим більше внутрішніх чвар у "слуг Бєні та блазня", тим більше вилізе назовні компромату. Продовжуйте, ми уважно спостерігаємо.
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28.02.2023 16:52 Відповісти
Не здивуюся що з часом СН будуть "чистити" як ОПЗЖ в "хвіст і гриву".
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28.02.2023 16:56 Відповісти
Зверніть увагу - всі "гавкуни" - зашифровані. Знають, що суки, і тому ховаються, бздять.
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28.02.2023 16:59 Відповісти
Заступниця міністра інфраструктури.
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28.02.2023 17:05 Відповісти
не скажу стосовно цієї дурепи, думаю вона просто дурепа, а от чому Льовочкін у комітеті з розвідки нікого не дивує?
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28.02.2023 17:09 Відповісти
Як на мене, вони всі один одного вартують.
Щоби Верховна Рада насправді почала працювати на перемогу, з неї треба вигнати сраною мітлою всіх опажопців, слуг та їхніх сателітів.
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28.02.2023 17:58 Відповісти
Понабирали ****** з зупинок.
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28.02.2023 17:16 Відповісти
Веніславський це совість українського парламентаризму? я вірно все зрозумів? Може є інші думки? А стосовно Лізи Богуцкой?
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28.02.2023 17:23 Відповісти
Коля котлета окропом сцить від задоволення.
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28.02.2023 17:23 Відповісти
ну звичайно...

зі своєю **@#%тістю вона це ніяк не пов'язує )))
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28.02.2023 17:42 Відповісти
Нет ничего опаснее инициативного дурака, в данном случае дуры.
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28.02.2023 17:42 Відповісти
Було б непогано, якщо б веніславський включив до безуглоі йще і льовочкіна!!!! Льовочькини - брат та сестра-мають бути покарані!!!
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28.02.2023 17:44 Відповісти
У цьому комітеті не повинно бути ані безуглих, а ні льовочкіних. У даному випадку праві обидві сторони.
PS У Верховній Раді їх теж не повинно бути!
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28.02.2023 17:53 Відповісти
Викликає асоціації з чумою.
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28.02.2023 18:03 Відповісти
Зелёный жабогадюкинг...
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28.02.2023 18:35 Відповісти
Якщо вже набираєте "Слуг..." на тролейбусних зупинках, то набирайте на зупинці "Університет", а не "Психлікарня".
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28.02.2023 18:56 Відповісти
На зупинці "Університет" набереться не так багато охочих в таке туди вступати. А от біля дурки - інша справа.
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28.02.2023 21:04 Відповісти
ну це вже повний капець --- допекла **** безмозгла зелених , де ви такого лайна назбирали , хто списки писав , хто контролював , мабуть завхоз дерьмак , а коля катлета уже приехал или еще в ,,командировке,,
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28.02.2023 19:21 Відповісти
Справжнє прізвище Безуглої - Безмозгла.
А ті, хто її туди обрав, - більше, ніж на 73% безмозглі.
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28.02.2023 19:23 Відповісти
Підтримую чотирма кінцівками! Гнать безмозглу і не тільки ії, а й всю зелену плісняву в Раді!
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25.07.2023 13:01 Відповісти
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